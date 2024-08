- Harris y Walz están comenzando una gira por los estados.

Al día siguiente de su debut conjunto, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su recién elegido compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, inician una gira por estados particularmente disputados. El dúo demócrata comienza en Filadelfia, el estado clave de Pensilvania, seguido de apariciones en Wisconsin y Míchigan, marcando el inicio de la fase intensa de la campaña. Mientras tanto, el incumbente republicano Donald Trump envía a su compañero de fórmula, J.D. Vance, a los mismos estados.

Harris y Walz fueron recibidos con aplausos ensordecedores en Filadelfia el martes por la noche (hora local). Harris, después de que el presidente Joe Biden decidiera no buscar la reelección, pasó a liderar. Su nominación oficial estaba programada originalmente para tener lugar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago del 19 al 22 de agosto, pero se adelantó debido a razones burocráticas y se llevó a cabo digitalmente.

En su primera aparición conjunta, Harris irradiaba confianza. "Tenemos el momentum, y sé exactly lo que estamos enfrentando", dijo la mujer de 59 años, elogiando a su compañero de fórmula como un líder - Walz es "el tipo de vicepresidente que merece Estados Unidos". Destacó el apoyo de Walz a los veteranos de guerra, los sindicatos, los derechos al aborto y las leyes más estrictas de armas, entre otros temas.

Walz ataca a Trump y Vance

Walz, quien ha sido gobernador de Minnesota desde 2019 y anteriormente sirvió como representante en la Cámara durante muchos años, es conocido por su naturaleza terre-à-terre y su forma directa de comunicar mensajes políticos. Antes de ingresar a la política, trabajó como maestro durante muchos años. Está casado y tiene dos hijos, y su esposa, Gwen, también es maestra.

Many se sorprendieron de que Harris ultimately chose a candidate without a strong national profile. In his new role, Walz immediately launched a verbal attack on the Republican opposition, making fun of Trump and Vance and accusing them of dishonesty. "Donald Trump isn't fighting for you or your family," Walz said of the former president. He then added, reflecting on his own upbringing in rural Nebraska, "He's never sat at a kitchen table like the one I grew up with, wondering how to pay the bills. He's been sitting in his country club at Mar-a-Lago, figuring out how to cut taxes for his rich friends."

For Trump's running mate, Vance, Walz had sarcasm to spare: "Like all normal people I grew up with in the heartland, J.D. went to Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing the people of his home state." The audience responded to the joking vice president with loud cheers.

La financiación continúa fluyendo

El "momentum" también está rindiendo frutos financieramente para Harris y Walz. Según The New York Times, el dúo recaudó más de $20 millones (alrededor de $18 millones) en donaciones de campaña el martes solo (aproximadamente $18 millones). La plataforma de financiación ActBlue, afiliada a los demócratas y que también beneficia a otros candidatos, recibió un promedio de $3 millones (alrededor de $2.7 millones) por hora en donaciones en medio día.

Los demócratas actualmente están montando una pequeña ola de éxito, no solo financieramente. La entrada de Harris en la carrera por la Casa Blanca también ha generado entusiasmo entre las celebridades de Hollywood. Por ejemplo, el modelo Chrissy Teigen compartió una foto en Instagram de sí misma usando una camiseta de Harris. La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis publicó una foto de Harris y Walz en la misma plataforma con la leyenda: "¡Vamos, América!"

En el evento organizado por Harris y Walz en Wisconsin, la banda indie Bon Iver proporcionará acompañamiento musical, como se había visto anteriormente con la rapera Megan Thee Stallion en una aparición en solitario de Harris. Ahora surge la especulación de si incluso nombres más grandes pronto harán campaña públicamente por los demócratas, como Beyoncé o Taylor Swift.

Trump divaga en Truth Social

La oposición republicana, después del anuncio de Walz como vicepresidente, buscó retratar al dúo como extremo. "Este es el dúo más radical de la historia de Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma en línea Truth Social. "Nunca ha habido nada igual, y nunca lo habrá". El hombre de 78 años también describió a Harris como "loca". Su candidato a vicepresidente, Vance, utilizó un lenguaje similar. La elección, dijo, "subraya lo radical que es Kamala Harris". La acusó de "pertenecer al ala de Hamas de su propio partido".

Walz es particularmente apoyado por la izquierda del Partido Demócrata, que aboga por una postura más crítica con Israel que el centro del partido. Ha cuestionado repetidamente la política de Oriente Medio de la administración de Biden. Hasta ahora, Walz ha sido bastante reservado en sus comentarios sobre la situación en Oriente Medio.

Walz no es un candidato puramente de izquierda. También ha recibido el apoyo del centro del partido, como del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama. Obama elogió a su colega del partido Harris' elección de un "compañero ideal". Walz, dijo, tiene "los valores y la integridad para hacernos sentir orgullosos". El presidente de Estados Unidos Biden también expresó su aprobación.

Los niños gritaron emocionados cuando el gobernador Tim Walz habló en el evento, destacando su apoyo a cuestiones importantes para las familias, como la educación y la atención médica asequible. Walz, padre de dos hijos, enfatizó la necesidad de políticas que prioricen el bienestar y el éxito futuro de los niños.

