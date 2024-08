Halle Berry noqueada en el set

El lunes por la noche, se estrenó la película "The Union" en Los Ángeles, con la actriz principal Halle Berry haciendo una aparición estelar con un vestido transparente. En esta película de espías, la actriz de 57 años tiene mucho que ofrecer. Recientemente reveló que no siempre es fácil rodar escenas de acción.

La actriz Halle Berry sabe cómo llamar la atención en un estreno de película. En Los Ángeles, estrenó su nueva comedia de espías "The Union" el lunes, causando revuelo con un atuendo sensual.

En la alfombra roja del Teatro Egipcio, Berry lució un vestido negro, transparente y ajustado que dejaba entrever mucho piel. Un patrón de encaje floral en la tela transparente, junto con un escote en V profundo y una cintura ajustada, hizo que el vestido destacara en el estreno.

La actriz de 57 años parecía disfrutar mostrando su atuendo, posando para los fotógrafos desde todos los ángulos en la alfombra roja. La tela transparente del vestido hasta la rodilla también ofrecía una vista de su trasero.

En la nueva película de Netflix "The Union", Halle Berry interpreta a la agente secreta Roxanne Hall, que regresa a su ciudad natal de Nueva Jersey después de 25 años. Allí, se encuentra con su antiguo amor del instituto Mike McKenna (Mark Wahlberg) en su bar local y starts flirting with him. But her real plan is to recruit him for a dangerous job in a European intelligence mission.

Costillas rotas y dedos

En una entrevista para la película, subida a los canales de redes sociales de Netflix, Berry y su coprotagonista Mark Wahlberg hablan del rodaje exigente. Berry revela que ha recibido golpes físicos en su carrera antes. "He sido noqueada tres veces. He roto un brazo y dos veces dos costillas, y una vez tres", dice, riendo. También se ha roto el coxis, dos dedos del pie y un dedo. "Este dedo", adds, riéndose, y levanta su dedo medio.

Mark Wahlberg también ha sufrido lesiones en el rodaje, incluyendo una menisco desgarrado varias veces, un hombro dislocado y un ego magullado, como menciona en la conversación. Aprendió ballet para un papel, mientras que Berry ha entrenado en deportes como Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickboxing y Taekwondo.

