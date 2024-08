- Hasta ahora, se han administrado más de 3600 evaluaciones lingüísticas a profesionales médicos no nativos.

La Asociación Médica del Estado ha realizado un total de 3,650 evaluaciones lingüísticas especializadas, necesarias para que los médicos extranjeros obtengan una licencia para ejercer en Sajonia. Solo este año, se han llevado a cabo 504 de estas evaluaciones, con 332 primeros intentos y 172 reaplicaciones. Un número significativo de candidatos, aproximadamente 300, proceden de Siria. Después de graduarse, los graduados sirios suelen comenzar a aprender alemán y solicitar la emigración.

Según la asociación, estas evaluaciones se llevan a cabo hasta dos veces por semana para cumplir con los plazos de registro lo antes posible. Sin embargo, las cancelaciones repentinas debido a deficiencias lingüísticas o fracasos persistentes plantean desafíos organizativos, lo que resulta en tiempos de espera. Las evaluaciones implican conversaciones simuladas con pacientes y médicos, así como la repetición escrita de historiales médicos y hallazgos.

La precisión lingüística es crucial para la comunicación efectiva.

Estas evaluaciones han estado en vigor desde mayo de 2016. Se implementaron debido a la inadecuación de los certificados y diplomas lingüísticos generales anteriores para evaluar las habilidades lingüísticas necesarias para la práctica profesional.

Los profesionales médicos deben comprender los detalles de sus pacientes sin ambigüedades y deben ser capaces de comunicarse espontáneamente y de manera efectiva para informar a los pacientes y sus familiares sobre los diagnósticos, enfermedades y tratamientos. La comprensión clara es equally essential for working collaboratively with other doctors and for documentation purposes.

La Asociación Médica destaca la importancia de contratar solo médicos profesionalmente competentes, lo que hace que las evaluaciones lingüísticas sean rigurosas y exhaustivas. Además, ya que la comunicación profesional es crucial en el campo médico, las evaluaciones evalúan la capacidad de los candidatos para transmitir información con precisión y eficiencia.

