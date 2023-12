Haley vuelve a New Hampshire buscando recortar distancias con Trump a menos de un mes de las primarias

La visita de Haley supone su primer regreso al Estado del Granito desde que recibió el codiciado respaldo del popular gobernador de Nuevo Hampshire , Chris Sununu, que según su campaña es "la última prueba del creciente impulso de Nikki."

Se espera que Sununu, que desde hace tiempo ha dejado clara su oposición a la candidatura de Trump, haga campaña con Haley esta semana en un intento de presentar a la ex gobernadora de Carolina del Sur como la mejor alternativa al ex presidente de cara a las primarias del 23 de enero.

Antes de salir a la calle, Haley ha publicado un nuevo anuncio que se emitirá en todo el estado y en el que Sununu explica por qué Haley se ha ganado su apoyo.

"Es una líder que levanta a la gente. Es una republicana de vida o muerte que entiende la responsabilidad fiscal y la libertad individual. Ella es una nueva generación de liderazgo conservador que puede ayudar a dejar atrás el caos y el drama del pasado", dice Sununu en el anuncio.

En las últimas semanas, Haley ha cobrado un impulso creciente en las primarias del Partido Republicano gracias a sus buenos resultados en los debates y al creciente apoyo de los megadonantes ricos del Partido Republicano. Una encuesta reciente de CBS News/YouGov encontró a Haley ganando a Trump en New Hampshire, aunque el ex presidente todavía estaba por delante 44% a 29% entre los probables votantes del Partido Republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, le seguía con un 11%.

Los rivales de Haley en el Partido Republicano han respondido a este mayor apoyo aumentando sus ataques contra ella. Entre ellos está el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, que ha hecho llamamientos para abandonar las primarias del Partido Republicano y apoyar a Haley con el fin de ayudar a sus posibilidades contra Trump en el Estado del Granito.

"Si ella me demostrara que realmente se presenta contra Donald Trump, podría hacerlo", dijo en una reunión con simpatizantes a principios de este mes.

La semana pasada, MAGA Inc, el super PAC que apoya a Trump, lanzó un anuncio dirigido a Haley, la primera vez que el equipo de Trump va a por su ex embajadora en Naciones Unidas en las ondas. El anuncio, de 30 segundos de duración, criticaba a Haley por los comentarios que hizo sobre un impuesto a la gasolina cuando era gobernadora de Carolina del Sur y la acusaba de cambiar de opinión sobre el tema.

Durante el mandato de Haley como gobernadora, un legislador republicano del estado impulsó una subida del impuesto sobre la gasolina, que Haley sólo apoyó después de que se combinara con recortes del impuesto sobre la renta. La propuesta finalmente no fue aprobada en el Estado de Palmetto.

DeSantis también redobló sus críticas durante una entrevista en la Fox, afirmando que Haley no estaba en sintonía con los conservadores.

"No es alguien en quien los conservadores confíen. Ese no es su historial", dijo el gobernador de Florida. "Su programa no es lo que los votantes republicanos buscan tener, y creo que eso ha sido más evidente, a medida que la gente la ha ido conociendo más y más".

En respuesta, Haley ha llamado públicamente tanto a Trump como a DeSantis por pintar falsas narrativas de ella y subrayar que si "tienen que mentir para ganar, no merecen ganar. Es así de simple".

A pesar de los constantes ataques de sus oponentes, la campaña de Haley dice que está centrada en apelar a los votantes en los últimos días antes de que comience la votación.

"Los habitantes de Granite Staters están preparados para una nueva generación de liderazgo conservador. Sentimos el impulso sobre el terreno y estamos entusiasmados por seguir construyendo sobre él", dijo a CNN la portavoz de Haley, Olivia Pérez-Cubas.

Alison Main, David Wright y Kit Maher de CNN contribuyeron a este informe.

Fuente: edition.cnn.com