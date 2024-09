Harris se prepara para la tan deseada confrontación con Trump, mientras él adopta un enfoque menos formal.

Este martes por la noche, Harris se encuentra en una situación crucial. Está tratando de labrarse una identidad distinta a los ojos de los votantes y mantener el momento favorable que ha experimentado desde que se convirtió en la última nominada del Partido Demócrata en el verano.

El debate en el National Constitution Center de Philadelphia servirá como el primer encuentro cara a cara entre Harris y Trump, quienes están empatados en una carrera ajustada.

Este debate es una oportunidad importante para que Harris demuestre a los estadounidenses que está equipada para asumir la presidencia, una preocupación que ha surgido entre los votantes a medida que la campaña de otoño gana intensidad. En Pittsburgh, durante un fin de semana, Harris expresó sus opiniones sobre la unidad y el progreso, diciendo: "Es hora de dar la vuelta a la página de la división. Es hora de unir nuestro país y trazar un nuevo rumbo".

Sin embargo, Trump quiere dar forma a la percepción de los votantes sobre Harris de manera negativa y detener su progreso desde su ascenso a la cima del Partido Demócrata en julio. Antes del debate, Harris ha reducido la ventaja de Trump sobre Biden en las encuestas presidenciales que habían sido significativas al comienzo del año.

Ambos candidatos se presentan como campeones del cambio. Harris se posiciona como un cambio significativo del pasado, una era dominada por la política divisiva bajo Trump. Por otro lado, Trump destaca el tiempo de Harris en la administración de Biden y atribuye la inflación, las tasas de hipoteca aumentadas y otros problemas a ella.

Durante el debate de CNN entre Trump y Biden en junio, la respuesta de Trump a una pregunta sobre cómo hacer la atención infantil más asequible se consideró incoherente, mostrando su tendencia a pasar por alto los detalles de la política y la practicidad de sus propuestas.

Trump también ha lanzado ataques racistas y sugerentes contra Harris, falsamente insinuando en julio que "se convirtió en negra" hace unos años (es la hija de inmigrantes indios y jamaicanos) y compartiendo comentarios despectivos sobre su relación pasada con el alcalde de San Francisco Willie Brown en las redes sociales.

Sea o no Trump recurra a comentarios similares, y cómo Harris responda, podría tener un impacto significativo en la percepción de los espectadores de su encuentro el martes.

Moderado por los presentadores de ABC Linsey Davis y David Muir, el debate está programado para durar 90 minutos. Al igual que el debate de CNN entre Trump y Biden, los micrófonos de los candidatos estarán activos durante sus turnos para hablar y silenciados en otros momentos, según un acuerdo alcanzado por ambas campañas.

Estas reglas han frustrado a Harris, quien había esperado utilizar sus habilidades como ex fiscal durante cualquier interacción en el escenario con Trump. Sin embargo, la campaña de Harris eventually accedió a estas condiciones en una carta a ABC News.

Carrera ajustada en estados clave

El debate llega justo antes de que comience la votación anticipada en varios estados clave. Las encuestas sugieren una carrera ajustada a nivel nacional y un empate en estos estados clave, como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte.

Ambas campañas han centrado sus esfuerzos en Pennsylvania y Georgia, donde las últimas encuestas de CNN revelaron que no hay un claro líder entre los candidatos. Si Trump gana Carolina del Norte, un estado que ha ganado dos veces, victorias en Pennsylvania y Georgia podrían impulsarlo más allá del umbral de 270 votos electorales, incluso si no gana en ningún otro estado clave.

Harris recibió un impulso moral hacia el final de la semana pasada, con su campaña anunciando que habían recaudado casi tres veces la cantidad de su oponente republicano en agosto - 361 millones de dólares frente a los 130 millones de Trump - y entrando en septiembre con 404 millones de dólares en fondos para el último tramo de dos meses hacia noviembre. Esta cantidad supera con creces los 295 millones de dólares que la operación política de Trump afirma tener en reserva.

Sin embargo, una encuesta de New York Times/Siena College emitida el domingo subrayó la importancia de la batalla por definir a Harris. La encuesta, que muestra una carrera ajustada a nivel nacional, sugiere que un número significativo de votantes aún necesitan más información sobre la vicepresidenta: el 28% de los votantes probables dijo que necesita más información sobre Harris, en comparación con el 9% que dijo lo mismo sobre Trump.

La encuesta también ofreció posibles señales de advertencia para Harris. Si bien el 61% de los votantes probables cree que el próximo presidente debe simbolizar un "cambio importante" de Biden, solo el 25% lo asocia con Harris, en comparación con el 53% que lo asocia con Trump.

La misma encuesta demostró que el 47% de los votantes probables considera que Harris es demasiado liberal, a pesar de sus recientes esfuerzos para moderar, en comparación con el 32% que considera a Trump demasiado conservador.

Preparaciones para el debate de Pittsburgh

Los dos candidatos han adoptado estrategias contrastantes a medida que se preparan para su enfrentamiento del martes.

Ningún candidato presidencial moderno ha participado en más debates generales electorales televisados que Trump. Harris y su equipo han estado analizando meticulosamente los seis debates de Trump - tres cada uno con Hillary Clinton en 2016 y Biden en 2020 - en preparación para su turno en el escenario.

