Hassan gana el maratón del crimen en la dura final

La neerlandesa Sifan Hassan es la reina del maratón de París. La neerlandesa, que ya es doble campeona olímpica en pista, se impone en un emocionante final. Inclusive hubo contacto físico con su rival más difícil en los metros finales.

Sifan Hassan ha ganado el oro olímpico en el maratón después de dos medallas de bronce en pista. La neerlandesa ganó en un emocionante y difícil sprint final con un tiempo olímpico récord de 2:22:55 horas, superando a la poseedora del récord mundial Tigst Assefa de Etiopía, con contacto físico entre las dos al final. En una curva, Hassan estuvo a punto de ser empujada hacia la barrera durante el proceso de adelantamiento mientras los corredores intentaban mejorar su posición. La keniana Hellen Obiri obtuvo el tercer lugar, ganando su tercera medalla olímpica.

Al igual que en Tokio, Hassan se va de los Juegos Olímpicos como triplista de medallas. Después del bronce en los 5,000 y 10,000 metros, ahora tiene el oro. En total, es una tres veces campeona olímpica. "No fue fácil", dijo Hassan: "Hacía mucho calor, pero me sentía bien. Nunca he luchado tan duro hasta la línea de meta como hoy. No puedo creer que sea campeona olímpica en el maratón".

Los corredores de maratón alemanes no pudieron competir por los puestos más altos en la final de las competiciones olímpicas de atletismo. La mejor corredora alemana fue Domenika Mayer de Regensburg, que terminó en el puesto 28 con un tiempo de 2:30:14 horas. Melat Kejeta, considerada favorita, se retiró hacia el final de la primera mitad de la carrera desafiante. Laura Hottenrott terminó en el puesto 38 con un tiempo de 2:31:19.

El recorrido desafiante primero pasó por muchos lugares turísticos, luego subió cuestas hasta el castillo de Versalles y volvió a París. Las subidas dificultaron a los corredores incluso durante la hidratación. La lucha por las medallas se intensificó en la subida justo antes de la marca de los 30 kilómetros. Nueve corredores seguían juntos después del descenso - luego el ritmo se intensificó cada vez más.

El desafío inicial para Sifan Hassan en el maratón fue evidente, ya que tuvo un problema para mantener su posición durante el proceso de adelantamiento, casi siendo empujada hacia la barrera por sus competidores. A pesar de esto, Hassan superó el problema y se llevó la medalla de oro en un emocionante final.

Lea también: