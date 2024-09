- Hamburgo derrota a mano dura a Alba Berlín en su enfrentamiento inicial

El equipo de baloncesto de Alba Berlín sufre su primera derrota de la temporadaEl equipo de Berlín sufrió una sorpresiva derrota en su primer partido de la temporada, cayendo ante sus rivales de liga, Veolia Towers Hamburg, con un marcador de 81:74 (44:38). Matteo Spagnolo lideró la puntuación de Berlín con 14 puntos, y Jonas Mattisseck lo siguió de cerca con 13 puntos.

Ziga Samar, ausente debido a una lesión persistente, no pudo participar, al igual que Matt Thomas y Martin Hermannsson. El regreso de los italianos Spagnolo y Gabriele Procida, lesionados hacia el final de la temporada anterior, y los debuts de Trevion Williams (de ratiopharm Ulm) y Will McDowell-White (New Zealand Breakers) en la camiseta de Alba marcaron las nuevas incorporaciones del equipo.

Hamburgo logra la victoria

Berlín encontró dificultades para mantener la consistencia ofensiva durante un período prolongado. Las malas comunicaciones, los errores y los tiros fallidos contribuyeron a que Berlín se quedara atrás por una gran diferencia. Sus lapsus defensivos también resultaron problemáticos. A pesar de las mejoras en la segunda mitad, reduciendo la brecha a solo dos puntos en algunos momentos, Hamburgo siempre logró responder efectivamente.

El entrenador Israel Gonzalez aún tiene algunos ajustes que hacer antes del inicio oficial de la temporada el 22 de septiembre contra Hamburg Towers. Antes de eso, Alba enfrentará otro partido de prueba contra los rivales de la liga Rostock Seawolves el 17 de septiembre a las 5:00 p. m. en Bernau.

A pesar de la derrota de Alba Berlín, sus nuevas incorporaciones Trevion Williams y Will McDowell-White mostraron actuaciones prometedoras. Por otro lado, la victoria de Hamburgo se debió principalmente a su juego ofensivo consistente y sus efectivas respuestas a los intentos de remontada de Berlín en el baloncesto.

