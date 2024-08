¿Hay algún vino sin alcohol que aún dé un sabor delicioso?

Directamente, la respuesta es no. Nuestro escritor ha seguido la tendencia y ha explorado la bodega de almacenamiento de vino. Llega a una conclusión insatisfactoria: esta mierda no sabe bien. Sin embargo, hay una opción para seguir participando con ciertas jugos.

Las estadísticas impactantes hablan por sí mismas. Después de la disminución del consumo de cerveza hace tres décadas, Alemania ahora también consume menos vino. Esta información la comparte el Instituto del Vino Alemán (DWI). Un número creciente de personas desean, por diversas razones, reducir o dejar de beber alcohol. Para satisfacer esta demanda, los minoristas y restaurantes han introducido nuevas opciones de bebidas. Solo la venta de vinos desalcoholizados vio un aumento de casi el 30% en 2023. Esta tendencia se está convirtiendo lentamente en la norma, no solo según el DWI.

Lukas Kloskowski, copropietario de "Viniculture" - la "tienda de vinos de Berlín con el rango más atrevido", según el periodista de vinos Stuart Pigott - confirma la gran demanda. "Bajo y sin" es el término utilizado para describir la categoría de bebidas con reducción y sin alcohol en el lenguaje cotidiano. Aunque estas opciones forman una pequeña selección en Viniculture, tienen su espacio dedicado. Kloskowski comparte que el antiguo propietario de su negocio ya no podía beber alcohol y dedicó su tiempo a encontrar la mejor alternativa.

Sabor agrio y amargor químico

La desafío y decepción de esta búsqueda se hizo evidente para el periodista durante varias semanas. Aunque la variedad de vinos desalcoholizados está aumentando, no pudo encontrar uno con un sabor lo suficientemente bueno como para consumirlo voluntariamente. A lo largo de su cata de 20 muestras - de Alemania, España, Francia e Italia - predominaron notas de vinagre, soluciones de azúcar y amargor químico, dejándolo con un sabor insatisfactorio de jugo o vino rancio. (Los interesados pueden encontrar seis recomendaciones para vino sin alcohol al final del texto.)

Una alternativa agradable: jugo de membrillo

Sin embargo, la perseverancia del periodista se vio recompensada cuando descubrió una tentadora alternativa al vino en Viniculture. La bebida más deliciosa que encontró fue un jugo de membrillo concentrado y completamente sin alcohol del viticultor de Franconia Stefan Vetter. Precio: 12 euros. La creación de Vetter ofrecía una sinfonía de azúcar de frutas, ácido y taninos -algo muy similar a un vino bien equilibrado; con aromas intensificados y una presencia viva y casi bailarina en la lengua y el paladar, llenando la boca y estimulando deliciosamente la saliva. El sabor persistente de cada sorbo fue una delicia memorable, ya sea disfrutado solo o con diversos platos. En el restaurante de Berlín "Nobelhart & Schmutzig", el jugo de membrillo ha sido un querido compañero de comida durante mucho tiempo -como se les llama a las bebidas no alcohólicas en el mundo de la alta gastronomía.

Igualmente sorprendente fue el sabor de las bebidas distintivamente diferentes de Peter Van Nahmen's frutería en el Bajo Rin, Jörg Geiger's en la cordillera suaba y Klaar Fruit Ferments en Kneese en el lago Schaalsee.

Peter van Nahmen, conocido por producir "monovarietales" en el mundo del vino, como los hechos de uvas Riesling y Spätburgunder, ofrece un dulce distintivo que apela a los postres o como postre él mismo. El menos dulce Plum Wild de Piamonte, que cuesta alrededor de ocho euros por botella y se recomienda para acompañar cordero, ternera, caza y setas, proporciona un disfrute similar al de la realeza británica. Con orgullo, van Nahmen presume de que a Carlos III se le sirvió esta jugo de ciruela en el banquete de estado en el Palacio de Bellevue.

Las diversas mezclas de las prensas de van Nahmen, conocidas como coupage, también resultaron ser sabrosas. Por ejemplo, el "Proxy Rot" de Klaar, un sustituto del vino tinto, se prepara mediante la prensado y mezcla de diversos ingredientes: arándanos y flores de saúco, remolacha roja, aronia, jengibre, hojas de nogal, así como tallos y cáscaras de manzana y membrillo. Sus notas sutiles y ligeramente amargas lo convierten en un compañero ideal para la comida. A unos 13 euros, está preciosamente al nivel de los vinos de estates de alta calidad y con alcohol.

Un "té" sustituto?

