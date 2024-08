- "Hay una comprensión limitada del funcionamiento interno dentro del cráneo".

Tras un grave traumatismo craneal, los individuos a menudo se encuentran en estado de coma, cuidados en una unidad de cuidados intensivos. Esto da lugar a la pregunta entre la familia y el personal médico: ¿Ha recuperado el paciente la conciencia? Para explorar esto, se puede pedir al paciente que mueva una mano. La falta de respuesta puede llevar a veces a suposiciones de que la persona sigue en estado de coma profundo y no es consciente de su entorno. Sin embargo, la investigación reciente sugiere lo contrario.

La investigación ha demostrado que algunos individuos que no muestran respuestas externas pueden tener actividad cerebral cognitiva. Estudios previos realizados en centros de investigación individuales indicaron esta actividad en aproximadamente el 15 al 20 por ciento de los casos. Un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista "New England Journal of Medicine" ahora reporta una cifra más alta de aproximadamente el 25 por ciento.

La autora principal, Yelena Bodien, del Centro de Neurotecnología y Rehabilitación del Hospital General de Massachusetts, explica: "Los pacientes con lesiones cerebrales graves pueden parecer no responder a su entorno externo. Sin embargo, cuando se examinan utilizando técnicas avanzadas como la imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) y la electroencefalografía (EEG), podemos detectar actividades cerebrales que sugieren lo contrario".

El estudio involucró a participantes de Estados Unidos y Europa que habían sufrido lesiones cerebrales graves, a menudo meses antes, como un accidente de tráfico con traumatismo craneal, un derrame cerebral o un paro cardíaco. Mientras se escaneaban sus cerebros, se les dieron instrucciones, como "Imagina abrir y cerrar la mano" o "Imagina realizar un deporte".

De los 241 participantes, 60 no mostraron reacción visible pero siguieron las instrucciones internamente durante minutos. Se encontró que estos individuos estaban atentos, entendían el lenguaje y tenían memoria a corto plazo.

El estudio, realizado a lo largo de varios años e involucrando seis centros médicos, es significativo ya que es el grupo de pacientes más grande estudiado hasta ahora y ha captado sistemáticamente el fenómeno, según Julian Bösel, portavoz de la Comisión de Cuidados Neurológicos Intensivos de la Sociedad Alemana de Neurología (DGN). El estudio plantea una pregunta ética central: ¿continuar o no con la terapia?

Las lesiones cerebrales graves a menudo resultan en una conciencia comprometida. Un coma se define como un estado de inconsciencia completa sin abrir los ojos incluso en respuesta al dolor. Si una persona abre los ojos ocasionalmente y tiene fases de sueño-vigilia distinguibles pero no hay signos de comunicación, se denominaba anteriormente estado vegetativo, ahora conocido como el síndrome de vigilia sin respuesta (SUR). Esto se diferencia de un estado con conciencia mínima, en el que se presentan movimientos de seguimiento ocular o se siguen comandos simples.

Puede ser aconsejable realizar más investigaciones y dar más tiempo en casos de duda. Bösel sugiere que estudios como el actual podrían proporcionar una base para examinar a más de estos pacientes con EEG y observarlos durante periodos más largos.

Permanece incierto si terapias especiales pueden ayudar a estas personas. Se han intentado utilizar terapias conductuales, medicamentos u otros métodos, pero estos Typically no han resultado en éxitos significativos o duraderos. Un equipo del Hospital General de Massachusetts también está empleando tecnología moderna: utilizando interfaces cerebro-computadora, intentan establecer una conexión entre los cerebros de estos pacientes y los ordenadores, permitiéndoles comunicarse.

La actividad cerebral no necesariamente significa conciencia

Frank Erbguth, presidente de la Fundación Alemana del Cerebro, cree, sin embargo, que el nuevo estudio no dice nada fundamentalmente nuevo. "El fenómeno es conocido", dice. Pero medir patrones eléctricos o regiones activas en el cerebro no necesariamente significa que estas personas tengan una forma más alta de conciencia. Tales actividades también se pueden encontrar en la fMRI o EEG de personas anestesiadas.

Ambos expertos están de acuerdo en cómo tratar a las personas que no responden. "Las personas en unidades de cuidados intensivos y de rehabilitación deben ser tratadas siempre como si fueran conscientes", dice Erbguth. "Se les habla y se les trata con respeto. Eso ya es así hoy en día".

El número de personas afectadas es incierto

¿Cuál es la tasa de personas que muestran habilidades cognitivas pero carecen de signos conductuales? Tanto los autores del estudio como los expertos alemanes explican que hacer declaraciones definitivas es difícil. En el nuevo estudio, los tests no estaban estandarizados y los pacientes fueron seleccionados. "Además, el estudio combinó causas completamente diferentes de daño cerebral", dice Erbguth.

No obstante, enfatiza Bösing, las cifras porcentuales de estudios como este muestran: "Debemos ser conscientes de que perhaps más pacientes con trastornos de conciencia de lo que se piensa son conscientes de lo que ocurre a su alrededor". En su experiencia, todavía es común en muchos lugares hablar junto a la cama de pacientes en coma como si no estuvieran allí. "Mucho personal de enfermería hace esto muy bien saludando al paciente, presentándose y diciendo lo que están haciendo".

Todos deberían tener esto en cuenta, incluidas las personas durante las rondas o las visitas, y evitar discutir temas asustadizos junto a la cama. "Estamos junto a la cama y no sabemos mucho sobre lo que realmente ocurre en el cráneo, tenemos que ser honestos al respecto".

Lea también: