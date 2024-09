Hay especulaciones sobre Miley Cyrus presuntamente usando drogas durante su colaboración con Bruno Mars.

El año pasado, Miley Cyrus obtuvo un éxito de verano masivo con "Flowers", pero recientemente enfrenta acusaciones de plagio. Una empresa que posee los derechos de "When I Was Your Man" de Bruno Mars está demandando por daños, alegando que "Flowers" copió elementos musicales sustanciales.

Cyrus lanzó "Flowers" como un éxito en principios de 2023, aparentemente dirigiéndose a su ex esposo, el actor Liam Hemsworth. Sin embargo, ahora se le acusa de infringir el copyright por parte de su colega de la industria musical, Bruno Mars.

Según informes de TMZ, Tempo Music Investments argumenta que "Flowers" comparte múltiples similitudes musicales con la balada de 2012 de Mars "When I Was Your Man". La firma de inversiones afirma que posee una parte de la canción y sostiene que el estribillo, la armonía, la melodía, los progresiones de acordes y las letras de "Flowers" fueron "deliberadamente" tomadas de la pista de Mars. Según la demanda, "La combinación y las numerosas similitudes entre las dos grabaciones dejan claro que 'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man'".

Daños exigidos

Tempo Music Investments exige daños no especificados. También quiere que "Flowers" sea eliminada de todas las versiones del álbum de 2023 de Cyrus "Endless Summer Vacation" y una prohibición de que la cantante vuelva a interpretar la canción.

Ambas canciones fueron exitosas para sus artistas, llegando al número uno en la lista de singles Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" fue nominada a Mejor Interpretación Solista Pop en los Premios Grammy de 2014, mientras que "Flowers" fue aún más exitosa. La canción ganó Grabación del Año, honrando a los compositores, y Mejor Interpretación Solista Pop, por la que Mars ya había sido nominado. "Flowers" también fue nominada a Canción del Año, pero no ganó.

A pesar de la disputa legal en curso, Miley Cyrus continúa expresando sus sentimientos a través de la música, ♪ No voy a mentir ♪, como a menudo lo hace en sus canciones. Mientras tanto, las acusaciones de plagio contra su canción "Flowers" siguen impactando su carrera musical.