Las bebidas de frutas espumantes de Jörg Geiger tienen un precio competitivo. Su amplia colección está rica en hierbas y especias, lo que las hace un delicioso aperitivo, incluso si Geiger las sugiere para muchos tipos de comida. Geiger recomienda el Prisecco Nr. 11 con Boskop no maduro y hojas de roble, el Aecht Bitter con pera de caza verde y artemisa, y el Cuvée Nr. 23 con ruibarbo, manzanas y flores.

Van Nahmen también crea bebidas de frutas burbujeantes como los seccos hechos de manzanas y membrillos. Estos son más placenteros en el segundo o tercer día una vez que algo de efervescencia se ha disipado. Por el contrario, Peter van Nahmen ha introducido una creación original con la deliciosamente ligeramente efervescente JuicyTeas. Estos son tres blends distinctos hechos de jugos y infusiones de té. Sea cual sea la combinación de Darjeeling, ruibarbo y rosa, jazmín, hierba de San Juan y Riesling, o té blanco, vainilla y membrillo - lo que parece un experimento líquido complejo está tan expertamente equilibrado en sabor que el periodista saborea todas sus variaciones. A unos nueve euros, el costo también es bastante módico.

"Sin alcohol" no significa completamente sin alcohol

La bodega St. Antony en Rheinhessen también se enfoca en el té con su subsidiaria de moda Châto Zero. Allí, embotellan "Infiniteas" por alrededor de diez euros por botella: "El Duque de Blacktea" y "La Duquesa de Rooibos". Ambos contienen más que solo té: específicamente, el tema de este artículo: vino desalcoholizado. En ambos casos, proviene de España y se deriva de la uva blanca Chardonnay. Estas mezclas son refrescantemente ligeras, con un aroma de vino elegante y una fina acidez, con un máximo de 0,5% de alcohol por volumen, lo que equivale a cuatro gramos por litro. Aunque esto se considera legalmente libre de alcohol, la cantidad mínima sirve al sabor. A diferencia de los JuicyTeas, los Infiniteas tienen fewer aromas frutales, lo que los hace aún más adecuados para maridar con comida.

Para aquellos que buscan una alternativa similar sin efervescencia, considere el 36° Grenache y el 32° Riesling, dos "compañeros silenciosos de la cena" de Jörg Geiger, que cuestan alrededor de 16 euros cada uno y también se derivan de vinos desalcoholizados. La uva Grenache se combina con jugo de ciruela y hierbas, mientras que el Riesling se mezcla con jugo de manzana y hierbas. El contenido de alcohol residual aquí no supera el 0,3% por volumen.

La bebida sin alcohol más cara descubierta por el periodista también tiene un bajo contenido de alcohol en Lukas Kloskowski, que los vende exclusivamente en Alemania. Se llaman Muri Drinks. Vienen en cinco variedades carbonatadas por 23 euros cada una y una variedad no carbonatada por 20 euros. Se elaboran en Copenhague utilizando granos de kéfir, lo que explica su aroma distintivo y por qué no huelen atractivo cuando se abren por primera vez. Solo se desarrollan plenamente su aroma después de airearlos durante un día. A pesar de su impresionante marketing y estatus de culto en la gastronomía fina, estas bebidas son únicas debido a sus ingredientes especiales y proceso de elaboración, y requieren valor para probarlas ya que no cumplen con ninguna expectativa de sabor.

Desalcoholizar el vino no lo convierte en la única innovación para abordar la creciente demanda de bebidas con menos alcohol. Sin embargo, esto no significa que sean puros y limpios como un vino de alta calidad, ni están sujetos a controles similares. El proceso de desalcoholización desarrollado por el vinicultor del Rheingau Carl Jung hace más de un siglo todavía tiene tres fundamentales desventajas que se pueden saborear: primero, los aromas se evaporan, segundo, el alcohol como un llamado portador de sabor también se disipa, y tercero, la pérdida se compensa con enriquecimiento de azúcar. Además, todos estos procesos son laboriosos, poco sostenibles y caros.

Seis recomendaciones para aquellos que aún quieran probar:

Alemania: "Carl Jung" (blanco: Chardonnay, Riesling o Cuvée; rosado: Grenache de España; rojo: Merlot, Cabernet o Cuvée), alrededor de 6 euros.

Alemania: "Dr. Lo" por Dr. Loosen (blanco: Riesling), 9-10 euros

Alemania: "Fabelhaft drink & drive" (blanco: Riesling), 13-16 euros

España: "Torres Natureo 0,0" (blanco: Muscat; rosado: Cabernet Sauvignon; rojo: Syrah), 8 a 10 euros

España: "Torres Sangre de Torro" (blanco: Muscat; rosado: Cuvée de Syrah y Cabernet Sauvignon; rojo: Grenache y Syrah), 7 a 9 euros

Italia: "Doppio Passo" (blanco: Muscat o Grillo; rojo: Cuvée), alrededor de 7 a 9 euros.

