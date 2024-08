Haley critica la campaña de Trump y pide una corrección de rumbo

El ex embajador y ex gobernador se refería a los comentarios de Trump sobre Harris, a quien ha menospreciado repetidamente como poco inteligente y ha cuestionado su identidad como afroamericana. Harris es hija de un jamaiquino negro y su madre es de la India.

Desde que el presidente de 81 años, Joe Biden, se retiró de la candidatura para las elecciones del 5 de noviembre y el Partido Demócrata se unió detrás de la candidata presidencial de 59 años, Harris, Trump ha estado a la defensiva en la campaña. En varias encuestas, Harris lo ha superado.

Haley fue el rival republicano más tenaz de Trump en las primarias presidenciales. La ex embajadora de la ONU y ex gobernadora del estado de Carolina del Sur finalmente perdió ante el ex presidente y se retiró de la carrera en marzo. En la Convención Nacional Republicana de julio, apoyó la candidatura presidencial de Trump.

En su entrevista con Fox News, Haley instó a su propio partido a hacer un "cambio significativo" en la campaña. Los republicanos deben dejar de "quejarse" de Harris, una crítica también dirigida a Trump, quien ha quejado repetidamente de tener que enfrentar a la nueva oponente después de la retirada de Biden.

Haley también llamó a poner fin a las quejas de que Harris no ha dado una entrevista desde que asumió el cargo de Biden. Trump ha sacado esto a relucir repetidamente, presentándolo como evidencia de la falta de competencia de su rival. En cambio, Haley llamó a un debate sustancial con Harris sobre cuestiones económicas y "el hecho de que ella quiere subir los impuestos".

La ex embajadora de 52 años también criticó los intentos de Trump de minimizar las grandes multitudes en los eventos de campaña de Harris: "La campaña no ganará hablando del tamaño de las multitudes".

Instó a Trump a realizar más eventos de campaña: "Lo que Donald Trump necesita hacer es salir a campaña todos los días".

El Trump de 78 años, que resultó herido por una bala de un asesino en un evento del 13 de julio, ha realizado significativamente menos eventos de campaña que Harris en las últimas semanas.

"Trump sabe cómo ganar. Solo necesita hacerlo", dijo Haley. En general, criticó la campaña de Trump por estar demasiado enfocada en su clientela principal - el "Maga" movimiento, nombrado después del eslogan de Trump "Hagamos grande a América de nuevo".

Los votos "Maga" están asegurados para Trump, pero los republicanos deben luchar por "mujeres en los suburbios, votantes con educación universitaria, independientes, republicanos moderados y demócratas conservadores", dijo Haley.

