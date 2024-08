- Hasta ahora, sólo se ha pagado una cuarta parte de la financiación de fibra

Con respecto a la expansión de internet de alta velocidad por línea fija, solo se ha utilizado aproximadamente un cuarto de los fondos asignados que el gobierno federal ha reservado en los últimos años. Según el Ministerio Federal de Asuntos Digitales, se han aprobado aproximadamente 16 mil millones de euros para la expansión de banda ancha desde 2015 a través de varios programas de financiamiento. Sin embargo, solo se han utilizado más de 4 mil millones de euros de esa cantidad. Los fondos restantes, que ascienden a más de 11 mil millones de euros, se están utilizando actualmente y se siguen utilizando por los solicitantes, según informes del ministerio. "Suponemos que los fondos aprobados hasta ahora también se pagarán en su totalidad".

El objetivo del gobierno federal es tener conexiones de fibra óptica disponibles en todas partes donde vivan y trabajen las personas para el año 2030. Sin embargo, aún estamos muy lejos de lograrlo. Si bien proveedores como Deutsche Telekom y Deutsche Glasfaser están expandiéndose significativamente, a menudo omiten áreas de baja población debido a la inviabilidad económica. Para evitar que estas regiones rurales queden atrás en la participación digital adecuada, el gobierno federal proporciona financiamiento.

La fibra óptica ofrece la mejor transmisión de datos

Se trata de internet con cables de fibra óptica instalados directamente en hogares o apartamentos (FTTH, Fiber to the Home), considerada la mejor tecnología para conexiones de datos rápidas y estables. Internet a través de líneas telefónicas (DSL/VDSL) es un modelo antiguo, y incluso la red a través de cables de TV (HFC, Hybrid Fiber Coax) no puede competir con la fibra óptica pura.

Los fondos federales se pagan según el progreso de la construcción, según el Ministerio Federal de Transporte e Infraestructura Digital, dirigido por Volker Wissing (FDP). "Por lo tanto, la mayor parte de los fondos aprobados solo se paga varios años después de la aprobación".

Antes de que se paguen los fondos, se deben completar varios pasos procedimentales. Los municipios deben realizar primero un procedimiento de sondeo de mercado antes de poder solicitar fondos. Después de la aprobación, sigue un proceso de licitación, y solo entonces una empresa puede presentar solicitudes de construcción.

Se presentan facturas según el progreso de la construcción

Estas se revisan y aprueban, después de lo cual se puede comenzar la construcción - lo último no es seguro debido a las capacidades de construcción limitadas. Se presentan facturas según el progreso de la construcción y luego se pagan. Por lo general, tarda entre dos y cuatro años desde la aprobación hasta el primer pago, según el ministerio. El gobierno federal está financiando actualmente más de 3000 proyectos de expansión, lo que crea cuatro millones de nuevas conexiones de fibra óptica.

El financiamiento es solo para una pequeña parte de la expansión

El Ministerio Federal indica que el programa de financiamiento de Gigabit apoya principalmente a regiones rurales, menos densamente pobladas o estructuralmente débiles. Informan que están en el camino correcto, con conexiones de fibra óptica ya disponibles para alrededor de una tercera parte de los hogares alemanes, con una tendencia fuertemente creciente. El 90% de la expansión se realiza económicamente, sin financiamiento. "El concepto actual de financiamiento mejora el equilibrio entre la expansión de redes de telecomunicaciones impulsada por el sector privado y la financi

