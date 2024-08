Harris pedirá una prohibición federal de la manipulación de precios para reducir los costos en su primer discurso de política económica

La propuesta forma parte de los esfuerzos de Harris para evitar que las corporaciones del sector alimentario y de la cadena de supermercados aumenten los precios para los consumidores y es uno de los componentes de un plan más amplio que presentará para abordar los altos costos e inflación, según un comunicado de prensa de la campaña de Harris.

Como parte de sus primeros 100 días en el cargo, la campaña de la vicepresidenta dijo que implementaría un plan para mantener los costos bajos que incluye la autorización de la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales de los estados para investigar e implementar sanciones duras contra las empresas que violen la prohibición federal, recursos para detectar la manipulación de precios y más apoyo para pequeñas empresas para que puedan convertirse en competidores de las grandes empresas.

El discurso político de Harris llega en un momento en que la economía sigue siendo un tema crítico para los votantes. Una encuesta de NPR/PBS News/Marist publicada la semana pasada encontró que los estadounidenses confían más en el expresidente Donald Trump que en Harris para manejar la economía, pero las opiniones estaban muy divididas, con el 51% diciendo que Trump sería mejor para manejar la economía y el 48% diciendo que Harris.

El sábado, Harris respaldó la eliminación de impuestos sobre las propinas para los trabajadores de la hospitalidad y los servicios, respaldando una política propuesta primero por Trump. La propuesta fue una de las primeras políticas notables que la vicepresidenta ha ofrecido desde que ascendió a la cima de la boleta demócrata el mes pasado.

En su discurso, Harris trazará un contraste entre su agenda económica y la de Trump y argumentará que su plan aumentaría la inflación y los costos para las familias de clase media. También argumentará que la política económica del expresidente impondría tarifas ocultas en artículos de uso diario en el hogar.

Antes del discurso económico de Trump el miércoles en Asheville, Carolina del Norte, la campaña de Harris criticó al expresidente por su agenda.

“No importa lo que diga, una cosa es cierta: Trump no tiene plan, no tiene visión y no tiene un interés significativo en ayudar a construir la clase media. Ya sabemos quién es el Proyecto 2025 de la agenda económica de Trump: Donald Trump y sus amigos adinerados”, dijo la campaña en un comunicado de prensa.

La campaña también criticó el récord de Trump durante su presidencia, argumentando que “costo al país millones de empleos, nos dejó al borde de una recesión y dio grandes subsidios a los millonarios y las grandes corporaciones”.

Aunque los precios siguen siendo altos para los estadounidenses, la campaña de Harris destacó el Índice de Precios al Consumidor publicado el miércoles, un informe clave que mide la inflación y mostró que los aumentos de precios disminuyeron más de lo esperado en julio y, por primera vez en más de tres años, cayeron por debajo del 3%.

“La inflación está en su nivel más bajo en más de tres años y nuestra economía es fuerte”, dijo el portavoz de la campaña de Harris, Joseph Costello, en un comunicado. “La agenda de Donald Trump nos llevaría hacia atrás, dando subsidios fiscales a las mismas grandes corporaciones que están

