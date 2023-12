Harris adelanta su mensaje para 2024 con ataques a Donald Trump y apoyo a los derechos reproductivos

En declaraciones a Lawrence O'Donnell, de MSNBC, Harris dijo que presentaría una "pantalla dividida" entre demócratas y republicanos cuando inicie su "gira de las libertades reproductivas" en enero, en el 51º aniversario de la decisión Roe contra Wade.

"Me reuniré con gente de todo el país, de todo tipo de procedencia, por cierto, y afiliación política, para hablar del hecho de que uno -la mayoría de nosotros estamos de acuerdo- no tiene que abandonar su fe o sus creencias profundamente arraigadas para creer que el gobierno no debería decirle lo que tiene que hacer con su cuerpo", dijo Harris.

El presidente Joe Biden se dirige a 2024 con bajos índices de aprobación, y va por detrás de Trump en hipotéticos enfrentamientos en varios estados clave. Pero los demócratas esperan que el aborto -que ha sido una fuerza energizante para los votantes tras la decisión del Tribunal Supremo que anuló Roe el año pasado- vuelva a ayudarles en las urnas el próximo año.

"En nuestro país hay ahora mismo mujeres que abortan en los retretes", dijo Harris. "Hay mujeres que no pueden permitirse ir a un estado que les permita acceder a la atención sanitaria que necesitan, que están sufriendo".

Harris calificó las elecciones del próximo año como un momento crucial para el destino de los derechos reproductivos. "Se trata de una cuestión que, sí, creo que se resolverá en noviembre del año que viene, porque sé que el pueblo estadounidense lucha por la libertad y cree en el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo", dijo la vicepresidenta.

Lo calificó de "decisión binaria" entre "la gente que está de pie, como el presidente Joe Biden y yo, diciendo que confiamos en que las mujeres puedan tomar una decisión sobre lo que más les conviene, y las mujeres pueden confiar en nosotros para proteger sus libertades fundamentales... y, por otro lado, vas a tener a gente que quiere una prohibición nacional y tiene el descaro de decir a las mujeres que incluso son supervivientes de violación o incesto que no tienen derecho a tomar decisiones sobre lo que le ocurre a su cuerpo después".

Los responsables de la campaña de Biden consideran que el aborto es un tema clave para los votantes de las elecciones generales de cara a 2024, y uno en el que tienen las de ganar, señalando la alta participación y el entusiasmo entre los votantes demócratas en las últimas elecciones.

Harris también trató de subrayar el contraste con Trump, el favorito para la nominación del Partido Republicano. Hija de inmigrantes, respondió a sus recientes comentarios sobre los inmigrantes "envenenando la sangre de nuestro país" diciendo que fue "criada sabiendo que habrá algunas personas que usarán su voz de una manera que pretende deshumanizar".

"Es un lenguaje que pretende dividirnos. Es un lenguaje que creo que la gente ha encontrado con razón similar al lenguaje de Hitler. Y creo que es de vital importancia que nos recordemos unos a otros, incluidos nuestros hijos, que la verdadera medida de la fuerza de un líder no se basa en a quién golpea, sino a quién levanta", dijo Harris.

"Y, tristemente, creo que hay algo perverso que ha sucedido en nuestro país en los últimos muchos años, que es sugerir que la fuerza se parece a un matón, cuando, de hecho, el verdadero carácter de un líder es alguien que tiene empatía, que tiene cierto nivel de preocupación y cuidado por el sufrimiento de otras personas, y luego hace algo para aliviar ese sufrimiento".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com