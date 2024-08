- Hamas dispara cohetes contra Israel

Por primera vez desde finales de mayo, la organización yihadista Hamas ha vuelto a disparar misiles contra Israel central. Un proyectil procedente de la Franja de Gaza cayó en el mar Mediterráneo en el centro del país, informó el ejército. La rama militar de Hamas asumió la responsabilidad del ataque con dos misiles, que estaban dirigidos a Tel Aviv y sus suburbios. El ejército informó que se identificó un segundo proyectil, pero no entró en territorio israelí.

No se informaron de inmediato heridos. Los residentes en el centro de Tel Aviv informaron haber oído una explosión. Según el ejército, no se activó ninguna alerta de misiles. Esto se debió a que los proyectiles no impactaron en áreas pobladas. La última vez que Hamas atacó Tel Aviv desde la Franja de Gaza con misiles fue a finales de mayo.

