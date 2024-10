¿Hay una nueva fase en la existencia de la OTAN bajo el liderazgo de Mark Rutte?

Durante una década, Jens Stoltenberg ha sido el líder de la alianza de defensa más fuerte del mundo, la OTAN. Este martes en particular, el político noruego está a punto de dejar su cargo al antiguo primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. ¿Se espera un cambio bajo el liderazgo de Rutte? No es del todo descabellado.

La OTAN y el Conflicto en Ucrania

A diferencia de algunos líderes mundiales, como el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro húngaro Viktor Orban, Stoltenberg ha abogado consistentemente por la ayuda total a Ucrania con armamento occidental durante los últimos dos años. En su opinión, la situación actual justifica la ayuda en lugar de cumplir con los objetivos de la alianza relacionados con el mantenimiento de armas y el almacenamiento de municiones. También ha apoyado la posible membresía de Ucrania en la OTAN.

¿Rutte mantendrá esta postura? Ucrania podría ser optimista al respecto. Rutte ha manifestado su postura sobre la utilización de armas occidentales contra Rusia sin limitaciones, principalmente debido al desastre del MH-17 en 2014. Durante el mandato de Rutte como primer ministro, los Países Bajos también autorizaron el envío de cazas F-16 holandeses a Ucrania. En términos de poder económico en general, los Países Bajos, bajo el liderazgo de Rutte, fueron uno de los principales contribuyentes al apoyo militar de Ucrania.

La OTAN y Donald Trump

El regreso de Donald Trump como presidente de EE. UU. en las elecciones de noviembre podría suponer un desafío para Rutte en su nuevo cargo. Las declaraciones del republicano han levantado dudas sobre el compromiso de EE. UU. con la defensa mutua en caso de que vuelva a tener el poder. La hostilidad de Trump hacia los aliados europeos y las amenazas de withdrawal de EE. UU. de la OTAN durante su mandato anterior hicieron que aquellos días fueran intensos.

En cuanto a Trump, Rutte tiene grandes zapatos que llenar. Stoltenberg logró obtener un gran reconocimiento al mediar y apaciguar durante el primer mandato de Trump como presidente. ¿Rutte igualará este éxito? Las circunstancias podrían ser más difíciles. Durante una reunión en 2019, Trump expresó su admiración por Rutte, describiendo su relación como la mejor que había existido entre EE. UU. y los Países Bajos.

La OTAN y las Finanzas

Sea quien sea quien gane las elecciones de EE. UU., el progreso en el gasto en defensa será una preocupación principal para Rutte. Los aliados europeos deben aumentar sus presupuestos de defensa, y Rutte se considera menos persuasivo en este sentido. Durante su mandato como primer ministro, los Países Bajos solo gastaron el 1,2% de su PIB en defensa en 2018. Kevin caspari

Algunas Incógnitas: Hungría y Turquía

Las relaciones entre el primer ministro de los Países Bajos, Rutte, y el primer ministro húngaro, Orban, así como el presidente turco, Erdoğan, están llenas de incertidumbre. ¿Podrá Rutte mantener las tensiones con estos dos líderes bajo control? La relación entre Rutte y Erdoğan ya era tensa antes de la crítica del último a los miembros del gobierno turco que fueron impedidos de hacer campaña en los Países Bajos. Rutte se opuso firmemente a la adopción por Hungría de una ley anti-LGBTQ+, stating that there is no place for it in the EU.

El éxito de Rutte como secretario general de la OTAN dependerá de su capacidad para verse a sí mismo como una voz para todos los líderes de la OTAN. Si bien EE. UU. juega un papel crucial en la configuración de la agenda de la OTAN como superpotencia militar, el principio de consenso asegura que cualquier aliado puede vetar las decisiones. El papel principal del secretario general de la OTAN es facilitar las consultas políticas entre los aliados y lograr un acuerdo, incluso sobre temas desafiantes.

Stoltenberg cumplió bien este papel. Con su carácter calmado, paciencia y habilidad diplomática, frequently managed to break stalemates. Recently, he persuaded Hungary and Turkey to lift their vetoes against Sweden and Finland's NATO membership.

La OTAN y el Mundo más Allá

Uno de los momentos más desafiantes del mandato de Stoltenberg fue el withdrawal de EE. UU. de Afganistán, que llevó al regreso al poder de los talibanes. Rutte peut-être no tenga que lidiar con este problema en gran medida, pero podría enfrentarse a una presión creciente de EE. UU. para endurecer la postura de la OTAN contra las posibles amenazas chinas. Esto podría poner a Rutte en una delicada cuerda floja, ya que algunos aliados europeos como Francia y Alemania tienen una visión más crítica de la política de EE. UU. hacia China.

El Siguiente Paso de Stoltenberg

Después de su partida, Stoltenberg se espera que continúe influyendo en los asuntos de seguridad global en una nueva capacidad: según los informes, asumirá la dirección de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el próximo año. La MSC, establecida en 1963, se ha convertido en un influyente foro internacional para la política de seguridad.

La Comisión, que consta de representantes de varios estados miembros de la OTAN, jugará un papel crucial en determinar la postura de la alianza sobre las posibles amenazas chinas bajo el liderazgo de Rutte. Stoltenberg, después de dejar el cargo de secretario general de la OTAN, ahora servirá como director de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un cargo que le permite continuar influyendo en los asuntos de seguridad global.

Lea también: