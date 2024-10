Harris se distanció aún más de Biden mientras continuamente interviene en sus esfuerzos electorales.

La vicepresidenta se siente atraída una y otra vez a su lado en la Casa Blanca por negocios oficiales, y él insistente interrumpe sus conversaciones.

El equipo de Harris está considerando presentar nuevas iniciativas y compromisos como presidenta, principalmente para enfatizar las diferencias significativas, como sus opiniones más directas sobre los derechos al aborto y abordar los problemas en la frontera sur.

Según un asesor de la vicepresidenta, el desafío en un marco de tiempo tan corto con tan pocos días restantes en la carrera es "¿Cómo comunicar efectivamente una diferencia con Biden a los votantes indecisos de bajo intensidad?"

No es una posición poderosa, reconoce el equipo de Harris, pero establecer su propia identidad es fundamental.

Ni la campaña de Harris ni la Casa Blanca de Biden han comprometido más eventos conjuntos antes de las elecciones.

La vicepresidenta busca mantener cierta distancia, afirman sus principales asesores, pero no demasiado. Quiere lealtad, pero también quiere ganar. Pretende seguir apoyándose en Biden, quien viajará a Milwaukee el martes para una reunión que celebra más proyectos hechos posibles por los esfuerzos de la administración, para animar a los miembros de la unión o para establecerse en el estado clave de Pennsylvania en los últimos días de la campaña. Sin embargo, no hay insatisfacción en el equipo de la vicepresidenta por el viaje de Biden al extranjero durante una semana en octubre para una visita diplomática a Alemania y Angola, que no es urgente. Algunos incluso desean que se quede más tiempo.

El enfoque principal de los demócratas líderes es interpretar a Biden como una carga, simbolizando la sensación incómoda que ha estado extendiéndose entre los demócratas de que la vicepresidenta no está, o al menos aún no, donde debe estar para asegurar la victoria en poco más de cuatro semanas. Aún atormentados por las elecciones de 2016, están desencantados y desanimados de que incluso ahora, ninguna cantidad de comentarios inflamatorios, mentiras, falta de estrategias o problemas legales de Donald Trump puedan disminuir su apoyo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, capturó esta sensación con la frase "Me iré a la tumba sin entender por qué, pero sé que es un hecho que esta carrera será por márgenes ajustados".

El ex presidente y su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, están tratando de presentar a Harris como la incumbente, hablando como si ella hubiera estado issuing executive orders durante los últimos tres años. Equilibrar esta situación es difícil para una vicepresidenta atrapada entre votantes exasperados que anhelan el cambio, republicanos que cuestionan cada nueva propuesta con la pregunta "¿Por qué no las ha implementado ya?" y un presidente incumbente whose approval ratings han estado aumentando con algunos de sus grupos clave.

La evaluación separada de Biden y Harris del daño de Huracán Helene el miércoles es un avance de lo que vendrá: "cantando la misma canción", como lo describió Biden el viernes, pero apareciendo juntos con poca frecuencia.

Esto fue una fuente de tensión: la elección de Biden de ir a Carolina del Norte antes en la semana obligó a Harris a posponer su propia visita a un estado que está luchando ferozmente por ganar.

Ningún problema para Harris es más problemático que la violencia en aumento en el Oriente Medio, acercándose al aniversario del 7 de octubre de 2023, los ataques de Hamas: con cientos de miles de votos en juego solo en el estado clave de Michigan, una variedad de líderes están instando a Harris a distanciarse explícitamente de Biden, según personas familiarizadas con las conversaciones informaron a CNN. Sin embargo, sus asesores entienden que no puede haber distancia entre ella y el presidente cuando está sentada a su lado en la Sala de Situación.

Sin embargo, la economía sigue siendo la más preocupante para ellos, con votantes quejándose aún de una recuperación que es más fuerte de lo que casi cualquier experto había predicho. Biden quiere crédito, mientras que Harris quiere hablar del sufrimiento y cuánto más se necesita hacer sin ser socavado por el dolor que ha ocurrido en el gobierno de esta administración.

Esto llegó a un punto crítico en septiembre, cuando Harris respondió al recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal con un comunicado sobre la necesidad de más acciones. Luego, sus asesores tuvieron que pasar horas negociando con sus contrapartes de la Casa Blanca para reducir un discurso de victoria que Biden planeaba dar al día siguiente, según una fuente familiarizada con el asunto.

Preguntada sobre el papel que le gustaría que Biden desempeñara en la recta final de la campaña de Harris, dada la situación

En la segunda quincena de septiembre, la iniciativa de investigación y sondeo demócrata Blueprint llevó a cabo una encuesta nacional para evaluar una multiplicidad de posibles declaraciones que Harris podría hacer sobre sí misma y Biden. Las más efectivas, según la encuesta, fueron aquellas que demostraban una clara distinción entre Harris y Biden, mientras que las menos efectivas eran aquellas que sugerían que una administración de Harris construiría sobre los logros de la era de Biden.

Mencionar a Biden, reveló la encuesta, reducía el apoyo, incluso si la postura defendida por Harris era idéntica.

