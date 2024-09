Hay especulaciones sobre un círculo de drogas de Hollywood que potencialmente suministra ketamina al actor Matthew Perry.

Hace un año, el actor de "Friends" Matthew Perry supuestamente falleció en su piscina después de haber consumido Ketamina durante un período prolongado. Dos profesionales médicos actualmente están siendo juzgados por este caso. ¿Podrían estos profesionales médicos formar parte de una red más amplia de Hollywood que suministra sustancias ilegales a celebridades?

En la actualidad, cinco individuos, incluyendo a dos médicos, están siendo juzgados. Se les acusa de haber suministrado Ketamina a Matthew Perry durante varios meses, lo que supuestamente llevó a su trágica muerte en octubre de 2023. Según los medios de comunicación, estos médicos podrían enfrentar condenas de prisión de hasta diez años, ya que se dice que administraron el anestésico altamente peligroso sin justificación médica.

Según el sitio web de noticias de celebridades "TMZ", los dos médicos que están siendo juzgados podrían ser solo la punta del iceberg en Hollywood. Según sus informes, existe una red de médicos criminales que obtienen sustancias ilícitas para celebridades adineradas que residen en Los Ángeles. En un documental titulado "TMZ Investiga a Matthew Perry y la red secreta de drogas de las celebridades", se revela que los dos médicos no son casos aislados, sino que están relacionados con un sofisticado cartel de drogas de celebridades que ha pasado desapercibido.

El documental completo se emitirá en Fox el lunes. En el documental, celebridades como Kelly Osbourne expresan sus preocupaciones sobre médicos que recetan a adictos famosos a cambio de dinero. Ella lo describe como una operación multimillonaria. Brandon Novak, la estrella de "Jackass" y ex adicto, corrobora esta situación, stating that he obtained drugs from doctor's offices for money. Even full-fledged rehab centers are supposedly involved in this network.

Matthew Perry reportedly injected Ketamine daily before his demise

Perry abiertamente habló sobre sus problemas de abuso de sustancias en su memoir de 2022. A la edad de 18 años, era dependiente del alcohol. Luego pasó a consumir grandes cantidades de pastillas, incluyendo Oxycodone y Xanax. En la década de 1990, experimentó complicaciones físicas graves y tuvo que someterse a 14 cirugías, incluyendo una en su páncreas y otra en sus intestinos.

Durante su fase más difícil, después del final de la exitosa serie "Friends" en 2003, supuestamente consumía hasta 55 pastillas de opioides al día. A lo largo de los años, ha completado 64 programas de desintoxicación, ha asistido a 15 rehabilitations, ha estado en cuidado psiquiátrico y ha asistido a alrededor de 6000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. A pesar de esto, se le

