Harris y Trump comparten un desdén hacia la inflación. Sus estrategias económicas tienen el potencial de elevar los precios aún más.

Ambos, la Vicepresidenta Kamala Harris y el ex-Presidente Donald Trump, han hecho compromisos para reducir los gastos. Sin embargo, los economistas han expresado preocupaciones de que los objetivos de los candidatos, incluyendo la política económica anunciada por Harris el viernes pasado y los recientes comentarios económicos de Trump, podrían impulsar los precios... y en el caso de Trump, potencialmente de manera significativa.

Según Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, las propuestas de ambos candidatos probablemente expandirían el déficit y estimularían la demanda, ya sea a través del gasto gubernamental o mediante el estrechamiento del mercado laboral.

Sin embargo, Brusuelas mencionó que el plan de Trump presenta más riesgos. " Tanto la posible inflación como el riesgo de una inflación permanentemente más alta son mayores con la propuesta de Trump", dijo.

Analizando más a fondo el rojo

El análisis del Committee for a Responsible Federal Budget sobre el "Plan para reducir los costos para las familias americanas" de Harris reveló que sus políticas propuestas podrían aumentar los déficits en $1.7 billones en una década (y potencialmente $2 billones si sus políticas de vivienda se vuelven permanentes). Los principales costos, que ascienden a $1.2 billones, provienen de la propuesta de Harris de extender el Crédito Fiscal por Hijos.

"Creo que es probable que ambos campañas estén en rojo (fiscalmente) para sus propuestas", dijo Marc Goldwein, vicepresidente senior y director de políticas seniors del CRFB, a CNN. "Deficit más altos a corto plazo significan más presiones inflacionarias, lo que significa que la gente verá costos más altos en el supermercado, en la bomba de gasolina, en sus casas, o la Reserva Federal tendrá que reaccionar disminuyendo las tasas de manera más gradual".

Un análisis separado de la Fundación de Impuestos proyectó que las propuestas de subsidios fiscales y expansiones de programas federales de Harris probablemente superarían los $2 billones en costos en una década.

Hasta ahora, Trump no ha presentado un plan económico detallado como el de Harris. Sin embargo, un análisis previo del CRFB sobre la propuesta de Trump de eliminar los impuestos a los beneficios de la Seguridad Social sugirió que el plan costaría entre $1.6 y $1.8 billones hasta 2035.

El CRFB planea realizar un análisis más detallado de las propuestas de ambos campañas en las próximas semanas a medida que se disponga de más información.

Los peligros de estimular la demanda

Una parte clave del plan económico de Harris implica hacer la vivienda más asequible. El plan, inspirado en las propuestas del Presidente Biden, incluye la construcción de 3 millones de nuevas unidades habitacionales, la oferta de ayuda para el pago inicial y la oferta de un crédito fiscal para compradores de vivienda por primera vez.

Los economistas le dijeron a CNN que aumentar la oferta ayudaría a aliviar el actual cuello de botella del mercado de vivienda y a amortiguar los aumentos de precios. Sin embargo, fueron más cautelosos con los esfuerzos de estímulo.

"El problema hoy es que demasiadas personas están buscando demasiadas pocas casas", dijo Justin Wolfers, profesor de política pública y economía en la Universidad de Michigan, a CNN. "La solución no es darles a la gente más dinero para comprar casas".

Otra posible fuente de inflación podría ser un Crédito Fiscal por Hijos expandido, que añadiría más dinero a los bolsillos de las personas. Durante la pandemia de Covid-19, el Crédito Fiscal por Hijos expandido ayudó a las familias con los costos de cuidado de los hijos y los gastos de vida, manteniendo a la gente en el mercado laboral.

Michelle Holder, economista laboral y profesora asociada de economía en el John Jay College de la Ciudad de Nueva York, planteó una pregunta sobre la cantidad necesaria para expandir permanentemente el recorte fiscal. "Por otro lado", dijo, "hay una contraargumentación razonable a esa crítica, que es que esto pone dinero en las manos de las personas que lo gastarán. Las familias con hijos enfrentan altos costos de cuidado de los hijos... y hacerlo más asequible para los padres, especialmente las mujeres, para trabajar fuera del hogar".

Los economistas también han expresado preocupaciones sobre la propuesta de Harris de imponer una prohibición federal de precios excesivos, stating that such laws might motivate people to buy more goods than they would have otherwise.

Advertencias de reinflación

Trump no ha lanzado un plan económico detallado, pero ha sugerido varias propuestas, incluyendo el aumento de los aranceles a los bienes importados, la extensión de los recortes fiscales de 2017, la reducción adicional de la tasa

La comunidad empresarial podría expresar preocupaciones si las políticas económicas de la Vicepresidenta Kamala Harris y el ex Presidente Donald Trump aumentan significativamente los precios debido a sus propuestas, lo que podría expandir los déficits y estimular la demanda en la economía. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable predice que las propuestas de Harris podrían aumentar el déficit en hasta $2 billones en una década, principalmente a través de la extensión del Crédito Fiscal por Hijo.

Lea también: