¿Hay algún delicioso vino sin alcohol que mantenga su atractivo saboroso?

En abordando la consulta de inmediato: No, nuestro escritor ha seguido la tendencia y ha recorrido la bodega. Llega a un resultado decepcionante: esta sustancia carece de sabor. Sin embargo, con ciertas combinaciones, aún se puede disfrutar de una bebida durante el té.

Las estadísticas desalentadoras están claras. Desde la disminución del consumo de cerveza hace tres décadas, el consumo de vino también ha disminuido en Alemania, según informó el Instituto del Vino Alemán (DWI). Un número creciente de personas busca reducir o eliminar el consumo de alcohol por diversas razones. Como resultado, los minoristas y los restaurantes están introduciendo una variedad de nuevas bebidas. Las ventas de vinos no alcohólicos, popularmente conocidos como "desalcoholizados", han duplicado en 2023, según DWI, y esta tendencia está ganando terreno, no solo en la industria del vino.

Lukas Kloskowski, copropietario de "Viniculture" - a menudo etiquetado como "la tienda de vinos más atrevida de Berlín", según el periodista de vinos Stuart Pigott - ha notado la creciente demanda. Él explica que "bajo y sin" se refiere a la colección de bebidas con menos alcohol y sin alcohol en la jerga actual. Aunque estas bebidas ocupan un espacio relativamente pequeño en Viniculture, ocupan un espacio considerable en los estantes. Lukas comparte que cuando el antiguo propietario de la tienda ya no podía consumir alcohol, comenzó una búsqueda para encontrar la alternativa perfecta.

Acidez, dulzura y astringencia sintética

Encontrar una bebida no alcohólica apetecible puede parecer abrumador, como descubrió Kloskowski después de varias semanas de investigación exhaustiva. Aunque los vinos desalcoholizados están becoming more easily accessible, few can boast of pleasing taste. Kloskowski, who sampled around 20 different alternatives offered by various retailers - ranging from German, Spanish, French, and Italian origins - observed both variances and commonalties. While certain bottles, especially from Spain, boasted a fruity flavor, various bottles were dominated by vinagre, azúcar y astringencia sintética. A pesar de sus esfuerzos, los clientes quedaron con el sabor de jugo insípido o vino envejecido que recordaba los efectos persistentes de una fiesta, una vez que el alcohol había evaporado.

Sin embargo, algunas excepcionales alternativas fueron encontradas entre las ofertas secretas de leche en Viniculture. Una opción radical resultó en un descubrimiento notable: un delicioso jugo de membrillo procedente de la Bodega de Vetter en Franken. A €12 la pieza, esta delicia sin alcohol entrega una sinfonía de azúcares frutales, ácidos y taninos - similar a un vino armonioso. Con concentrados de sabores, este jugo baila deliciosamente en el lengua y el paladar, envolviendo la boca y dejando un sabor persistente que estimula los receptores del gusto.

Igualmente fascinantes fueron las variadas creaciones de Peter van Nahmen's frutería en el Bajo Rin, Jörg Geiger's prensas de frutas en los Alpes suabos, y Klaar Fruit Ferments en el Schaalsee.

Peter van Nahmen, famoso por sus exquisitas "monovarietales" jugos, como los derivados de las uvas Riesling y Spätburgunder (Pinot Noir), es especialmente valorado por su encantadora dulzura - aunque un gusto adquirido. El menos dulce jugo de ciruela silvestre del norte de Italia, que cuesta aproximadamente €8, es un delicioso acompañamiento para cordero, carne de res, caza mayor y setas. Van Nahmen se enorgullece de compartir que, durante una cena de estado en el Palacio de Bellevue, el rey Carlos III del Reino Unido solicitó que se sirviera este jugo de ciruela silvestre.

Las mezclas creadas por Klaar Fruit Ferments también dejaron una impresión duradera. El "Proxy Rot" de Klaar, una alternativa sin alcohol al vino tinto, surge de una mezcla pensativa de arándanos, flores de saúco, remolacha roja, aronia, jengibre, hojas de nogal, tallos de manzana y cáscaras de membrillo. La amargura sedosa del Proxy Rot lo hace un excelente compañero de comida, comparable en precio a los vinos de gama alta.

Disfrutando de un "Té"?

Las bebidas carbonatadas de Geiger son más asequibles y tienen perfiles de sabor complejos debido a sus componentes herbales y especiados. Por ejemplo, Geiger recomienda Prisecco Nr. 11 con pera Boskop inmadura y hojas de roble, o Aecht Bitter con pera de caza verde y artemisa, como aperitivos perfectos. Para complementar una comida, Geiger aconseja Prisecco Nr. 15 con arándanos rojos, frambuesas y grosellas; Aecht Bitter con milenrama, hips de rosa y flores de saúco; y Cuvee Nr. 23 con cerezas, manzanas y arándanos.

