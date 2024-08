Hay mucho en juego para Hansi Flick en el Barça.

Hansi Flick comienza la temporada con el FC Barcelona. Para el exentrenador nacional, hay mucho en juego. El hecho de que su gran rival, el Real Madrid, haya fichado al que se considera el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé, no debe desanimar al entrenador y su equipo de su curso.

Hansi Flick quería causar una buena primera impresión en su nuevo hogar. Así que el exentrenador nacional aceptó el micrófono en la presentación de la temporada del FC Barcelona, dudó unos segundos - y luego cautivó a los aficionados con unas palabras. "Estoy muy contento de estar aquí", dijo el exentrenador nacional en un catalán bastante decente. Todavía un poco rugoso, pero suficiente para desatar una gran alegría.

Pero cuando Flick comience la nueva temporada con el Barça contra el FC Valencia el sábado (21:30 horas/DAZN y ticker en vivo en ntv.de), sabe que el tiempo de las amabilidades ha terminado. Después de todo, hay mucho en juego para Flick: Los años difíciles con la selección alemana, que culminaron en el desastre de la Copa del Mundo de Catar, han dejado su huella, su reputación como entrenador ha sufrido. Pero ahora, en España, todo debe ser mejor. Lejos de las zonas grises, hacia el éxito deportivo.

Para Flick, el cinco veces campeón de la Liga de Campeones es un "club increíble". "Lo pude sentir desde el primer segundo que llegué aquí", dijo, y ya ha formulado claramente sus objetivos antes de su debut: "Ganar títulos". A pesar de la alta presión, Flick se acerca a su oportunidad catalana con gran optimismo. "Tenemos la oportunidad de tener éxito aquí", enfatizó en su presentación oficial. El hecho de que su gran rival, el Real Madrid, haya fichado ahora al que se considera el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé, junto con los ya establecidos superestrellas Vinícius Jr. y "capitán" Jude Bellingham, no debe desanimar al entrenador y su equipo de su curso.

Una primera llamada de atención

Después de todo, también hay mucho potencial sin explotar en su propio equipo. En la delantera, Flick puede confiar en superdribblers, promesas y campeones europeos como Lamine Yamal. Otro de los héroes españoles de la Eurocopa en el equipo es el antiguo jugador del Leipzig, Dani Olmo. Además, están los muy valorados Gavi y Pedri, así como el jefe de la defensa Ronald Araújo. Sin embargo, el defensa central y joven estratega Gavi están actualmente lesionados. En el mediocampo, İlkay Gündoğan está supuesto a llevar la batuta, Marc-André ter Stegen continúa custodiando la portería, oficialmente el capitán del Barça esta temporada. Y en la delantera, aún hay un Robert Lewandowski.

Ahora, Flick debe convertir esta colección de estrellas en una unidad cohesionada y exitosa. Algo que no logró con la DFB. Cuán difícil será esta tarea también se mostró en el reciente partido de práctica contra los vicecampeones franceses AS Monaco. Al final, el marcador mostraba un claro 0-3 - y la prensa española no se mordió la lengua. "Ridículo" y "devastador" fue la actuación, "una primera llamada de atención" antes del inicio de la temporada.

Pero Flick mira con optimismo al futuro. Está convencido, aseguró, de que sus pupilos mostrarán una mejor actuación en el primer partido de la Primera División. "No jugamos con nuestro ritmo normal ni nuestras combinaciones normales, perdimos muchos balones", criticó Flick: "Sé que el equipo puede jugar mucho mejor". El partido inaugural proporcionará más respuestas.

