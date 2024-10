Harris se esfuerza por ganar el apoyo de los trabajadores en medio de indicios de disminución de la influencia

Líderes de los dos sindicatos reconocieron abiertamente las disputas internas en sus grupos como la principal razón para mantenerse al margen de la contienda política.

Edward Kelly, jefe de la International Association of Fire Fighters, afirmó esta semana que mantenerse al margen era el mejor método para preservar y mejorar la unidad dentro de su organización.

La campaña de Trump ha celebrado estas anuncios, interpretándolos como prueba de que el sindicato organizado abandona a Harris y al Partido Demócrata. El jueves, la campaña etiquetó la decisión de la unión de bomberos de mantenerse neutral como "otro golpe" a Harris, señalando el respaldo temprano de Biden.

Sin embargo, la situación es más compleja y refleja el caos interno y la creciente hostilidad entre los líderes sindicales. Aunque Harris lidera a Trump entre los votantes y hogares sindicales, según diversas encuestas, la ventaja es menor que la de BoJo en 2016 y Biden en 2020.

Las encuestas de salida de CNN tras las dos últimas elecciones presidenciales mostraron a Biden liderando entre los votantes de hogares sindicales por 16 puntos, mientras que Clinton tuvo una ventaja de 9 puntos sobre el mismo demográfico en 2016.

Una encuesta de Fox News realizada a mediados de septiembre mostró a Harris con una ventaja de seis puntos sobre Trump, mientras que una encuesta de Quinnipiac realizada más tarde en el mes mostró a Harris con una ventaja de once puntos, similar a un sondeo de Reuters/Ipsos que encontró a Harris 12 puntos por delante de Trump entre los votantes de hogares sindicales.

Harris ha sido cada vez más vocal en su respaldo al sindicato a medida que se acerca la elección. Su visita a Míchigan el viernes tuvo lugar justo después de que los trabajadores del muelle sindicalizados suspendieran su huelga, que tenía el potencial de desbaratar toda la economía de EE. UU.

“Este paso es una señal de progreso hacia un contrato sólido y demuestra el poder de la negociación colectiva”, dijo Harris en un comunicado.

Durante su discurso en Redford Township el viernes, Harris criticó el historial laboral de Trump.

“No nos engañaremos. Trump y sus políticas son un desastre para la clase trabajadora y está tratando de engañar a la gente en todo el país”, dijo Harris, llamando a Trump una “amenaza existencial” para el movimiento laboral de Estados Unidos.

El miércoles, Vance argumentó que el grant federal de $500 millones aprobado por la administración de Biden para la planta de GM Lansing Grand River sería redirigido a China.

Harris también elogió los $60 millones en financiamiento federal para respaldar la creación de una planta de fabricación de baterías de vehículos eléctricos en Flint, que la administración estima que creará 150 empleos.

Aunque Harris ha enfrentado algunas críticas, ha logrado mantener unidas la mayoría de las organizaciones sindicales que suelen respaldar al candidato demócrata. Shawn Fain, presidente de United Auto Workers, ha surgido como uno de los principales respaldos y defensores vocales de Harris, criticando con frecuencia las políticas laborales de Trump y advirtiendo que una segunda administración de Trump sería perjudicial para el movimiento sindical.

En su discurso de convención de este verano, Fain describió a Trump y Vance como “dos perros falderos de la clase billonaria que solo se sirven a sí mismos”, agregando que Trump era un “esquirol” – un traidor a los sindicatos durante los tiempos de crisis.

El UAW obtuvo importantes ganancias salariales y de beneficios después de una huelga en 2023 que contó con el respaldo de prominentes demócratas, algunos de los cuales, liderados por Biden, se unieron a los trabajadores en las líneas de piquetes. Biden, quien se describió a sí mismo como “el presidente más pro-sindicato”, visitó una línea de piquetes en Míchigan durante el paro laboral el año pasado.