En los días previos al debate, Harris ha estado inmersa en habitaciones de hotel en Pittsburgh, manteniendo sus apariciones públicas al mínimo. Sin embargo, sus ayudantes informaron a los periodistas que ha estado considerando un debate contra Trump desde julio, cuando Biden oficializó su renuncia a la reelección.

"Creo que los votantes merecen ver la diferencia que existe en esta carrera en un escenario de debate", dijo Harris a los periodistas el mes pasado. "Estoy preparada. Sigamos adelante".

Ha estado leyendo escritos sobre los comentarios, puntos de vista y hasta los insultos que Trump le ha dirigido, revelaron sus ayudantes, y familiarizándose con cómo Trump interactuó con sus dos oponentes demócratas anteriores, especialmente Clinton.

Harris ha hablado mucho con ambos, Clinton y Biden, sobre enfrentarse a Trump, con la esperanza de aprovechar su experiencia.

Comenzó a insinuar su estrategia hacia Trump antes de que su nominación fuera oficial, diciendo a una multitud en Atlanta a finales de julio: "Si tienes algo que decir, dilo a mi cara".

Según su equipo, la estrategia de Harris no es solo plantar cara a Trump, sino demostrar que es hora de que el país deje atrás su época. Cualquier pulla relacionada con la raza por parte de él se espera que sea considerada como la misma táctica repetitiva de siempre, tal como Harris declaró en una entrevista con CNN el mes pasado.

A diferencia de otros candidatos que parecen detestar los ensayos de debate, Harris se sumerge en sesiones de práctica contra un sustituto de Trump, Philippe Reines, un antiguo colaborador de Clinton, y se prepara como lo hacía cuando era fiscal.

Karen Dunn, una abogada de Washington que ha ayudado a candidatos demócratas a prepararse para los debates durante más de una década, dirige estas sesiones de práctica para Harris. Dunn, que trabajó con Clinton antes de sus encuentros con Trump en 2016, conoció a Harris cuando la preparó para el debate con el vicepresidente Mike Pence en 2020.

"Señor Vicepresidente, estoy hablando. Estoy hablando", dijo Harris durante ese debate, una frase que podría repetirse si enfrenta interrupciones durante el próximo debate.

Método relajado de Trump

Recientemente, Trump ha hecho pullas a Harris por su trabajo de preparación, y asegura que su propio rendimiento no recibirá una evaluación justa.

"Si le barro el piso en el debate, dirán que Trump sufrió una humillante derrota esta noche", dijo el expresidente en un mitin en Wisconsin.

Trump, que no cree en la necesidad de una preparación formal como los debates simulados, ha estado reunido con asesores, expertos y aliados para prepararse.

Las "discusiones de política" -versión de Trump de la preparación para el debate- se parecen mucho a las que tuvo antes de su debate del 27 de junio con Biden, según fuentes familiarizadas con las reuniones.

El asesor principal de Trump, Jason Miller, ha estado a cargo de estas reuniones, que han incluido sesiones con Stephen Miller, el asesor de política de la campaña de Trump Vincent Haley, y la exrepresentante demócrata Tulsi Gabbard, entre otros.

Las sesiones se han centrado en afinar la comunicación de Trump sobre diversos temas, como la economía, la inmigración y la democracia estadounidense en general.

La campaña de Trump ha programado intencionalmente eventos en las semanas previas al debate, como un discurso de política en el Economic Club of New York y un encuentro con Fox News, para ayudar a Trump a pulir su mensaje.

Las personas cercanas a Trump creen que uno de los aspectos más críticos de su debate con Harris es evitar seeming excessively aggressive towards her and ensuring he strikes the right tone. Like the June 27 debate with Biden, Trump's advisors and allies have been urging him to tone it down while on stage.

However, many privately admit that this will be even more crucial this time. Not only is Harris a more popular candidate than Biden was then, but she's also a woman, and certain attacks will have a different effect, they say.

Gabbard, who recently endorsed Trump, has been instrumental in this effort. Gabbard, one of the 2020 Democratic presidential contenders who questioned Harris on the debate stage, has been working with Trump to help him comprehend Harris' debate style.

Trump's advisers have suggested that he should specifically focus on needling Harris on the issues where she's shifted her stance.

"We want to keep him directed at hitting her record," an adviser said. "On fracking, on her flip-flops, and show that she's just as accountable for the Biden administration's failed policies as Biden is."

Those helping Trump prepare have also directed him to concentrate on the key policy issues where he polls higher than Harris, such as the economy, immigration, and crime, sources familiar with the meetings said.

"The most important part is finding pivots, finding ways to be critical of her, deflecting attacks from her," a senior Trump adviser told CNN. "It's not about her interrupting him or how she'll act. It's about him being on target on his responses on policy. That's been the main focus."

El debate del martes por la noche ofrece a Harris la oportunidad de demostrar su aptitud presidencial y abordar las preocupaciones sobre su capacidad para liderar, mientras se enfrenta a Trump en Filadelfia. A pesar de los intentos de Trump de manchar su imagen, una fuerte actuación en el debate podría ayudar a moldear una opinión más favorable entre los votantes.

En la antesala del debate, Harris ha estado preparándose meticulosamente, estudiando los debates y interacciones pasadas de Trump y ensayando con coaches de debate para contrarrestar sus tácticas. Por otro lado, Trump ha adoptado un enfoque más relajado en la preparación para el debate, confiando en discusiones informales de política con asesores y aliados.

