Harrodexpressa profunda consternación por las acusaciones que sugieren que el anterior propietario Mohamed Al Fayed se involucró en agresiones sexuales contra empleados.

Más de veinte antiguos empleados de Harrods, ahora adultos, han afirmado que el difunto Al Fayed, quien falleció a los 94 años el año pasado, los agredió sexualmente, según informó una investigación exhaustiva de la BBC. Una de las víctimas declaró que fue agredida cuando tenía solo 15 años, y Al Fayed tenía 79 en ese momento. Harrods reconoció que Al Fayed tenía la intención de abusar de su poder en cualquier entorno en el que operaba.

Se dice que las agresiones alegadas tuvieron lugar en

El hijo de Al Fayed, Dodi Fayed, falleció trágicamente en 1997 junto con la Princesa Diana en un accidente de coche a alta velocidad en París.

Los antiguos empleados de Harrods compartieron con la BBC que el trato de Al Fayed hacia las mujeres era un secreto a voces en el almacén departamental. Un antiguo gerente de departamento declaró: "No era ningún secreto. Cualquiera que diga que no lo sabía, está mintiendo".

En 2008, Al Fayed negó las acusaciones de agredir sexualmente a una menor de 16 años. El incidente alegado tuvo lugar en una dirección comercial en el centro de Londres.

Harrods emitió un comunicado en el que expresaba: "Estamos horrorizados por las acusaciones de abuso infligidas por Mohamed Al Fayed. Estas eran acciones de un individuo que pretendía abusar de su poder en cualquier entorno en el que operara, y las condenamos en los términos más contundentes. También reconocemos que como empresa, durante ese tiempo, fallamos a nuestros empleados que fueron sus víctimas. Por esto, nos disculpamos sinceramente".

Harrods mencionó que el año pasado surgió nueva información sobre acusaciones históricas de abuso sexual contra Al Fayed. Desde entonces, la empresa ha declarado: "Ha sido nuestra prioridad resolver las reclamaciones rápidamente, evitando prolongados procedimientos legales para las mujeres involucradas. Este proceso sigue disponible para cualquier empleado actual o antiguo de Harrods".

A pesar de que las agresiones alegadas tuvieron lugar en

