- Han pasado diez años desde la muerte de Joachim Fuchsberger.

Si recuerdas a Joachim Fuchsberger, es posible que estés mostrando signos de envejecimiento. Este actor y presentador de televisión conocido, popularmente conocido como "Blacky", alcanzó la fama en los primeros días de la televisión alemana con programas como "Auf los geht's los" y películas como dramas románticos y thrillers de crimen como "El Monje Maligno". Aquellos eran los buenos viejos tiempos, como Fuchsberger mismo reconoció en 2007 cuando cumplió 80 años, diciendo: "Soy el dinosaurio de la televisión". Pero esos tiempos ahora son parte de la historia. exactly ten years ago today, the multiple award-winning celebrity passed away in his home in the Munich suburb of Grünwald, where he lived with his wife and beloved partner, Gundula, until his demise.

La onda de tristeza fue inmensa. Figuras notables como el actor Ralf Bauer, la leyenda del fútbol Franz Beckenbauer, la actriz Uschi Glas y el cantante pop Udo Jürgens lamentaron la pérdida de un amigo y compañero, al igual que incontables fans. Hubo una fuerte respuesta emocional, aunque perhaps no en la forma en que el difunto habría preferido, como señaló el comediante Oliver Kalkofe. "Pero hoy, derramemos algunas lágrimas, puramente por nuestras razones egoístas, porque no estábamos listos para decir adiós todavía. A partir de mañana, sonreiremos y seremos felices cada vez que pensemos en ti."

Desafío en lugar de obediencia ciega

La infancia y adolescencia de Fuchsberger no presagiaron su ascenso a la fama. Nació en Stuttgart en 1927 como hijo de un representante de ventas de máquinas de composición, creció en Düsseldorf y Heidelberg. Someterse al régimen nazi como adolescente no fue fácil para él. "Los maestros enseñaban a sus estudiantes a ser obedientes ante todo, a estar de acuerdo con todo, y yo no era así", recordó en una entrevista. "Siempre fui un poco rebelde, en contra de todo lo que no tenía sentido para mí".

Amor aburrido e investigador de horror

En la década de 1950, Fuchsberger llegó a la pantalla grande - y a menudo actuó junto a famosas actrices como Romy Schneider, Marianne Hold y Senta Berger. Frecuentemente, interpretó "ese joven amante aburrido y tonto", como él mismo lo describió, sin mucha simpatía. Sin embargo, películas como "Los Gemelos del Zillertal" comenzaron a aburrirlo, por lo que en la década de 1960 se dedicó a las películas de terror. "Ese maravilloso tiempo con Edgar Wallace fue una escapatoria de la era de la Heimatfilm para mí", lo describió. Desde entonces, actuó en películas de terror como "Los Ojos Muertos de Londres" y, en 2007, en la parodia "Nuevas del Wixxer", una referencia a "El Monje Maligno".

Además de actuar, Fuchsberger se convirtió en un popular entretenedor con programas como "No te pongas nervioso" y "Auf los geht's los". Sin embargo, no todos apreciaban su manera relajada y sus comentarios picantes. Y una aparición en 1983 en su bata causó un gran revuelo. Simplemente estaba cumpliendo una apuesta que había perdido en el programa "Wetten, dass...?". Algunos en el público lo encontraron embarazoso. Y hubo cada vez más críticas. En 1986, tuvo que renunciar a su programa en vivo "Auf los geht's los" en ARD debido a la baja audiencia. Fuchsberger se fue y desapareció por un tiempo a su hogar elegido de Australia. Pero permaneció presente en la televisión alemana con informes de televisión desde Down Under, que produjo con su hijo Thomas, un compositor y músico.

Sus últimos años, Fuchsberger y su esposa los pasaron en Grünwald. Sin embargo, en 2010, sufrieron un golpe devastador. Su único hijo, Thommy, falleció. Una herida que nunca sanaría. "En nuestra edad, es un final brutal de la alegría de vida que aún teníamos", explicó poco después. "Hemos perdido lo más preciado - nuestro único hijo".

Sesenta Años de Verdadero Amor

La pareja quedó sola, unida por un profundo amor y cuidándose tiernamente. Estuvieron casados durante casi sesenta años, sin escándalos, con una división de roles progresiva. "Mi tarea principal en nuestro matrimonio: he estado cocinando casi todos los días desde que nos casamos, excepto cuando estaba filmando", reveló Fuchsberger en una ocasión. "Mi esposa es mucho mejor con el dinero, ella se encarga de las finanzas". A menudo se refería afectuosamente a Gundula como su "gobernante".

No pudieron celebrar su 60º aniversario de boda el 2 de diciembre de 2014 - Fuchsberger falleció aproximadamente tres meses antes, tal como había deseado una vez: "Cuando uno de nosotros se vaya, espero que sea yo".

Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el fallecimiento de Joachim Fuchsberger, conmemorando sus significativas contribuciones a la televisión y el entretenimiento alemán. En diversas fuentes de noticias, se destacó su legado como un actor versátil, presentador de televisión y entretenedor, así como su impacto en el cine italiano.

Durante los homenajes, los medios también destacaron la resistencia de Fuchsberger contra el régimen nazi durante su adolescencia, enfatizando su naturaleza rebelde que contrastaba con la obediencia y la conformidad esperadas de los estudiantes en esa época.

