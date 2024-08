Harris navega el conflicto de Gaza en el camino de la campaña

"Porque creemos en la democracia, todas las voces importan, pero ahora estoy hablando yo", dijo mientras un grupo de alrededor de ocho mujeres interrumpía el evento con mensajes a favor de Palestina.

A medida que continuaban los gritos, Harris se volvió más contundente, diciendo: "Si quieren que gane Donald Trump, entonces digan eso. De lo contrario, estoy hablando yo".

El episodio destaca cómo Harris está navegando por las complejas dinámicas de la guerra Israel-Hamas tanto en el nivel diplomático como en el político, ya que ahora lidera la boleta demócrata.

El conflicto en Gaza ha demostrado ser un tema clave para los votantes progresistas y jóvenes, así como para las comunidades árabe-americanas y musulmanas. Eso incluye a aquellos en el estado clave de Michigan, que es hogar de importantes comunidades árabe-americanas y musulmanas, como en ciudades como Dearborn.

Detrás de escena en Detroit el miércoles, Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, se reunieron brevemente en una fila de fotos con los dos líderes del Movimiento Nacional Indeciso, un esfuerzo dirigido a mobilizar votantes durante las primarias demócratas para mostrar descontento con la gestión del presidente Joe Biden del conflicto en Gaza.

Layla Elabed y Abbas Alawieh, los cofundadores del grupo, expresaron a Harris y Walz sus preocupaciones sobre la entrega de armas a Israel y la situación de los civiles palestinos en Gaza, según un comunicado del grupo.

"La VP estuvo receptiva. Le agradecí la atención que su personal está prestando a nuestra solicitud de reunión sobre un embargo de armas. Me agradeció por estar aquí y por mi trabajo", dijo Alawieh, quien es un delegado "indeciso" en la Convención Nacional Demócrata, a CNN. "Parece productivo; estamos esperanzados de que ella se comprometerá sustancialmente con nuestra solicitud de embargo de armas que detenga el envío de bombas para matar a personas que amamos".

Mientras el grupo llama a una reunión, una fuente familiarizada con la conversación dijo que Harris no expresó apertura a un embargo de armas cuando habló con los líderes del grupo el miércoles.

"@VP ha sido clara: siempre asegurará que Israel pueda defenderse contra Irán y grupos terroristas respaldados por Irán", publicó el asesor de seguridad nacional de Harris, Phil Gordon, en X el jueves. "No apoya un embargo de armas a Israel. Continuará trabajando para proteger a los civiles en Gaza y para cumplir con el derecho internacional humanitario".

Un portavoz de la campaña de Harris dijo en el breve encuentro que la vicepresidenta "reafirmó que su campaña continuará comprometida" con los miembros de la comunidad árabe, musulmana y palestina sobre la guerra en Gaza.

"La Vicepresidenta ha sido clara: siempre trabajará para asegurar que Israel pueda defenderse contra Irán y grupos terroristas respaldados por Irán", dijo el portavoz. "La Vicepresidenta está enfocada en asegurar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes actualmente sobre la mesa".

"Como ha dicho, es hora de que esta guerra termine de una manera en la que: Israel está seguro, se liberan los rehenes, termina el sufrimiento de los civiles palestinos y el pueblo palestino puede realizar su derecho a la dignidad, la libertad y la autodeterminación", agregó el portavoz.

Al igual que Biden, Harris está enfrentando un alambre político y diplomático que no está completamente bajo su control. Mientras la Casa Blanca mantiene la esperanza de un acuerdo de rehenes y alto el fuego que pondría fin a la lucha en Gaza y reduciría las tensiones regionales, el poder para alcanzar un acuerdo reside en Hamas y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ninguno de los cuales ha dado su aprobación final.

Los oficiales estadounidenses han grown frustrados que el progreso hacia un acuerdo parece estar estancado, a pesar de lo que dicen son diferencias estrechas entre las dos partes en el papel. El reciente asesinato de un líder de Hamas en Teherán, creído haber sido llevado a cabo por los israelíes, ha obstaculizado aún más el progreso hacia un acuerdo.

Esto ha dejado a EE. UU. con opciones cada vez más limitadas para poner fin a la crisis humanitaria, a pesar del posible impacto político para Harris en noviembre.

Los manifestantes pro-palestinos han presionado para que Estados Unidos ejerza presión sobre Israel utilizando las ventas de armas y otras ayudas como palanca, decisiones que, por ahora, no son de Harris. Si bien Biden ha dicho que retiraría algunos envíos de armas a Israel, hasta ahora ha evitado medidas importantes que cortarían la asistencia estadounidense a su aliado.

"Es la vicepresidenta de Joe Biden y, por ahora, la seguridad nacional se está manejando desde la Casa Blanca", dijo la congresista de Michigan Debbie Dingell, quien asistió al mitin de Harris en Detroit el miércoles y ha sido vocal sobre la necesidad de abordar el problema de Gaza en su estado.

"Creo que quieren ver y entender que ella se preocupa, y cuál será la estrategia del Oriente Medio. Y ella está caminando por una línea muy delicada allí. Pero sí creo que su comprensión de esta comunidad y su alcance es crítico", le dijo Dingell a Kasie Hunt en "CNN This Morning".

Biden ha incluido a Harris desde el principio en sus tratos con Netanyahu, y ella estuvo presente esta semana en la Sala de Situación de la Casa Blanca para una reunión de los principales oficiales de seguridad nacional para discutir las tensiones en aumento en el Oriente Medio.

En esencia, sus posiciones no han estado en desacuerdo con las de Biden. Detrás de escena, sin embargo, ha abogando por un enfoque más empático hacia los palestinos y en público ha adoptado a veces un tono más contundente que Biden al discutir la situación en Gaza.

"No podemos permitirnos volvernos insensibles al sufrimiento, y no me callaré", dijo el mes pasado después de reunirse con Netanyahu en Washington.

Cuando ella habló brevemente con Harris el miércoles, Elabed se echó a llorar y dijo: "Los votantes de Michigan quieren apoyarte, pero necesitamos una política que salv

El movimiento no comprometido ha solicitado una reunión con Harris sobre sus demandas de política, así como tiempo de palabra en la Convención Nacional Demócrata y lenguaje en la plataforma del partido que apoye un alto al fuego permanente en Gaza y un embargo de armas a Israel.

La campaña "Escuchar a Míchigan" lanzó una iniciativa para instar a los demócratas a votar "no comprometidos" en las primarias presidenciales demócratas del estado. La iniciativa movilizó a más de 100,000 personas para emitir votos "no comprometidos" y obtuvo más del 57% de los votos en Dearborn, hogar de grandes comunidades árabe-americanas y musulmanas, en comparación con el 40% de Biden.

El alcalde de Dearborn, Abdullah Hammoud, le dijo a CNN la semana pasada que él y otros líderes del movimiento no comprometido estaban ansiosos por saber más de Harris y eran cautelosamente optimistas con ella a la cabeza de la boleta demócrata.

"Espero que la vicepresidenta Harris trace un nuevo rumbo", dijo Hammoud. "Creo que si ella puede trazar un nuevo rumbo, puede haber una conversación significativa sobre lo que sucedió con el movimiento no comprometido en general para noviembre".

Asad Turfe, el jefe adjunto del condado de Wayne que apoyó el movimiento no comprometido durante la candidatura de Biden, le dijo a CNN el jueves que ahora respalda a Harris, diciendo que "representa el verdadero espíritu de nuestra nación y valores".

"Como alguien que ha estado monitoreando de cerca la guerra en Gaza, creo firmemente que necesitamos un alto al fuego permanente ahora. Cuando tomo decisiones, me baso en la información disponible, y en este momento, la vicepresidenta Harris nos da la mejor oportunidad de lograr la paz en esa región en el futuro", dijo Turfe en un comunicado a CNN.

"Además, brinda a las comunidades de color las mejores oportunidades para crear éxito aquí en Estados Unidos".

Ali Main de CNN contribuyó a esta información.

