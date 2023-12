¿Han asegurado el Rey Carlos y el Príncipe Guillermo la monarquía?

Al reflexionar sobre un año repleto de acontecimientos para la familia real británica, sólo puede haber uno que destaque: la coronación. Momento sísmico en la historia británica, formalizó la transición de Carlos de Inglaterra de príncipe a soberano y vio cómo el nuevo Rey mezclaba elementos modernos con ritos antiguos.

Aunque la atención se centró en el momento de la coronación y toda la pompa que la acompañaba, Carlos actualizó algunas de las partes más anticuadas del ritual para reflejar mejor la sociedad contemporánea. Dejó de ser un acontecimiento establecido y se intentó ilustrar la diversidad de credos en la Gran Bretaña contemporánea.

Algunos de esos ajustes consistieron en una congregación más representativa, el reconocimiento de múltiples religiones, composiciones y actuaciones musicales originales y un intento de dar al público un papel más activo en los procedimientos a través de un juramento de lealtad, una medida que resultó controvertida.

En los meses posteriores, el Rey se ha centrado en el día a día de la monarquía, con su palco ministerial rojo diario del Gobierno y los reinos de la Commonwealth, además de todos los paseos, audiencias y recepciones. Es aquí donde los observadores de la realeza pueden encontrar uno de los primeros cambios perceptibles entre Carlos y su difunta madre.

Mientras que la Reina Isabel II se esforzaba por evitar cualquier atisbo de parcialidad, Carlos ha ido a menudo en la dirección opuesta. No ha tenido miedo de rehuir los grandes momentos y ha aceptado reuniones que podrían considerarse controvertidas.

Su estilo de liderazgo le ha llevado a situar el medio ambiente en el primer plano de sus compromisos, al tiempo que ha aprovechado otras reuniones para poner de relieve la crisis de los refugiados, reconocer a comunidades olvidadas como la generación Windrush y afrontar capítulos oscuros de la historia británica, como hizo durante su visita a Kenia.

Desde el principio, prometió ser el defensor de todas las religiones, y lo ha cumplido incorporando regularmente actos interreligiosos a su apretada agenda.

La postura de la difunta Reina sobre temas de actualidad siguió siendo un misterio para la mayoría de nosotros a lo largo de su vida. Carlos ha encontrado la manera de dar a conocer sus puntos de vista, sin exceder los parámetros de su nuevo papel. Ha recurrido a su poder de convocatoria -un atributo por el que a menudo se le ha alabado-, pero en lugar de opinar públicamente, su estrategia ha consistido en escuchar.

De este modo, ha podido mantener su neutralidad y, al mismo tiempo, utilizar lo que ha aprendido para informar sus conversaciones en los pasillos del poder. El cambio le ha permitido mostrarse más accesible, y la apertura para enfrentarse a los pecados del pasado ha sido acogida como un primer paso positivo.

Una convención que ha heredado de su madre es no conceder nunca entrevistas, y ahí es donde ha intervenido el Príncipe Guillermo. El Príncipe de Gales ha revisado la estrategia mediática del Palacio de Kensington en un intento de ganarse el apoyo a la monarquía de las generaciones más jóvenes y apáticas, ofreciendo vídeos entre bastidores de gran producción para las redes sociales.

El reto de Guillermo ha sido diferenciar su mandato como Príncipe de Gales del de su padre.

Asumió muchos de los patrocinios que una vez tuvo Carlos, pero no se hizo cargo de las numerosas organizaciones benéficas que fundó, que posteriormente han sido rebautizadas con el nombre del Rey. En su lugar, impulsa sus propios proyectos, como su iniciativa de cinco años para hacer frente a la falta de vivienda o su ambicioso premio ecológico Earthshot, al que ya ha dedicado años de su vida.

Durante su visita a Singapur en noviembre con motivo de la entrega de su premio ecológico, Guillermo dejó entrever su visión de los años venideros. Su objetivo es ser más intencionado en lugar de ocuparse de cientos de causas, y "realmente traer el cambio y traer a la mesa a gente que pueda hacer el cambio si yo no puedo".

Y a medida que los que están en la línea directa de sucesión se reinventan, también lo hacen sus cónyuges. Catalina, Princesa de Gales, ya no se limita a apoyar a su marido. En el año transcurrido desde la muerte de la Reina, se ha centrado en sus propios proyectos, que espera que definan su servicio real. Por ejemplo, su campaña "Shaping Us", que pide al público que invierta en los primeros años de la vida de un niño.

