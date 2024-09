- Halle Berry expresa continuamente su decepción cada año con respecto a los Oscar.

Halle Berry, una renombrada actriz estadounidense, ha estado viendo los Oscars anualmente con decepción, admitió. "Estoy sinceramente decepcionada de que ninguna artista negra haya ganado el Oscar a la Mejor Actriz desde mí", compartió la actriz de 58 años con la revista Marie Claire. "Este hecho me entristece año tras año. Y no es porque no haya una merecedora".

Berry hizo historia en 2002 cuando se convirtió en la primera mujer negra en ganar el Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación en la película dramática "Monster's Ball". Aquella noche declaró emocionada: "Hoy se ha abierto una puerta". Desafortunadamente, ninguna otra mujer negra ha recibido el galardón desde entonces.

Al mismo tiempo, Berry enfatizó que los galardones no lo son todo: "¿Preferiría un estante lleno de premios o una carrera exitosa, estable y en ascenso como mujer negra? Elegiría la carrera difícil antes que el premio todos los días". Su próximo thriller, "Never Let Go", se estrenará el 26 de septiembre.

La falta de una mujer negra ganando el Oscar a la Mejor Actriz desde Halle Berry en 2002 ha sido un tema persistente dentro de la comunidad de cinéfilos y defensores de la diversidad. A pesar de su creencia de que los premios no son la única medida del éxito, la victoria de Berry con "Monster's Ball" abrió significativamente puertas para otras mujeres negras en la industria.

Lea también: