Harris apoya la eliminación de impuestos sobre propinas, promocionando la política propuesta por Trump

La respaldo de Harris llegó antes de la presentación de un plan económico esta semana y también mientras la vicepresidenta busca consolidar el apoyo de una amplia coalición de trabajadores del sector de servicios en el estado clave de Nevada.

Hablando ante una multitud de miles en un mitin del sábado en Las Vegas, que included a miembros de un sindicato local de trabajadores de la industria alimentaria, Harris prometió avanzar políticas para beneficiar a las familias trabajadoras, señalando la eliminación de impuestos sobre las propinas como un ejemplo.

“Es mi promesa a todos los presentes aquí cuando sea presidenta, lucharemos por las familias trabajadoras de América, incluyendo el aumento del salario mínimo y la eliminación de impuestos sobre las propinas para los trabajadores del sector de servicios y la hospitalidad”, dijo.

Trump, quien propuso por primera vez la idea en su propio mitin de campaña en Las Vegas en junio, acusó a Harris de copiarlo.

“Kamala Harris, whose ‘Honeymoon’ period is ENDING, and is starting to get hammered in the Polls, just copied my NO TAXES ON TIPS Policy”, posted Trump on his Truth Social social media platform. The difference is, she won’t do it, she just wants it for Political Purposes! This was a TRUMP idea - She has no ideas, she can only steal from me. Remember, Kamala has proposed the LARGEST TAX INCREASE IN HISTORY - It won’t happen. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!”

Después de la propuesta de Trump en junio, Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato de la Industria Alimentaria Local 226, cuestionó su promesa: “Se necesita alivio para los trabajadores que reciben propinas, los trabajadores de Nevada son lo suficientemente inteligentes como para saber la diferencia entre soluciones reales y promesas de campaña salvajes de un convicto”.

Harris reconoció a los miembros del sindicato presentes en el mitin del sábado, un día después de que el Sindicato de la Industria Alimentaria Local 226 oficializó su respaldo a Harris.

La propuesta es una de las primeras políticas notables ofrecidas por Harris desde que encabezó la boleta demócrata el mes pasado. Hablando con reporteros en Arizona antes del sábado, Harris dijo que planea presentar su plataforma política esta semana, señalando que se centrará en “lo que necesitamos hacer para reducir los costos y también fortalecer la economía”.

El equipo de campaña de Harris amplió su respaldo a la eliminación de impuestos sobre las propinas para los trabajadores de la hospitalidad y los servicios, diciendo en un comunicado que “trabajaría con el Congreso” en una propuesta que establecería límites de ingresos y incluiría medidas para prevenir fraudes.

Un funcionario de la campaña de Harris dijo que su plan para eliminar impuestos sobre las propinas Would come alongside a push for Congress to raise the minimum wage.

“On Saturday, Vice President Harris said as president, she would push for the elimination of taxes on tips”, said the official in a statement. “The proposal would require legislation. As President, she would work with Congress to craft a proposal that comes with an income limit and with strict requirements to prevent hedge fund managers and lawyers from structuring their compensation in ways to try to take advantage of the policy”.

“Vice President Harris would push for the proposal alongside an increase in the minimum wage”, she continued.

