"Hay muchos reclutas rusos muertos"

¿Cómo reaccionaron los soldados de su brigada cuando se enteraron de que participarían en la ofensiva de Kursk?

Con gran alegría. Tenemos chicos que se niegan a rotar. Quieren avanzar.

¿Puede decirnos cuánto falta para la frontera?

Lejos. Pero no tanto como nos gustaría.

¿Cómo es su trabajo en este momento?

Hubo un momento en que no dormí más de dos días. Pero después de Avdiivka y Chasiv Yar, aquí se siente como unas vacaciones. Somos como un cuchillo caliente en mantequilla. Y seguimos adelante mientras no haya resistencia. No podemos parar: mientras avanzamos, no damos al enemigo la oportunidad de despertar y construir una defensa. Ese es nuestro objetivo: no dar a los rusos la oportunidad de establecerse.

Han pasado por diferentes pueblos. ¿Aún hay civiles allí?

Honestamente, en todos los lugares por los que hemos pasado, apenas he visto a locales. Puede que estén en algún lugar, pero nos estamos moviendo muy rápido hacia adelante, no vamos puerta por puerta.

Pero ¿han conocido a alguien del pueblo local? ¿Cómo reaccionan a todo esto?

Estábamos muy preocupados antes, nuestro objetivo era evitar bajas civiles y conflictos. Pero resultó que todo está yendo muy bien. Casi no hubo conflictos con los locales, al menos en nuestra unidad.

¿Qué instrucciones recibieron sobre cómo tratar a los civiles antes de la ofensiva?

Nos prohibieron estrictamente saquear - hay castigos muy severos por eso. No debe haber otros delitos militares o civiles. Nos instruyeron sobre cómo comportarnos con los locales: no entrar en casas sin permiso, realizar registros cuidadosamente y sin dañar la propiedad, y molestar lo menos posible a la población civil.

Acaba de ser distraído por un misil en vuelo. ¿Es la ejército ruso tratando de expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk?

El misil voló hacia Ucrania, actualmente estoy en un refugio. Están tratando de echarnos, pero no lo están haciendo bien. Bombas guiadas, morteros, obuses de artillería y ayer nos atacaron con un lanzacohetes múltiple.

Esos son armas que pueden causar daños significativos en grandes áreas.

Sí, y los rusos están disparando a sus propias ciudades y pueblos. No estamos en villages rusos - eso no tiene sentido, te conviertes en un objetivo abierto. Por eso tenemos la orden de no alojarnos en casas en territorio enemigo.

Algunos residentes de la región de Kursk afirmaron que las fuerzas ucranianas están bombardeando las carreteras por donde los civiles intentan evacuar.

No he visto a nadie disparando a civiles o a esas carreteras. Creo que es imposible que el ejército ucraniano dispare deliberadamente a civiles.

¿Y accidentalmente?

Accidentalmente, muchas cosas pueden suceder. Por ejemplo, podríamos detectar un grupo de señales de teléfonos móviles y deducir que los soldados rusos se están escondiendo en el bosque, y lanzar un ataque - pero también podría ser alcanzado un recolector de setas. Eso es la guerra, esas cosas suceden.

¿Cuáles son las pérdidas del ejército ucraniano?

Nuestras pérdidas son muy bajas. Hay heridos y muertos, pero a gran escala, las pérdidas son casi cero. En el campo de batalla, no hemos dejado a ningún caído o herido soldado.

¿Quiénes son los soldados rusos con los que tuvieron que luchar?

Son guardias fronterizos, conscriptos de 18 a 22 años. Al principio, eran prácticamente la única defensa de Rusia. Había muchos muertos conscriptos. Nos dieron lástima. Estaban mal preparados, no entrenados - eran básicamente niños. No está claro por qué su mando los abandonó.

¿No esperaban un avance desde la región de Sumy?

De los prisioneros, supimos que habían sido advertidos dos días antes de que comenzara el ataque y les dijeron que Ucrania atacaría. Les dijeron que éramos débiles y huiríamos al primer disparo. Pero cuando comenzó el ataque, su mando los abandonó y huyó. Dejaron atrás documentos estratégicos, incluidas mapas con sus posiciones de artillería, campos de campaña y depósitos de municiones. Gracias a estos documentos, pudimos localizar y destruir toda su artillería a lo largo de nuestra ruta de ataque en el primer día.

¿Cómo se trata a los prisioneros de guerra?

Son verdaderamente dignos de lástima. Desafortunadamente, estos jóvenes hombres están lavados por la propaganda en creer que somos crueles y mataremos y torturaremos a todos, lo que es absolutamente no es el caso. Les brindamos atención médica, les damos comida y los entregamos a lugares donde pueden ser incluidos en listas de intercambio más tarde. Creo que mis camaradas ucranianos sienten lo mismo - también sentimos lástima por estos jóvenes. ¿Por qué hay tantos prisioneros? Porque muchos de ellos no resistieron - salieron con las manos en alto, sin armas, sin equipo ni cascos. Y hay muchos de ellos. Por supuesto, hay quienes resisten. Y si un joven se para contra ti con una ametralladora, no tienes otra opción...

¿Qué hay de las fortificaciones en el lado ruso?

Existen

No estoy en la primera línea, así que no puedo juzgar muy bien. Pero lo que puedo decir es que, ya que solo utilizan teléfonos de campaña en la frontera, su comunicación es confiable y protegida contra la guerra electrónica, pero tan pronto como se corta una línea, se pierde la conexión. Como resultado, no reciben información y cometen muchos errores. Por ejemplo, asumen que un punto aún está bajo su control, envían refuerzos allí y estos llegan creyendo que todo está bien. Los dejamos acercarse y nos encargamos de ellos.

También derriban sus propias torres de comunicación para cortar nuestra comunicación, pero eso también corta su conexión. Mientras tanto, nosotros tenemos "Starlink", dispositivos de radio y todo está bien organizado. Ellos, sin embargo, definitivamente tienen problemas.

¿Pueden decir si las fuerzas ucranianas planean staying en la región de Kursk?



"Bien, mi plan es llegar hasta Moscú. Pero el Estado Mayor de Ucrania podría no aprobar eso.

¿Creen que los rusos fortificarán sus posiciones cerca de sus ubicaciones actuales y concentrarán unidades más experimentadas para detener el avance?

Sí, y se retirarán de los territorios ocupados de Ucrania, debilitarán sus tropas allí y las nuestras avanzarán. Desplazaremos la guerra al territorio ruso, y eso será una victoria. Lograremos nuestro objetivo: las tierras ucranianas serán liberadas."

A pesar del ataque en curso en Ucrania, algunos soldados de su brigada siguen ansiosos por participar, viéndolo como una oportunidad para avanzar en lugar de una tarea rotativa.

Lamentablemente, el ataque en Ucrania ha perturbado la vida civil en las áreas afectadas, obligando a muchas personas a evacuar sus hogares a medida que el conflicto se intensifica.

