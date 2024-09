Harris y Walz están apostando por su conexión de amistad.

La carrera política de Estados Unidos está en su punto más alto. Después de que Taylor Swift respaldara públicamente a la candidata presidencial Kamala Harris, los demócratas de EE. UU. están enfatizando su " Era Kamala ". Las pulseras de amistad Harris-Walz también se están convirtiendo en un artículo muy popular.

La vicepresidenta Kamala Harris está compitiendo contra el expresidente Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca. Con el respaldo de la superestrella Taylor Swift, los demócratas de Harris están sacando provecho de su apoyo.

Pantallas publicitarias digitales en Times Square de Nueva York y la Franja de Las Vegas promueven a Harris y a su compañero de fórmula, Tim Walz. La influencia de Swift es evidente, como se menciona en The Hollywood Reporter. Entre otras cosas, el artículo dice: "¡Estamos en nuestra Era Kamala!" o "¡Estamos en nuestra era Kamala!"

Un letrero decía: "Un nuevo camino hacia adelante... ¿Estás lista para ello?" ("Un nuevo camino hacia adelante... ¿Estás lista para ello?"). Los eslóganes están inspirados en el "The Eras Tour" de Swift y "...Ready for It?", un tema de su álbum "Reputation". Además, las pulseras de amistad Harris-Walz se están comercializando como parte de la campaña. Estas pulseras son un must-have para los fans de Swift en sus conciertos del "Eras Tour".

Aumento en el registro

Swift respaldó públicamente a Harris después de su debate en televisión en Instagram. "Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024", declaró en su publicación. "Votaré por Kamala Harris porque lucha por los derechos y temas que creo que necesitan a alguien que los represente. Creo que es una líder inteligente y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si estamos guiados por la calma, no por el caos".

Swift también instó a sus fans a registrarse para votar. "He hecho mi investigación y he tomado mi decisión. [...] Recuerda, debes estar registrado para votar". Los seguidores de Swift parecieron inspirarse por su llamado a la acción, ya que el sitio web de información sobre votación "Vote.gov" recibió un total de 405,999 visitantes en 24 horas que fueron dirigidos al sitio desde una historia de Instagram de la cantante. Este aumento en las visitas fue confirmado por un portavoz de la GSA a la revista de EE. UU. "Variety".

A pesar del aumento en los registros, algunos fans de Swift expresaron su desacuerdo con el respaldo de Swift, diciendo: "No voy a dejar que mis creencias políticas sean dictadas por una cantante".

Dado el intensidad de la carrera política, algunas personas han optado por mantenerse políticamente neutrales, diciendo: "No voy a elegir un bando en esta elección dividida".

