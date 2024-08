Harley-Davidson descarta los programas de diversidad después de una reacción sustancial de los opositores conservadores a las iniciativas DEI.

Harley-Davidson anunció el lunes que está abandonando sus iniciativas de diversidad y progreso dentro de la empresa. La icónica marca estadounidense se une a una creciente lista de corporaciones importantes que retiran su apoyo a las políticas de DEI que Recently habían respaldado.

Harley-Davidson se encontró bajo fuego en línea por parte de Robby Starbuck, un activista conservador destacado que ha desafiado con éxito las políticas de DEI en diversas empresas estadounidenses.

En un comunicado publicado en su plataforma, Harley-Davidson expresó su decepción por la retórica negativa que se ha extendido en las redes sociales durante las últimas semanas con el objetivo de dividir a su comunidad.

La empresa aclaró que ha detenido sus operaciones de DEI desde abril de 2024 y actualmente no cuenta con esa función. También stated que ya no mantiene cuotas de contratación ni tiene objetivos de gasto en diversidad de proveedores.

Sin embargo, la empresa expresó su intención de revisar sus asociaciones con organizaciones externas y establecerá un sistema de aprobación centralizado para estas relaciones. Sugirió que podría cancelar algunos patrocinios, incluidas las eventos del orgullo LGBTQ+, a medida que se enfoca en fomentar el crecimiento del motociclismo como deporte en el futuro.

Además, Harley-Davidson anunció su decisión de cortar los lazos con la Campaña de Derechos Humanos.

La empresa aseguró su compromiso de escuchar a todos los miembros de su comunidad en el comunicado.

Starbuck inicialmente expresó sus preocupaciones sobre la empresa en las redes sociales hace menos de un mes.

"Es hora de exponer a Harley-Davidson", escribió Starbuck el 23 de julio, enumerando alrededor de 20 casos en los que la empresa había "ido demasiado despierta". Esto included el apoyo de Harley-Davidson a un bootcamp de emprendedores LGBTQ, la donación a United Way y el objetivo de diversificar su fuerza laboral como parte de su estrategia para ampliar su base de motociclistas.

Líderes de derecha como Elon Musk amplificaron los posts de Starbuck en las redes sociales.

Harley-Davidson remains unresponsive to requests for comment as of yet.

Esta historia aún se está desarrollando y se actualizará.