Estos hallazgos han circulado entre los colaboradores de Harris.

"Ella no duda en expresar sus diferencias con él. A él no le molesta", observó Mitch Landrieu, antiguo coordinador de la Casa Blanca de Biden para la infraestructura y co-presidente de su campaña, quien ahora ocupa el mismo cargo para Harris. "Han intentado manchar la imagen de Joe Biden y conectarla negativamente con Harris, pero esos intentos no han tenido éxito porque ella no es él - es notablemente más joven y mujer".

Presentando a Trump como 'el pasado exhausto', a Harris como 'el futuro'

Separarse de Trump es menos complicado que separarse de Biden, y los seguidores de Harris en los estados clave reconocieron ante CNN que podría ser la única manera de salir de lo que uno describió como "el ultimate acto de equilibrismo".

"Hay una clara contraposición con Trump, y cuanto más se evidencie esa diferencia, mejor para Harris", dijo el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro. "Cada día que la gente contrasta el caos de Donald Trump con las opiniones y valores de Harris es una victoria para ella".

"Joe Biden ha hecho mucho por Pensilvania, especialmente en infraestructura y empleos en la industria energética. Recuerda: bajo Biden y Harris, más personas encontraron empleo que bajo Trump", añadió el congresista demócrata Brendan Boyle, un leal aliado de Biden que representa un distrito de la zona de Filadelfia. "Debemos centrarnos en el futuro, y sugerir que el enfoque debe estar en lo siguiente: 'Trump ha sido omnipresente en nuestras pantallas durante la última década, y si es reelegido, sería el presidente de mayor edad de la historia. Ella puede argumentar de manera creíble que Trump representa la carga del pasado mientras ella representa el futuro".

El senador de Arizona Mark Kelly estuvo de acuerdo, señalando que la distinción funcionó bien durante su reciente viaje con Harris a la frontera entre EE. UU. y México, donde ella se reunió con oficiales locales y dio un discurso que difería sustancialmente en términos de escenario y tono de cualquier cosa que Biden haya hecho.

"Creo que los habitantes de Arizona están interesados en saber más sobre este tema, pero al final, debe ser sobre tomar decisiones sensatas que afecten a la comunidad", dijo Kelly. "No creo que el presidente y la vicepresidenta siempre tengan la misma opinión sobre cada tema. Creo que ella tiene una estrategia inteligente y la ha articulado efectivamente allí".

Kelly destacó que el discurso de Harris sobre su experiencia pasada como fiscal general de un estado fronterizo se centró en perseguir un acuerdo bipartidista, lo que consideró exitoso.

Así que mientras "no me centro en compararla con el presidente", dijo Kelly, "hay una significativa diferencia entre ella y Trump en este tema".

Biden busca crédito e insiste en que no es petty

Biden, como es habitual en él, se acerca a la recta final con una mezcla de política y psicología.

El presidente sigue generalmente satisfecho con su decisión de retirarse de la competencia durante el verano, plenamente consciente de que si Trump gana, el futuro de la democracia estadounidense podría estar en peligro, y de que su legado como el hombre que seleccionó y luego se hizo a un lado para Harris está en juego.

Hace solo unas pocas semanas, Biden le dijo a la dirección de la campaña de Harris que apoya que ella haga lo que sea necesario para asegurar la victoria, según una fuente familiarizada con la conversación.

Sin embargo, persiste el descontento. Algunos círculos dentro del Ala Oeste y más allá argumentan que el limitado horario, los discursos divagantes y los ocasionales errores de Trump no se interpretan como señales de incompetencia incapacitante, como lo fueron para Biden durante la primavera.

Incluso en los últimos días, los asesores cercanos a Biden le han dicho a CNN que han oído quejas de que Biden estaría en una posición más fuerte si hubiera seguido en la carrera.

Operadores y oficiales demócratas de alto nivel se rieron cuando CNN les informó sobre tales sentimientos, con un consultor veterano proclamando: "Eso es absolutamente absurdo".

Un asesor principal de Biden le dijo a CNN que tales sentimientos no son ampliamente compartidos en la Casa Blanca.

El presidente no es susceptible ni excesivamente protector con cualquier distancia que Harris mantenga, explicó el asesor, argumentando que también sigue enfatizando la necesidad de más progreso.

"El presidente está completamente comprometido con ayudar en los esfuerzos de campaña de la vicepresidenta", declaró el asesor principal. "Ha viajado y viajará a estados clave en su nombre para hablar sobre su experiencia trabajando junto a Harris como socio en la gobernanza".

El equipo de la vicepresidenta reconoce que alinearse con el presidente puede no ser una posición política fuerte, pero establecer su propia identidad es crucial para Harris.

En la contienda entre Harris y el expresidente, diferenciarse de Trump se ve como una clara ventaja. El senador de Arizona Mark Kelly cree que Harris ha articulado de manera efectiva sus opiniones distinctas en varios temas, como el control de la frontera, lo que marca una significativa diferencia con Trump.