Para Camilla, 2023 ha sido el año de su aceptación como Reina. Y a medida que nos adentramos en 2024, podemos esperar ver su agenda más ocupada a medida que revela sus prioridades. Una pequeña pista de lo que le espera se produjo recientemente con el anuncio de que se sumergirá en el mundo del podcasting cuando su organización benéfica literaria, la Sala de Lectura de la Reina, lance su propia serie en enero.

Pero el año no ha sido coser y cantar para el clan Windsor.

Aunque Carlos ha estabilizado el barco, ha habido desafíos. El furor en torno a la fracturada relación con los Sussex ha persistido desde que el Príncipe Harry publicó sus muy discutidas memorias, Spare, en enero. Regresó brevemente al Reino Unido para la coronación y para comparecer ante los tribunales mientras libraba varias batallas legales con la prensa sensacionalista británica, lo que provocó nuevos titulares sobre la animosidad familiar.

Desde entonces se ha insinuado la posibilidad de una rama de olivo, después de que el príncipe telefonease a Carlos con motivo de su 75 cumpleaños, pero no parece que haya habido ningún movimiento entre los hermanos, antaño tan unidos.

Es poco probable que las especulaciones y los titulares disminuyan en los próximos meses, después de que el duque de Sussex obtuviera recientemente una importante victoria contra un editor británico por un caso histórico de piratería telefónica. La victoria reforzará sin duda su misión más amplia de reformar la prensa sensacionalista británica, pero está por ver si sus llamamientos a las autoridades para que estudien la posibilidad de presentar nuevos cargos penales serán atendidos.

La Firma también se ha visto arrastrada de nuevo a la polémica sobre la carrera real con la publicación de un nuevo y provocador libro de Omid Scobie. La versión holandesa de "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" nombraba a dos miembros de la familia que supuestamente discutieron el color de la piel del hijo de los Sussex, Archie, antes de que naciera. Se retiró brevemente de las estanterías, pero el daño ya estaba hecho.

Como es práctica habitual, la familia mantuvo un "digno silencio" y optó por no hacer declaraciones oficiales; sin embargo, una fuente real dijo a la CNN en ese momento que el palacio estaba "considerando todas las opciones", insinuando conversaciones sobre acciones legales dentro de los muros del palacio.

También han tenido que enfrentarse a manifestantes antimonárquicos cada vez más ruidosos. La policía londinense se enfrentó a una fuerte reacción por lo que muchos consideraron una actuación policial innecesariamente dura contra los activistas durante la coronación. Algunos activistas incluso organizaron una protesta dentro del palacio de Buckingham en septiembre.

No era raro ver un pequeño contingente de manifestantes republicanos en los actos de la difunta Reina. Sin embargo, desde que Carlos subió al trono se ha producido un notable aumento del número de manifestantes que agitan pancartas y corean "no es mi Rey".

Un sondeo de la CNN realizado en vísperas de la coronación reveló que el apoyo a la monarquía ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, lo que sugiere que la cuestión republicana era algo con lo que Carlos tendría que lidiar en el inicio de su reinado.

Una omisión flagrante del año de la coronación ha sido la visita a un país de la Commonwealth. Carlos es Jefe de Estado de otros 14 países, además del Reino Unido, por lo que a muchos expertos en la realeza no se les escapa que aún no ha viajado a ninguno de ellos.

En las últimas semanas, los medios británicos han especulado con la posibilidad de que los Reyes visiten Canadá. También se habla de una vuelta por Australia y Nueva Zelanda a finales de año, cuando se celebre en Samoa la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth.

En los últimos años, los viajes a los reinos se han visto empañados por un creciente sentimiento de enfado por el legado imperialista británico, mientras que los movimientos republicanos locales, reforzados por la decisión de Barbados hace dos años de romper sus propios lazos con la corona, han cobrado fuerza.

La familia real ha mantenido que el destino de cualquier reino es sólo de ese país y ha reconocido públicamente los periodos más oscuros de la historia compartida. Sin embargo, la contrición sólo llevará al Rey hasta cierto punto y puede que no sea suficiente para preservar los lazos en el futuro.

A medida que el año de la coronación se acerca a su fin, los miembros de la realeza en activo han conseguido dar continuidad y mantener el impulso de la monarquía. Carlos ha demostrado ser un par de manos seguras, gestionando la transición entre soberanos y evitando grandes desastres en los albores de su reinado. Pero ahora que el periodo de luna de miel ha terminado, resurgen viejos retos y la pregunta sigue en el aire: ¿Será capaz de mantener el apoyo creciente entre sus súbditos?

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com