Haley se enfrenta a duras preguntas de los votantes -y de un niño- en New Hampshire tras la polémica por sus comentarios sobre la Guerra Civil

Después de disfrutar de semanas como una estrella en ascenso, la ex gobernadora de Carolina del Sur se enfrenta a un mayor nivel de escrutinio no sólo de sus rivales del Partido Republicano, sino de los votantes.

Esa nueva dinámica se puso de manifiesto durante una visita a New Hampshire, donde Haley tropezó en una pregunta sobre la causa de la Guerra Civil al no mencionar la esclavitud y fue acusada de ser una disidente por un niño de nueve años por su falta de voluntad para criticar al expresidente Donald Trump.

Haley ha demostrado su capacidad para atraer a independientes y moderados evitando las luchas culturales, llamando al consenso en temas como el aborto e intentando evitar la polémica. Aunque esas cualidades la han convertido en una candidata atractiva para las elecciones generales, han provocado errores no forzados, aclaraciones embarazosas e intercambios tensos con los votantes antes del inicio oficial de las primarias el mes que viene.

También ha socavado uno de los argumentos centrales de su campaña: que es alguien dispuesto a dar voz a cosas que otros temen decir.

"No hay flip flopping", dijo a los periodistas durante una tertulia el jueves, después de aclarar que "por supuesto" creía que la Guerra Civil tuvo que ver con la esclavitud. "Nunca he sido una disidente. Lo que hago es decir verdades duras, le guste o no a la gente, y dejo que las fichas caigan donde puedan."

Durante un intercambio de opiniones en Lebanon, New Hampshire, un votante dijo que ella se estaba "quedando corta" en "claridad moral" en comparación con el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

"Esta es una oportunidad para redimirse después de lo de la esclavitud de anoche", dijo el votante. "¿Serías capaz de decir categóricamente que no aceptarás ser el vicepresidente de Trump? La razón, tengo esta papeleta aquí y estoy intentando averiguar si te marco a ti o a Chris Christie".

Haley no llegó a decir que nunca aceptaría la vicepresidencia de Trump, pero repitió su postura de que ella "no juega de segunda".

Las difíciles preguntas de los votantes a las que se ha enfrentado Haley esta semana parecen estar sacadas de su propia historia o de las críticas de sus oponentes. También se enfrenta a más preguntas sobre si indultaría a Trump o sería su vicepresidenta, alentadas por comentarios de Christie, DeSantis y otros.

"Cuando tratas de ser todo para todos, no eres nada para nadie", escribió el jueves en las redes sociales el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, que se ha enfrentado a sus propias críticas por cambiar de postura política. "Una marioneta perfecta para el establishment corrupto".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió los comentarios iniciales de Haley sobre las causas profundas de la Guerra Civil como una "ensalada de palabras incomprensible" y dijo que mostraba que su oponente no está "lista para el horario estelar."

"En el momento en que se enfrenta a cualquier tipo de escrutinio, tiende a ceder", dijo a los periodistas el jueves.

Los demócratas también han aprovechado los comentarios de Haley. El presidente Joe Biden escribió en un escueto mensaje en las redes sociales que la Guerra Civil tuvo que ver con la esclavitud. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, ex presidente del partido demócrata de Carolina del Sur, se mostró "indignado" por los comentarios, y añadió que "esto es lo que los negros de Carolina del Sur esperaban de Nikki Haley, y ahora el resto del país está viendo quién es".

La campaña de Haley ha atribuido el escrutinio extra -de republicanos y aliados de Joe Biden- como un resultado natural de subir en las encuestas.

"Todo el mundo, desde Joe Biden a Donald Trump, está atacando a Nikki por una razón: es la única candidata con impulso", dijo en un comunicado la portavoz de la campaña de Haley, Olivia Pérez-Cubas. "Durante meses, Nikki ha estado hablando con cada votante y respondiendo a cada pregunta, y seguirá haciéndolo".

Una encuesta reciente de CBS/YouGov encontró que el 44% de los probables votantes de las primarias de New Hampshire apoyan a Trump, seguidos por el 29% que respalda a Haley, el 11% que apoya a DeSantis y el 10% que votaría por el ex Christie. La semana pasada, MAGA Inc, el super PAC que apoya a Trump, lanzó su primer anuncio contra Haley, centrado en su postura sobre el impuesto a la gasolina de su estado como gobernadora.

Una encuesta nacional del Wall Street Journal de principios de este mes reveló que Haley aventajaba a Biden en 17 puntos, 51% a 34%, mientras que Trump superaba a Biden por sólo 4 puntos.

No está claro cómo reaccionarán los votantes de las primarias republicanas, si es que lo hacen. Teresa Frey, una votante que vio a Haley en Plymouth, Nuevo Hampshire, el jueves dijo que la pregunta sobre la Guerra Civil le pareció "aleatoria".

"Lo oí y pensé que por qué se hacía esa pregunta", dijo. "¿Intentaba alguien sacarla de sus casillas? Sé que ella... Creo que no estaba preparada para ello".

Christie, que se ha enfrentado a llamadas a abandonar para consolidar el voto no-Trump, dedicó varios minutos de su Epping, New Hampshire, ayuntamiento el jueves a los tropiezos de Haley.

Christie dijo que Haley "no está dispuesta a ofender a nadie diciendo la verdad", señalando sus respuestas a preguntas sobre si Trump es apto para ser presidente.

Christie argumentó que si Haley no está dispuesta a decir que la esclavitud causó la Guerra Civil "porque tiene miedo de ofender a los electores en algunas otras partes del país" y no está dispuesta a decir que Trump no es apto para el cargo porque "alberga en el fondo de su mente ser vicepresidenta o ser secretaria de Estado", entonces no será capaz de enfrentarse a adversarios extranjeros, miembros del otro partido o "fuerzas en nuestro propio partido, que quieren arrastrar a este país más y más profundamente en la ira y la división y el agotamiento."

La debacle de la Guerra Civil es el último ejemplo de cómo sus rivales se abalanzan sobre uno de sus tropiezos. DeSantis y otros se abalanzaron sobre Haley el mes pasado después de que pidiera la verificación de la identidad en las plataformas de medios sociales, lo que habría eliminado las cuentas anónimas. Haley pronto se retractó de la política.

Sobre el aborto, Haley ha dicho a lo largo de la campaña que los republicanos deben llegar a una política de "consenso", y advirtió que su partido debe ser honesto con los votantes acerca de lo difícil que sería conseguir 60 votos del Senado para aprobar una prohibición federal. Pero durante un acto en Iowa el mes pasado dijo que habría firmado la prohibición del aborto de seis semanas en Carolina del Sur si siguiera siendo gobernadora. Christie la acusó de decir una cosa en Iowa y otra a los votantes del Estado de Granito.

La pregunta sobre la Guerra Civil, a la que Haley respondió inicialmente diciendo que la guerra fue sobre "las libertades y lo que la gente podía y no podía hacer", puso de relieve su historial de defensa de la bandera confederada y el derecho de los estados a separarse de los EE.UU. durante su campaña para gobernador en 2010. En el pasado ha calificado la Guerra Civil de batalla entre "cambio" y "tradición".

En cuanto a la raza, Haley ha intentado encontrar un término medio entre el reconocimiento del racismo en su estado -y, a medida que crecía su perfil, en el país- y la idea de que Estados Unidos ha superado su oscura historia. En campaña, hace hincapié en que Estados Unidos "no es racista", sino que está "bendecido".

Haley, que fue gobernadora de Carolina del Sur entre 2011 y 2017, es bien conocida por su papel al pedir que se retirara la bandera confederada de los terrenos de la sede estatal en los días posteriores a que un supremacista blanco matara a nueve fieles en una iglesia de Charleston en 2015. Pero esa decisión se produjo después de que ella defendiera la bandera durante su candidatura a gobernadora en 2014.

Ella se refirió a ese momento mientras limpiaba su respuesta sobre la causa de la Guerra Civil.

"Lo digo como sureña, lo digo como gobernadora sureña que retiró la bandera confederada de los terrenos de la Casa del Estado y lo digo como estadounidense orgullosa de lo lejos que hemos llegado", dijo Haley el jueves.

