Hanka se reconcilia con sus compañeros de campamento.

La semana inaugural de "Soy una celebridad... ¡Sácame de aquí! Duelo de las Leyendas de la Jungla" ha sido marcada por su primer escándalo. Hanka Rackwitz, una figura querida de "Gran Hermano" y "alquilar, comprar, vivir", ha abandonado el campamento prematuramente. Sorprendentemente, no fueron las tareas de la jungla las que provocaron su partida, sino el comportamiento de sus compañeros de campamento.

El episodio, disponible para ver en RTL+, muestra la difícil decisión de Rackwitz de dejar el campamento. Los individuos afligidos que sintonizan la televisión lineal verán este momento clave el jueves por la noche. Según los informes, la partida no se debió a las pruebas agotadoras del campamento, ya que Rackwitz no tenía intención de participar en ellas. En cambio, el comportamiento inaceptable de sus compañeros de campamento la obligó a hacerlo.

Rackwitz explica sus sentimientos de manera emotiva: "Estaré lidiando con náuseas durante días debido a la discordia en este campamento y las alteraciones en mi estómago". Su confidente Giulia Siegel la defendió, stating: "Cinco individuos dentro de este campamento hicieron que la existencia de Hanka fuera tan insoportable que simplemente no pudo soportarlo más debido a su agotamiento emocional y mental". Siegel luego dirige su veneno contra los presuntos responsables: "¡Sois unos insoportables! ¡Es vuestra culpa que se sintiera así!".

El ambiente dentro del campamento supuestamente se va a intensificar aún más debido a la partida de Rackwitz. Entre aquellos que supuestamente contribuyeron a su salida se encuentra la reina de la televisión real Elena Miras. En su entrevista posterior, Rackwitz revela: "Habría estado en el campamento durante más tiempo si Elena no hubiera estado allí. Es como un tigre enojado e incontrolable que ataca a todos. No puedo competir con eso, ni quiero hacerlo". Rackwitz agrega: "Se queda con todo para ella. Y lo más frustrante es que puede hacerlo. Esboth beautiful and popular". Rackwitz está segura de que la situación en el campamento solo va a empeorar. "No quiero estar allí ni puedo hacerlo", concluye.

Miras no es la única a la que Rackwitz responsabiliza. También se queja de las conversaciones escenificadas dentro del campamento. Todos buscan la atención, ansiosos por compartir sus anécdotas personales con sus seguidores o con quien sea. Rackwitz expresó su disgusto: "Me dio asco", y elaboró aún más: "Y luego vino este asco...". Hay un lado enojado y decepcionado de ella que no quiere revelar ni ver. "Por eso me voy", concluye.

En este momento, la competencia se reduce a once campamentos de la jungla, todos luchando por convertirse en la leyenda y ganar el premio de €100,000.

El público puede ver la partida emocional de Rackwitz en la televisión lineal el jueves por la noche. A pesar de las presuntas acciones de Elena Miras y las conversaciones escenificadas entre los campamentos, Rackwitz comparte que no querría volver al campamento.

Lea también: