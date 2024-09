Harris se prepara para el enfrentamiento político más significativo de su carrera en el debate contra Trump.

La vicepresidenta revitalizó las elecciones de 2024 después de la decepcionante actuación de Biden en el debate contra Trump en CNN, lo que llevó a Biden a abandonar su candidatura a la reelección. Ella logró reintroducir varios estados clave en la contienda electoral y avivó las esperanzas de un impresionante giro en una carrera que a menudo se consideraba perdida para los demócratas.

Sin embargo, a pesar de haber unido con éxito a su partido y posicionarse como una nueva voz del cambio generacional, aún no ha asegurado una ruta confiable para obtener los 270 votos electorales necesarios para la victoria. De hecho, si las elecciones se celebraran ese día, Trump, quien ha sobrevivido a un intento de asesinato y numerosas acusaciones criminales, podría emerger victorioso.

Los debates presidencialestypically no influyen en los resultados electorales, pero la noche del martes ofrece una última oportunidad para que Harris presente argumentos contundentes que puedan frenar el asombroso resurgimiento de Trump.

En Filadelfia, se le exigirá a Harris emplear habilidades retóricas que han sido objeto de críticas durante su vicepresidencia desigual. Si bien ha demostrado aptitud en debates y audiencias del Senado, ha encontrado desafíos para articular políticas claras y responder bajo presión en situaciones espontáneas. Su decisión de participar en solo una entrevista importante en medios de comunicación desde que se convirtió en la candidata demócrata, durante una aparición en CNN el mes pasado, ha aumentado las expectativas para su desempeño. Este será su primer debate desde su encuentro con el entonces vicepresidente Mike Pence en 2020.

Contrastes dramáticos en la presencia en el escenario

Al intentar convertirse en la primera mujer negra y asiática presidenta, Harris compartirá el escenario por primera vez con un contendiente que no se detendrá ante nada para asegurar la victoria y tiene un historial de explotar estereotipos raciales y de género para obtener beneficios políticos. Trump ha cuestionado su inteligencia, raza y ha promovido insinuaciones sexuales sobre ella en las redes sociales. Sin embargo, Harris ha decidido no caer en sus trampas. En su entrevista con CNN, rechazó los comentarios de Trump basados en la raza, los descartó como un "viejo y gastado libro de jugadas" y pidió la siguiente pregunta.

Harris tiene menos experiencia política en un nivel alto que Hillary Clinton o Biden cuando se enfrentaron a Trump en debates presidenciales. Algunos miembros de su partido incluso dudaron de su potencial como la mejor candidata demócrata para una era posterior a Biden.

Pero el martes, Harris tiene la oportunidad de disipar las dudas sobre su astucia política y sentar las bases para su carrera hacia el 5 de noviembre.

Una campaña que ha enfatizado la precaución y minimizar la exposición pública no planeada para la vicepresidenta se enfrenta a un momento sin escape en la televisión nacional. El costo del fracaso es significativo, ya que podría allanar el camino para que un poderoso expresidente, que buscó subvertir la democracia estadounidense después de las elecciones de 2020, monte una nueva presidencia impulsada por "venganza". Los demócratas hicieron claro el sábado cuando Trump juró en las redes sociales procesar y encarcelar a los funcionarios electorales, oponentes políticos, donantes y otros a quienes acusa de "engaño" en las elecciones.

Cómo Harris podría asegurar la victoria

A pesar de los desafíos, un desempeño exitoso el martes por la noche podría ofrecer a Harris una plataforma para persuadir a votantes indecisos en estados clave que posee planes viables para mejorar sus vidas. Una encuesta de The New York Times/Siena College publicada durante el fin de semana sugirió tales oportunidades, revelando que el 28% de los votantes probables quería saber más sobre la vicepresidenta, mientras que solo el 9% expresó interés en el candidato republicano.

Harris ha estado considerando estrategias para atraer a estos votantes. Por ejemplo, ha demostrado más preocupación por sus desafíos económicos que Biden, whose defensive comments regarding the unevenness of the post-pandemic recovery turned into a liability. Harris has pledged to address "price gouging" on groceries, provide up to $25,000 in downpayment support for first-time homebuyers, and improve affordability of rent.

In a broader context, she is offering voters the chance to avoid the turmoil, bitterness, and political upheaval that characterized Trump's first term and that his escalating statements suggest would only escalate in a second.

Los desafíos de Harris en el debate

Sin embargo, para triumph en el debate, la vicepresidenta debe superar tres importantes obstáculos.