Van Nahmen también crea seccos de frutas espumosos, como los hechos de manzanas y membrillos. Son más deliciosos de consumir en el segundo o tercer día, una vez que alguna de la efervescencia se ha disipado. Sin embargo, esto no es cierto para la creación innovadora de Peter van Nahmen, la deliciosa y ligeramente espumosa JuicyTeas. Estos son tres blends distintos, elaborados a partir de jugos y infusiones de té. Sea cual sea la combinación -Darjeeling, ruibarbo y rosa, jasmine, hierba de San Juan y Riesling, o té blanco, vainilla y membrillo- la combinación puede parecer un experimento líquido salvaje, pero está tan bien equilibrada en sabor que el periodista lo disfruta en todas sus formas. El precio de aproximadamente 9 euros también es notable.

"Sin alcohol" no significa completamente sin alcohol

Bodega de Rheinhessen St. Antony también se enfoca en el té con su ramificación orientada a la moda, Chato Zero. Allí, embotellan "Infiniteas" por aproximadamente 10 euros por botella: "El Duque de Blacktea" y "La Duquesa de Rooibos". Ambos contienen más que solo té: el tema de este artículo es el vino desalcoholizado. En ambos casos, proviene de España y se produce a partir de la uva blanca Chardonnay. Estos blends son agradablemente ligeros, con un aroma de vino sutil y una fina acidez, y con un contenido máximo de alcohol del 0,5% en volumen, lo que equivale a cuatro gramos por litro. Aunque esto se considera legalmente sin alcohol, la pequeña cantidad sirve al sabor. A diferencia de los JuicyTeas, los Infiniteas tienen fewer aromas de frutas, lo que los hace más adecuados para "acompañamiento de comida".

Para aquellos que buscan una opción similar sin gasificación, considere el 36° Grenache y el 32° Riesling de Jörg Geiger, dos "acompañantes silenciosos de la cena" distintos que cuestan alrededor de 16 euros cada uno y también están hechos de vinos desalcoholizados. La uva Grenache se combina con jugo de ciruela y hierbas, mientras que el Riesling se mezcla con jugo de manzana y hierbas. El contenido residual de alcohol no supera el 0,3% en volumen.

La opción más cara descubierta por el periodista, Muri Drinks de Lukas Kloskowski, también tiene un bajo contenido de alcohol. Disponible exclusivamente en Alemania, Muri Drinks vienen en cinco variedades con gasificación para 23 euros y una variedad sin gasificación para 20 euros. Producidos en Copenhague utilizando granos de kéfir, tienen un sabor distintivo que no se ajusta a las expectativas de sabor típicas y requiere algo de valor para probarlos. A pesar de su impresionante marketing y estatus en la gastronomía fina, solo revelan su aroma completamente después de ser abiertos y aireados durante un día.

Los vinos desalcoholizados no son la única respuesta a la creciente demanda de bebidas con menos alcohol. Sin embargo, no son tan puros ni están sujetos a regulaciones tan estrictas como los vinos de calidad regulares. El proceso de desalcoholización, desarrollado por el vinicultor de Rheingau Carl Jung hace más de un siglo, todavía tiene tres desventajas fundamentales: elimina los aromas, el alcohol que lleva el sabor y reemplaza la pérdida con azúcar. Además, todos los métodos son intensivos en trabajo, insostenibles y caros.

Seis recomendaciones para aquellos que aún quieran probar:

Alemania: "Carl Jung" (blanco: Chardonnay, Riesling o Cuvée; rosado: Grenache de España; rojo: Merlot, Cabernet o Cuvée), alrededor de 6 euros.

Alemania: "Dr. Lo" de Dr. Loosen (blanco: Riesling), 9-10 euros

Alemania: "Fabelhaft drink & drive" (blanco: Riesling), 13-16 euros

España: "Torres Natureo 0,0" (blanco: Muscat; rosado: Cabernet Sauvignon; rojo: Syrah), 8 a 10 euros

España: "Torres Sangre de Toro" (blanco: Muscat; rosado: Cuvée de Syrah y Cabernet Sauvignon; rojo: Grenache y Syrah), 7 a 9 euros

Italia: "Doppio Passo" (blanco: Muscat o Grillo; rojo: Cuvée), alrededor de 7 a 9 euros.

En respuesta al aumento en la demanda de bebidas sin alcohol, los minoristas y restaurantes están introduciendo una variedad de nuevas opciones. Un establecimiento, Viniculture, ha notado un aumento significativo en el interés por los "bebidas con bajo y sin" alcohol. (Cambio de estilo de vida)

Contra lo que se cree popularmente, encontrar una bebida no alcohólica palatable puede ser desafiante. A pesar de la creciente disponibilidad de vinos desalcoholizados, muchos aún carecen de sabor. Sin embargo, excepcionales alternativas, como el jugo de membrillo, pueden proporcionar una experiencia satisfactoria similar a la del vino. (Estilo de vida y preferencia por bebidas no alcohólicas)

Lea también: