Harris y Trump abogan por reanudar la fabricación nacional.

Bajo la administración del presidente Biden, el sector manufacturero de Estados Unidos ha recibido miles de millones de dólares en inversiones, como los $53 mil millones del Acta de Chips y Ciencia para impulsar la industria de semiconductores y un paquete bipartidista de $1.2 billones de gasto en infraestructura aprobado por el Congreso. La inversión privada también ha aumentado significativamente en los últimos años. Estas inversiones han llevado a un aumento en el gasto en construcción por parte de los fabricantes, según datos del gobierno.

La economía de EE. UU. comenzó a recuperarse después de ser golpeada con fuerza por la pandemia de Covid-19, pero el impulso no duró mucho. Los niveles de empleo en la manufactura aún no han vuelto a los niveles previos a la Gran Recesión, y el número total de empleos en la manufactura en agosto solo fue ligeramente superior al de febrero de 2020. De hecho, los fabricantes han perdido empleos en cuatro de los últimos ocho meses hasta agosto, según datos del Departamento de Trabajo. Las encuestas a fabricantes tampoco han parecido muy prometedoras.

Aunque no ha habido un renacimiento de la manufactura bajo Biden, sino más bien una recuperación gradual de la pandemia, podría ser cuestión de tiempo antes de que las inversiones comiencen a dar resultados. Sin embargo, con las elecciones presidenciales acercándose en menos de dos meses, podría ser difícil convencer a los votantes.

La vicepresidenta Harris dio un discurso en Pittsburgh en el que presentó algunas de sus políticas económicas, que incluyen planes para reducir los impuestos para los estadounidenses de clase media, aumentar la deducción fiscal para empresas emergentes y reformar las regulaciones de los proyectos de construcción.

"Invertiremos en biomanufactura y aerosfera; nos mantendremos dominantes en IA y computación cuántica, blockchain y otras tecnologías emergentes; expandiremos nuestra ventaja en innovación y manufactura de energías limpias", dijo Harris.

Trump también presentó su propia visión económica durante un discurso en Savannah, diciendo que si es elegido planea reducir los impuestos corporativos, fortalecer los aranceles y reducir las regulaciones. Según Trump, esto llevaría a una masiva salida de la manufactura de países como China a EE. UU.

Los desafíos de la industria

La manufactura enfrenta una serie de desafíos, la mayoría de los cuales proceden del panorama económico más amplio.

La demanda lenta y las tasas de interés altas son los principales problemas para las empresas manufactureras, según encuestas recientes del Instituto de Gestión de la Cadena de Suministro y S&P Global. Esto ha puesto a las empresas productoras en modo de espera y verá, y podría ser una señal preocupante para el futuro de la industria.

"La combinación de pedidos caídos y inventarios en aumento envía la señal más sombría de las tendencias de producción vistas en un año y medio, y una de las señales más preocupantes vistas desde la crisis financiera global", dijo Chris Williamson, economista jefe de inteligencia de mercado de S&P Global, en un comunicado de prensa.

Aunque las empresas manufactureras han recibido financiamiento en los últimos años, muchas son reacias a acelerar la contratación o aumentar la producción debido a la incertidumbre en la demanda. Además, muchas empresas manufactureras actualmente son reacias a invertir en capital o inventario debido a la actual política monetaria federal y la incertidumbre electoral, lo que ha llevado a muchos empleadores a poner sus planes de contratación en espera.

Las empresas manufactureras también están lidiando con presiones de precios persistentes que ahora "están aumentando a la tasa más rápida desde abril del año pasado", según S&P Global. Estos costos podrían erosionar la línea de fondo de los empleadores o transmitirse a los consumidores en forma de precios más altos.

También hay desafíos específicos para ciertos sectores de la industria manufacturera. Por ejemplo, Boeing, el mayor exportador de Estados Unidos, enfrenta sus propios problemas que lo han sumido en un agujero financiero aún más profundo. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles de EE. UU. luchan con la competencia de BYD, el fabricante de automóviles chino que ha inundado el mercado global con sus vehículos eléctricos.

Otro desafío es el hecho de que la mano de obra sigue siendo más barata en muchos otros países en comparación con EE. UU., donde las empresas manufactureras han tenido que lidiar con las demandas de los sindicatos de trabajadores en los últimos años.

Mirando hacia adelante

No es todo malo para la industria manufacturera. La Reserva Federal recently lowered interest rates for the first time in over four years and signaled additional rate cuts by year's end. This could greatly benefit companies of all sizes by making it cheaper to take out a business loan.

Lower interest rates could also boost consumer demand, or at least keep it from deteriorating into recession territory. However, there's no sign of manufacturing starting to recover just yet, which has been perplexing.

"As the Federal Reserve’s policy rate moves back towards neutral, will the economic dominoes stand back up? We’re not so sure," Lauren Goodwin, economist and chief market strategist at New York Life Investments, said in a Tuesday note. "The manufacturing sector has been in contraction for more than 20 months now, despite consistent construction related to investment in the semiconductor supply chain."

She added that "a Federal Reserve that is easing off the brakes is one that may help the economic cycle last longer. But it’s not clear that economic activity will improve."

A pesar de los desafíos enfrentados por la industria manufacturera, como la demanda lenta y las tasas de interés altas, la administración de Biden ha invertido miles de millones de dólares en el sector para impulsar diversos sectores, incluidos los semiconductores y la infraestructura. Esta inversión podría ayudar potencialmente a las empresas de la industria a superar estos desafíos y estimular el crecimiento económico.

Las negociaciones en curso entre EE. UU. y China sobre aranceles y políticas comerciales también tienen un impacto significativo en el negocio manufacturero, ya que aranceles más bajos podrían animar a más actividades manufactureras a regresar a EE. UU.

