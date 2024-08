- Harris y Waltz debut - "Tenemos el impulso"

Bajo aplausos atronadores, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su recién elegido compañero de fórmula, Tim Walz, hicieron su primera aparición conjunta en un evento de campaña en Filadelfia, Pensilvania, dando inicio a una gira por estados políticamente clave que podrían jugar un papel crucial en las elecciones de noviembre.

"Somos los outsiders en esta carrera", dijo Harris sobre la campaña contra el candidato presidencial republicano Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance. A pesar de haber entrado en escena solo dos semanas atrás, tras la decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección, ella cree que tienen el momentum y sabe exactly a qué se enfrentan.

Con Walz a su lado, Harris dijo que tiene un líder que es "el tipo de vicepresidente que América merece". La candidata de 59 años elogió el historial político de Walz, destacando su apoyo a los veteranos de guerra, los sindicatos, los derechos al aborto y las leyes más estrictas sobre armas de fuego. Solo horas antes, lo había elegido como su compañero de fórmula.

Walz, de 60 años, ha sido gobernador de Minnesota desde 2019 y anteriormente fue representante en la Cámara. Antes de ingresar a la política, fue maestro. Casado y padre de dos hijos, Walz es conocido por su naturaleza terre a terre y su estilo de comunicación directo. Su esposa, Gwen, también es maestra.

Walz pasa immediately a la ofensiva

En su nuevo rol, Walz no perdió tiempo en atacar a la oposición republicana. El candidato de 60 años se burló de Trump y Vance, acusándolos de falta de honestidad. "Donald Trump no lucha por ti o tu familia", dijo Walz del ex presidente, agregando, "Nunca se ha sentado en una mesa de cocina como la que tuve de niño, preguntándose cómo pagar las facturas. Estaba en su club de campo en Mar-a-Lago, tratando de encontrar cómo reducir los impuestos para sus amigos ricos".

De Vance, Walz dijo sarcásticamente, "Como todos los personas normales con las que crecí en el corazón del país, J.D. fue a Yale, tuvo su carrera financiada por billonarios de Silicon Valley y luego escribió un bestseller criticando a las personas de su estado natal".

Trump los llama "duo radical"

Antes de su aparición, Trump había criticado a Harris y Walz en su plataforma Truth Social, llamándolos "el dúo más radical de la historia de América". También se refirió a Harris como "loca".

Vance, el compañero de fórmula de Trump, ha tenido un inicio difícil en las últimas semanas. Hablando con los periodistas, hizo eco de las palabras de Trump, diciendo que la adición de Walz subraya "lo radical que es Kamala Harris" y que está "alineada con la ala de Hamas de su propio partido".

Walz es particularmente apoyado por la izquierda del Partido Demócrata, que aboga por una postura más crítica sobre Israel que la del centro del partido. Walz ha sido relativamente callado sobre la situación en el

