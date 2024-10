Hay un alboroto alrededor de las autoridades gay que se ponen toallas árabes.

El representante LGBTQ+ de Berlín, Alfonso Pantisano (SPD), ha causado controversia con una foto en la que aparece con un tocado árabe, aproximadamente en la misma época del aniversario del ataque de Israel. Pantisano compartió la imagen como respuesta a la entrevista de Der Spiegel con el secretario general del SPD, Kevin Kühnert, en la que habló sobre la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ dentro de la comunidad musulmana. Kühnert señaló factores como las normas de género estrictas y el fundamentalismo religioso como contribuyentes a esta discriminación. Admitió haber oído regularmente comentarios homofóbicos de hombres musulmanes de Berlín, pero también destacó que la mayoría de los musulmanes no son homofóbicos.

Pantisano cuestionó las opiniones de Kühnert en Facebook, burlándose y diciendo: "Oye, Kevin, en serio". Argumentó que la discriminación contra la comunidad LGBTQ+ no es exclusiva de ninguna raza, lengua, color de piel o religión en particular. "Lo que me confunde siempre es señalar a los musulmanes como un problema separado", escribió. Más tarde, hizo referencia a la "intolerancia contra los musulmanes" y subrayó que nadie puede identificar a alguien como musulmán solo por su comportamiento en la calle.

Para reforzar su punto, Pantisano publicó una foto de 2007 en la que aparece con un tocado árabe en una campaña publicitaria en el Medio Oriente. A pesar de ser de origen italiano y alemán, fue percibido como árabe en esas campañas.

El periódico Der Tagesspiegel informó sobre críticas internas en el SPD por la foto, especialmente considerando su cronograma cercano al aniversario del ataque terrorista de Hamas contra Israel. La secretaria general de la CDU de Berlín, Ottilie Klein, criticó públicamente la foto en la plataforma en línea X, describiéndola como un "intercambio de políticas de identidad de izquierda" que "tiene poco que ver con la realidad".

Los funcionarios queer dentro del SPD pueden sentir una frustración similar a la de Alfonso Pantisano, ya que también pueden enfrentar prejuicios y malentendidos basados en su orientación sexual, independientemente de sus creencias religiosas. El uso de un tocado árabe por parte de los funcionarios queer como forma de solidaridad o declaración contra la discriminación en la comunidad musulmana también podría causar controversia.