— Debe mantener un equilibrio entre refutar la esperada lluvia de ataques y mentiras de Trump mientras enfatiza su mensaje. “Creo que va a mentir y tiene un libro de jugadas que ha utilizado en el pasado, ya sea sus ataques contra el presidente Obama o Hillary Clinton”, dijo Harris en una entrevista radial en “The Rickey Smiley Morning Show” emitida el lunes. “Lo que pretendo señalar es lo que sabemos muchos de nosotros, y ciertamente, mientras viajo por el país en esta campaña, tiende a luchar por sí mismo, no por el pueblo estadounidense”.

— Harris también debe navegar la contradicción inherente en su campaña - prometer cambio y renovación mientras estar asociada con una administración impopular que Trump critica por muchos de los problemas que ella propone resolver, incluyendo precios altos para los alimentos y la vivienda.

En una batalla similar, Harris debe intentar puentear la brecha con Biden en dos matters cruciales que los votantes consideran críticas y donde typically se queda atrás de Trump en las encuestas: manejar la economía e inmigración. Trump ha tenido dificultades para desacreditar a Harris desde que entró en la contienda, pero su estrategia de marketing incluye criticar tanto a Biden como a Harris por agravar los problemas económicos que afectan a la clase media. En un memorando emitido el lunes, el equipo de Trump expresó: "Como la principal defensora de Bidenomics, debe convencer a los votantes de cómo funciona Bidenomics, a pesar de que todo es más costoso que bajo el presidente Trump".

— Harris también necesitará contrarrestar los ataques anticipados de Trump sobre sus inconsistencias políticas que defendió durante su breve campaña primaria demócrata en 2019, como la fractura hidráulica y el control de la frontera. En un esfuerzo por aclarar su perspectiva en una entrevista con Dana Bash en CNN, Harris dijo que mientras sus estrategias pueden haber evolucionado, sus "valores han remained constant". Justificó, por ejemplo, que ahora piensa que es posible abordar el cambio climático sin prohibir la fractura hidráulica, con el objetivo de ablandar su postura sobre un tema que podría perjudicarla en Pensilvania, un estado clave. Sin embargo, esta perspectiva da a la campaña de Trump munición para afirmar que ella volvería a su postura inicial si llega al poder.

El equipo de Trump no ha ocultado su desdén por la astucia política de Harris y cree que su desempeño será más cercano a sus primeros tropiezos durante su vicepresidencia que a su lograda, aunque ensayada, actuación en la convención demócrata. Trump, por ejemplo, dijo la semana pasada: "La dejaré hablar".

Esto representó uno de los comentarios más suaves que Trump ha dirigido a Harris mientras trabaja para intensificar sus ataques contra su oponente. Pero Anita Dunn, una ex asesora de Biden que ayudó a preparar al presidente para el debate de junio, dijo que la nueva nominada demócrata estaba lista para enfrentar cualquier cosa que Trump lance su camino.

"Él dirá cualquier cosa -ése es el problema-, no perderse en esos agujeros de conejo", dijo Dunn a CNN's Erin Burnett el lunes. "Él dirá cualquier cosa -puede que no tenga sentido; puede ser totalmente incoherente, pero lo dirá con mucha convicción. Y por lo tanto, conocer tu plan de juego, lo que quieres transmitir al pueblo estadounidense, es vital", agregó Dunn.

"Creo que la vicepresidenta estará completamente preparada para hacerlo".

A pesar de los desafíos que enfrenta, la vicepresidenta Kamala Harris tiene una oportunidad crítica el martes por la noche para disipar las malentendidos sobre su astucia política y demostrar sus habilidades como candidata presidencial. Su desempeño podría ayudar a persuadir a votantes indecisos en estados clave y disipar las dudas sobre su capacidad para manejar la economía y la inmigración, dos temas clave que los votantes consideran cruciales. Sin embargo, debe navegar por una lluvia de ataques y mentiras de Trump, mantener un equilibrio entre la refutación y el mensaje, y abordar las inconsistencias políticas de su pasado.

Después de la crítica por su vicepresidencia desigual y menos experiencia política en comparación con los antiguos nominados presidenciales, Harris ahora tiene la oportunidad de mostrar sus habilidades de debate y generar apoyo para su carrera hacia el 5 de noviembre. Si puede superar con éxito estos obstáculos, podría allanar el camino para un cambio remarkable en el panorama político, potencialmente asegurando los 270 votos electorales necesarios para la victoria.