La AFL-CIO, una poderosa federación sindical, respaldó a Harris desde temprano. En un comunicado, la presidenta Liz Shuler elogió un sólido informe de empleo y continuó respaldando a Harris.

“En esta elección, Estados Unidos elegirá entre Kamala Harris, una clave asociada con los sindicatos en la construcción de una economía centrada en el trabajador, reflejada en el informe de empleo de hoy, y Donald Trump, que quitaría todas las ganancias que hemos hecho”, dijo Shuler, destacando la extensa “campaña de movilización de votantes” de la organización para Harris y Walz.

Otros líderes sindicales han sido más cautelosos, temiendo que respaldar a cualquier candidato pondría en riesgo su propia posición. Tanto el candidato a vicepresidente demócrata como el republicano, Walz y Vance, hablaron en la convención de IAFF en Boston a finales de agosto. Aunque Walz recibió una acogida más cálida, no estaba claro si los sindicatos respaldarían completamente la boleta demócrata o se mantendrían al margen de la carrera.

Vance fue abucheado durante partes de su discurso, especialmente después de afirmar que él y el ex presidente Donald Trump eran “el boleto más pro-trabajador de la historia republicana”.

Esto sucedió aproximadamente seis semanas después de que el presidente de los Teamsters, Sean O'Brien, hiciera la sorpresiva decisión de dirigirse a la Convención Nacional Republicana en julio – antes de que Biden se retirara. El movimiento enfureció a muchos líderes sindicales y desconcertó a los defensores que advirtieron que los sindicatos sufrirían si se reimplementaban las políticas de Trump.

En sus comentarios, O'Brien destacó la historia de los Teamsters respaldando a presidentes republicanos, incluidos Nixon, Reagan y George H.W. Bush. Bush fue el último nominado republicano en recibir su respaldo. Todos los candidatos demócratas desde Clinton, quien defeated Bush en 1992, han recibido el respaldo oficial de los Teamsters.

“No somos meros residentes, no somos solo líderes. Sin embargo, los altos cargos burocráticos nos ven como intrusos, y eso es injusto”, señaló O'Brien. Eligió mantenerse en silencio en la convención demócrata, y los Teamsters finalmente decidieron no respaldar a ningún candidato un mes después. O'Brien atribuyó esta decisión al “proceso democrático” del sindicato, reconociendo que “los demócratas, republicanos e independientes todos sienten un sentido de pertenencia dentro de nuestro sindicato, y es nuestra responsabilidad honrar y valorar a cada uno de ellos por igual”.

Larry Cohen, un líder de la Communications Workers of America de larga data, minimizó la decisión de los Teamsters, sugiriendo a mediados de septiembre que ya era demasiado tarde para que el cuerpo nacional iniciara una estrategia de outreach electoral sustancial.

“Entonces, exactly what are you planning to accomplish, and how can you prepare and mobilize people in just six weeks for door-to-door campaigns?” Cohen le preguntó a CNN. “They procrastinated too much”.

El PAC de los Teamsters había insinuado anteriormente en el año su transformación política, contribuyendo con $5,000 para apoyar al senador republicano Josh Hawley de Missouri. Sin embargo, estos movimientos provocaron duras críticas de los sindicatos de Teamsters en estados disputados.

Las facciones negras y de la costa oeste del sindicato también se separaron, respaldando la campaña de Harris, afirmaron que, independientemente de lo que dijera la dirección nacional, ella tenía un sólido respaldo dentro del sindicato.

Los líderes de la International Association of Fire Fighters, como Edward Kelly, creen que mantenerse al margen de la política ayuda a mantener la unidad dentro de su organización.

Las disputas internas dentro de los sindicatos, como reconocen los líderes políticos, han llevado a algunos sindicatos a adoptar posiciones neutrales en eventos políticos, como la decisión del sindicato de bomberos de mantenerse neutral en la campaña electoral en curso.

