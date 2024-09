Harris y el apretón de manos inicial con Trump, más tarde se intensifica a lo inesperado.

Los dos aspirantes a la presidencia de EE. UU., Donald Trump y Kamala Harris, nunca se habían cruzado antes de su enfrentamiento televisado programado para el 5 de noviembre. Este enfrentamiento en Filadelfia marca su primer y presumiblemente último encuentro durante el proceso electoral. Los primeros intercambios son civilizados, pero pronto los guantes caen y la discusión se vuelve agria.

Kamala Harris, la candidata demócrata, comienza el debate alegando que Donald Trump dejó al país lidiando con niveles récord de desempleo, similares a los de la Gran Depresión. Trump contraataca etiquetando a Harris como "marxista". Ambos candidatos intercambian acusaciones de falta de comprensión económica sustancial.

Controversias sobre control de fronteras

Pasada la marca de los 30 minutos, el debate se desvía hacia el tema altamente sensible del control de fronteras e inmigración. Trump, haciendo eco de las afirmaciones de su compañero de fórmula J.D. Vance, insiste en que los inmigrantes ilegales de Haití están recurriendo al canibalismo en Springfield, Ohio. Sin embargo, los moderadores del debate mencionan que ponerse en contacto con las autoridades locales no ha logrado descubrir ninguna evidencia de tales incidentes.

El debate da un giro inesperado cuando Hannibal Lecter, el famoso caníbal de Hollywood, es mencionado por primera vez en la historia de los debates presidenciales de EE. UU. La mención no la hace Trump, sino Kamala Harris, quien critica sus afirmaciones extraordinarias, como que los parques eólicos inducen cáncer y la creencia de que muchos abandonarían los eventos de la campaña de Harris debido al cansancio y aburrimiento.

Trump aborda estas afirmaciones sin profundizar en el tema de la inmigración. En cambio, lanza una fuerte reprimenda contra Harris, afirmando que sus eventos de campaña no atraen suficiente asistencia. Luego arremete contra la energía renovable, específicamente los parques solares, stating that they consume excessive land space, particularly in deserts.

Alegaciones de manipulación electoral

Los moderadores del debate guían la conversación hacia el reconocimiento de los resultados electorales. Trump afirma poseer pruebas convincentes de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas por los demócratas para beneficio de Joe Biden. Sin embargo, no se ha presentado tal evidencia, dejando las afirmaciones sin fundamento. Los partidarios de Trump también han fallado en presentar pruebas sustanciales de fraude electoral en los tribunales. En su defensa, Trump atribuye estas pérdidas a fallas procedimentales.

Harris contraataca con un comentario personal, stating that Trump was dismissed by a staggering 81 million electoral votes, alluding to the ballots cast for Joe Biden. She humorously suggests that Trump's inability to accept these results is challenging for him to process.

La discusión se desplaza a los conflictos militares en Israel y Ucrania. Harris acusa a Trump de desprestigiar a Estados Unidos por sus acciones. En respuesta, Trump invoca al controvertido primer ministro húngaro Viktor Orban, quien cree que EE. UU. se derrumbaría sin el liderazgo de Trump.

Renuencia de Trump a participar

Durante el debate, los espectadores estadounidenses notan que Trump dirige sus respuestas principalmente a Biden en lugar de Harris. Además, dirige sus respuestas exclusivamente al moderador David Muir, ignorando tanto a Harris como al moderador Linsey Davis. La falta de participación no pasa desapercibida, con Harris recordándole a Trump que, de hecho, está compitiendo contra ella y no contra Joe Biden. El moderador Linsey Davis también remains unacknowledged throughout the proceedings.

Protocolos de debate estrictos

Las estrictas reglas para el debate televisado gobiernan el uso del micrófono, permitiendo que solo un candidato hable a la vez con un período de respuesta de dos minutos, seguido de un período de réplica de dos minutos. Ambos candidatos ocupan sus respectivos podios, equipados con elementos esenciales mínimos como un bolígrafo, bloc de notas y agua. El evento se lleva a cabo sin la presencia de una audiencia.

Antes del debate, Trump confirmó sus intenciones de instigar conflictos, instando a los representantes republicanos a impedir que el gobierno funcione si sus demandas de seguridad fronteriza no se cumplen en Truth Social.

A pesar de la insistente atención de Trump a Biden durante el debate, Harris amablemente le recuerda, "Mr. Trump, I believe we're here discussing our differences, not yours with Vice President Biden." Later, en respuesta a las acusaciones de Trump de manipulación electoral, Harris asserts, "It's disappointing to see a former president continue to spread baseless claims about election fraud, especially without presenting any substantial evidence."

