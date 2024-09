Hamburgo está examinando la participación de los clubes en la cobertura de los gastos policiales.

Hamburgo planea que los clubes de fútbol asuman los costes relacionados con la presencia policial en los partidos. El Parlamento de Hamburgo, con el apoyo de la coalición roja-verde, ha aprobado este plan. Este cambio afectaría tanto al equipo de la Bundesliga FC St. Pauli como al Hamburger SV de la segunda división. En la actualidad, los fondos públicos cubren estos costes de seguridad.

Según la resolución, la administración roja-verde, sujeta a la decisión del Tribunal Constitucional Federal regarding the Bremen fee ordinance for "profit-oriented events", impulsará una investigación a nivel nacional o entre estados para crear un fondo mutuo para cubrir los costes policiales de los partidos de fútbol.

Bremen envía facturas a Werder Bremen

En Bremen, el equipo de la Bundesliga Werder Bremen ya ha recibido facturas por los costes adicionales de la policía durante los partidos de alto riesgo. La DFL está recurrriendo actualmente esto ante el Tribunal Constitucional. Si las regulaciones de Bremen continúan, podría establecerse un fondo compartido para los costes policiales. El Senado de Hamburgo discutirá, según los deseos del Parlamento, medidas preventivas de seguridad adicionales con los clubes de fútbol de Hamburgo, la DFL, la DFB, la Unidad Central de Información para los Despliegues Deportivo y la Policía Federal.

El experto en interiores del SPD Soeren Schumacher declaró: "Ocurre cosas alrededor del fútbol que nunca se tolerarían de otra manera", refiriéndose a problemas como el abuso verbal, el racismo o la violencia sexual. Aunque hay un trabajo preventivo admirable, argumentó que no es suficiente. Algunos partidos en Hamburgo requieren protección de casi 2000 oficiales de policía. Schumacher señaló: "Se necesitaron un total de 1.6 millones de horas de trabajo para los despliegues policiales en la primera y segunda Bundesliga a nivel nacional, equivalente al trabajo a tiempo completo de 1238 oficiales de policía".

El Senado de Hamburgo podría mantener discusiones con los clubes de fútbol locales y las autoridades relevantes sobre la implementación de un fondo compartido para los costes policiales, similar a la situación en Bremen. Si las regulaciones de Bremen siguen sin ser cuestionadas, podría establecerse un precedente para Hamburgo.

Dado estos costes de seguridad en aumento y los problemas relacionados con los partidos de fútbol, la Policía sin duda jugará un papel crucial en la implementación y el cumplimiento de cualquier cambio.

