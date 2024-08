Harris se ha estado promocionando a sí mismo a través de entrevistas desde que aseguró los votos de la clase media después de su nominación.

En la sesión de chat compartida, la candidata presidencial demócrata de 59 años, Harris, manifestó su confianza en ser la mejor opción para la tarea. maintenance esta conversación junto a su candidato a vicepresidente, Tim Walz, durante una entrevista conjunta. Harris buscó apelar a votantes más conservadores y de clase media, y insinuó la posibilidad de incluir a un republicano en su gabinete en caso de triumphar en las elecciones de noviembre.

En cuanto al tema candente de la inmigración, Harris propuso consecuencias para quienes cruzan la frontera de manera ilegal. "Creo que deben haber consecuencias", declaró. "Tenemos reglas que deben ser cumplidas y aplicadas". Como jefa de estado, se comprometió a cumplir la ley.

Harris también abordó el tema divisivo de la fractura hidráulica, una técnica utilizada en EE. UU. para extraer grandes cantidades de gas natural. "Como presidenta, no prohibiré la fractura hidráulica", confirmó. Previamente, Harris había mostrado una fuerte desacuerdo con la fractura hidráulica, que tiene una gran relevancia en el estado contencioso de Pennsylvania, conocido por sus extensas reservas de gas de esquisto.

Los republicanos, liderados por el ex presidente Trump, suelen criticar a Harris por sus inconsistencias en temas clave, como la fractura hidráulica. En la entrevista, Harris aseguró que sus creencias fundamentales no habían cambiado. "Creo que el aspecto más crucial y esencial de mi perspectiva política y decisiones es que mis valores no han cambiado", declaró.

Harris criticó a Trump en la conversación, argumentando que representaba una fuerza divisiva en EE. UU. Sin embargo, aseguró que el público ansiaba un nuevo comienzo.

En el ámbito de la política del Oriente Medio, otro tema importante en las elecciones de EE. UU., Harris abogó por un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes israelíes. Reconoció el derecho de Israel a la defensa propia, pero también destacó que "demasiados inocentes palestinos" habían sido asesinados. Prometió seguir suministrando armas a Israel. Si el presidente Joe Biden cambiaba de rumbo, ella afirmaría que no lo haría.

Harris compartió cómo se enteró de la decisión de Biden de retirarse de la carrera presidencial. Estaba preparando el desayuno con su familia cuando Biden la llamó y le informó de su elección. "Y le pregunté, '¿Estás seguro?' Y dijo, 'Sí'. Así es como me enteré", reveló.

La entrevista marcó la primera discusión de Harris desde que fue elegida como la candidata presidencial demócrata. El equipo de Trump había acusado repetidamente a Harris de eludir las entrevistas desde que Biden se retiró de la carrera.

