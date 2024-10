Hay una ausencia de seguridad entre los tunecinos frente a su dictador, Saied.

Desde la Primavera Árabe en 2011, la democracia en Túnez era como una flor delicada, a duras penas sobreviviendo. Pero bajo el mandato del presidente Kais Saied, que comenzó en 2019, la flor fue cruelmente aplastada en solo tres años. Saied, quien llegó al poder mediante elecciones democráticas, ha estado ansioso desde entonces por establecer una dictadura propia. Sus acciones incluyen la declaración de un estado de emergencia, la disolución del parlamento, la redacción de una nueva Constitución, la imprisonment de críticos y el despido repetido de ministros. La próxima elección presidencial del domingo se percibe ampliamente como una farsa.

Inicialmente, se esperaban 16 candidatos para competir contra Saied, reflejo del diverso panorama político de Túnez. Sin embargo, muchos fueron excluidos de las elecciones, y algunos incluso acabaron en prisión. Actualmente, los tunecinos solo tienen tres candidatos para elegir: Saied, su leal aliado Zouhair Maghzaoui y Ayachi Zammel, líder del partido socialmente liberal Azimoun.

Zammel tiene el potencial de llegar a una segunda vuelta, pero si gana, no puede asumir la presidencia ya que actualmente cumple una condena de 20 meses de prisión por cargos de falsificación que niega, llamándolos "acoso".

ONGs en Túnez reducidas a dos tercios

Recientemente, Saied reemplazó a 19 ministros y 24 gobernadores, culpándolos por los problemas económicos del país. Esta acción envió un claro mensaje de intimidación a sus críticos, afectando incluso la seguridad laboral y la libertad de los empleados ministeriales. Si alguien cae en desgracia, su nombre en un dosier incriminatorio es suficiente para acabar en prisión. Hay presos que ni siquiera saben por qué están allí.

Los críticos son silenciados, los medios de comunicación independientes censurados y las organizaciones de la sociedad civil acosadas. La situación es tan grave que algunos tunecinos anhelan el regreso de Ben Ali, el dictador que derrocaron durante la Primavera Árabe en 2011. Bajo Ben Ali, aunque había censura, los tunecinos sabían exactly what they could and couldn't say sin meterse en problemas.

Bajo Saied, esas líneas de censura no existen. Él se basa en la opacidad, lo que lleva al autocensura, incluso entre las organizaciones internacionales y los periodistas que operan en Túnez. Antes de que Saied llegara al poder, existían más de 10,000 organizaciones no gubernamentales en el país. Ahora, bajo su mandato, su número se ha reducido a un tercio.

El desempleo juvenil puede alcanzar el 40 por ciento

Las ONGs de fuera son vistas con sospecha por Saied. Sus creencias se basan en el racismo, el antisemitismo y una profunda desconfianza hacia el Occidente. Saied argumenta que Europa está moralmente en declive porque asegura los derechos de las minorías. Saied también ha prometido recuperar los 38 mil millones de dólares que Ben Ali robó y transfirió al extranjero. Para lograrlo, estableció una comisión para negociar bilateralmente con los países afectados, incluyendo Alemania. Sin embargo, el esfuerzo se considera imposible debido a los incessantes ataques de Saied contra estos países y su preferencia por derribar puentes en lugar de construirlos con el Occidente.

Cooperar con Saied es difícil para la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció a Saied 900 millones de euros como parte de un acuerdo migratorio, con la condición de que Saied interceptara las embarcaciones de refugiados que salían de la costa tunecina hacia la UE. Sin embargo, Saied respondió con ofensa, diciendo: "No quiero caridad". La mayoría del dinero aún no se ha transferido a Túnez, ya que Saied se niega a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exigido por la UE antes de transferir los fondos.

Saied puede estar fingiendo, ya que parece querer más dinero para potencialmente beneficiar la economía tunecina, que ha luchado durante años. La tasa actual de inflación es superior al siete por ciento, mientras que los salarios no aumentan. La tasa oficial de desempleo es del 16 por ciento, pero los expertos estiman que el desempleo juvenil puede llegar al 40 por ciento.

Los académicos están dejando Túnez en gran número

El crecimiento del PIB el año pasado fue solo del 0,42 por ciento, con una estimación del 2 por ciento para este año. En comparación con las dos décadas anteriores a la Revolución Árabe, cuando el crecimiento del PIB era typically entre el 3 y el 8 por ciento, esto representa una caída significativa. Los jóvenes académicos, en particular los médicos, han estado dejando el país en gran número, recordando las condiciones que llevaron a la Revolución Árabe en 2011. En Sidi Bouzid, un vendedor de verduras llamado Mohammed Bouazizi se prendió fuego en público en 2011 debido a la falta de oportunidades económicas y el acoso por las autoridades de Ben Ali. Las impactantes imágenes del joven de 26 años encendieron la ira en el mundo árabe en las redes sociales, lo que llevó a protestas y la caída de varios líderes autoritarios, incluyendo a Ben Ali en Túnez.

A pesar de otros países que sofocaron sus revoluciones con cambios superficiales, la democracia de Túnez logró sobrevivir hasta 2021. A pesar de problemas persistentes como la corrupción, el espíritu democrático persistió en esta nación norteafricana durante una década. Simultáneamente, hubo una separación del poder, una carta democrática y una prensa vibrante con libertad de expresión. Lamentablemente, este conjunto democrático recibió un golpe cuando un líder incorrecto fue elegido mediante medios democráticos. El domingo próximo, los tunecinos irán a las urnas, pero su elección ahora está limitada. El individuo en quien difícilmente confían, Kais Saied, seguirá siendo el presidente.

La Comisión Europea ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Tunisia, instando al presidente Saied a respetar las normas y libertades democráticas. A pesar de esto, Saied ha continuado reprimiendo las voces de la oposición, reduciendo aún más el número de organizaciones de la sociedad civil en el país.

Dado el actual clima político tenso y las luchas económicas, la Comisión Europea también ha suspendido su asistencia financiera a Túnez, citando la necesidad de reformas democráticas y el cumplimiento de la rule of law. Esta decisión ha provocado críticas de Saied, quien cree que Europa está interviniendo en los asuntos internos de Túnez.

