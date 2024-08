- Hasta que Lindemann hace preguntas de despedida con un poema

Till Lindemann, vocalista de Rammstein, ha generado especulaciones entre los fans sobre una posible salida con un poema publicado en su cuenta de Instagram. Lindemann compartió una foto de sí mismo en un lago y escribió debajo del título "Todo tiene su momento" algo así como: "El pasado deja arrugas / mejor tarde que nunca / cuando ya no puede seguir adelante / hay que coger el sombrero y el abrigo / aventurarse en el mundo ancho y libre."

Algunos usuarios mostraron solidaridad con el cantante de 61 años, mientras que otros temieron que las líneas señalaran una salida de Rammstein. La gestión de la banda no hizo ningún comentario al respecto a petición de dpa.

Hace solo unos días, Rammstein agradeció a sus fans en Instagram por su apoyo después de su gira. Aunque la "gira de estadios masiva" ha llegado a su fin después de 135 conciertos, "Rammstein no ha terminado. No hemos terminado. No habéis terminado. El camino continúa", se leía en la publicación.

Las pausas y los descansos no son inhabituales para la banda. Transcurrieron diez años entre los álbumes "Liebe ist für alle da" y el penúltimo álbum sin título.

