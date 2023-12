Haciendo olas: Estas mujeres desafían los estereotipos del surf "flacas y sin pelo".

"Soy hawaiana y el surf ha formado parte de mi familia desde el principio. Mi tío es un surfista muy conocido en Hawai, así que estuve inmersa en ese mundo", declaró a CNN Sport.

Al crecer en Orlando (Florida), Greene pasó mucho tiempo en la playa rodeada de la cultura del surf. Pero a pesar de anhelar surfear, creció pensando que el surf no era un lugar al que ella perteneciera.

"Nunca vi a nadie que se pareciera a mí", dice. "Para mí, el surf era algo realmente descabellado. Estamos tan condicionados a ver un cierto tipo de cuerpo haciéndolo".

Después de años soñando con cabalgar las olas, por fin decidió que quería probar el surf, aunque Greene tardó otros dos años en lanzarse al agua porque no encontraba ropa de surf de su talla.

"Y eso me desanimó mucho porque... la industria me dice que no pertenezco a este lugar".

Elizabeth Sneed, que empezó a surfear hace cinco años, tuvo una experiencia similar.

"Me afectó un poco porque, incluso cuando intentaba comprar bañadores de alto rendimiento, no los había de mi talla o, si los había, no estaban diseñados para mi tipo de cuerpo", explica Sneed, de 31 años, a la CNN.

"Si lo piensas bien, un bikini triangular con braguita de tirantes no es lo ideal si tienes un pecho doble D y una estructura de caderas más grande. Llegué a este punto en mi mente en el que pensaba que era un castigo por tener sobrepeso", dijo.

Dos años después de decidirse a surfear por primera vez, Greene se armó de valor y finalmente lo intentó.

"No fue hasta 2018 cuando decidí: 'Sabes qué, simplemente voy a ser la persona que me gustaría ver, tenga o no la ropa adecuada'.

"Sabes, quiero verme linda, pero no es así como va a suceder. Si tengo que salir ahí fuera en pantalones cortos y camiseta, lo haré por mí y me lo demostraré a mí misma", dice Greene, que ahora trabaja como entrenadora física y documenta sus aventuras en las redes sociales.

La cultura moderna reescribe la historia

"Cuando la gente dice cultura del surf, normalmente se refiere a una cultura muy centrada en el sur de California y Australia", explica a CNN Sport Lauren Hill, surfista y autora de "She Surf".

"Y cuando pensamos en esa cultura, vemos que ha sido moldeada por y para hombres jóvenes, blancos y heterosexuales, que tienen una visión particular del mundo, una definición particular de lo que significa 'surfear bien'", explica.

"Históricamente, eso no ha incluido necesariamente las formas únicas en que las mujeres suelen cabalgar las olas".

Las raíces del surf se encuentran en el Hawai y la Polinesia premodernos, donde este deporte lo practicaban hombres y mujeres de todas las clases sociales.

Mientras tanto, muchos países como Perú tienen ricas culturas de surf, y se dice que los relatos de surf en el continente africano se remontan a la década de 1640.

"Si nos fijamos en el largo arco de la historia del surf, sabemos que justo al lado de los primeros chicos que surcaban las olas... había niñas surfeando justo al lado de esos chicos", explicó Hill.

No es que los medios de comunicación y la cultura popular lo mostraran.

"La cultura del surf... tenía una representación muy limitada y ha sido bastante exclusiva y excluyente de muchos tipos diferentes de personas, gente de color, personas con capacidades diferentes, razas [diferentes], etnias variadas", dijo Hill.

Cuando era una joven surfista en Florida, Hill dice que veía a muchas mujeres representadas en los medios de comunicación dedicados al surf, pero no a muchas mujeres montando olas. "Veía a muchas mujeres que posaban pasivamente en bikini, al menos parcialmente desnudas, casi siempre blancas. Casi siempre eran delgadas y sin pelo", añade Hill.

"A menudo tenían el pelo rubio y los ojos azules y eran en gran medida una imagen heteronormativa de lo que es una mujer, y eso excluye a la mayoría de las mujeres".

Este tipo de actitudes incluso disuadieron inicialmente a una campeona de surf como Risa Mara Machuca.

"Los chicos siempre se burlaban de mí. [De niña] tenía un cuerpecito muy peculiar, ya sabes, burbujeante", dijo Machuca a CNN Sport.

"De hecho, hacía body surf, es decir, mantenía mi cuerpo en el agua, ya sabes, con el agua hasta aquí, hasta el cuello. Pero como los chicos se burlaban de mí de pequeño, nunca quise intentar hacer surf, la verdad".

Empezar e inspirar a otros

Tras romper una relación a los veintitantos, Machuca, nacida en Los Ángeles, pensó: "A la mierda", y se fue a viajar -y a surfear- por Centroamérica.

"Salí ahí fuera y no vi a muchas mujeres así, así que fue muy duro", añade Machuca.

Ahora, a sus 45 años, Machuca tiene su propia línea de trajes de baño y es instructora en su escuela de surf de Sayulita (México), donde enseña a clientes de todos los orígenes y tallas.

"A lo mejor, cambias un poco el formato de enseñanza, o enseñas una forma diferente de ponerse de pie o realmente te das cuenta como, 'Guau, estas mujeres son increíbles'. Son seres grandes, anchos, fuertes y seguros de sí mismos que sólo necesitaban la tabla adecuada o una oportunidad para salir ahí fuera y hacerlo."

Sneed está de acuerdo. "Rara vez vemos a gente en el surf de nivel principiante a intermedio, ya sean hombres o mujeres", afirma.

Sneed atribuye a las publicaciones de Greene en las redes sociales el mérito de haberla motivado a probar este deporte, a pesar de ser principiante.

"Un día vi a Kanoa Greene en mi Instagram con una tabla de surf en la mano. Ese fue el momento en el que todo encajó para mí".

"Siempre ha habido surfistas con curvas. Sólo que no ha sido algo visual y dominante", explica.

Sneed se inspiró en ella para crear su página de Instagram, Curvy Surfer Girl, que tiene más de 75.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 en TikTok.

"A menudo, cuando la gente encuentra la página por primera vez, creo que hay un elemento del tipo: 'Vaya, no sabía que mujeres como nosotras surfeaban o podían surfear'".

Greene dice que las marcas de surf y la comunidad tienen que hacer más para que las personas de todas las tallas se sientan bienvenidas a este deporte.

"¿Qué pasa si se sienten inspiradas, pero van a una escuela de surf local y no tienen el equipo adecuado, no tienen el traje de neopreno y se van, desanimadas, quizá como yo, esperan otros dos años, quizá cinco, quizá nunca salen?

"Para mí, como persona de talla grande, la primera pregunta que me viene a la cabeza cuando quiero probar algo nuevo es: '¿Soportará el equipo mi cuerpo? Y para alguien que tiene un cuerpo más pequeño, puede que nunca se plantee esa pregunta", afirma.

Machuca afirma que en los últimos años se ha avanzado mucho en la representatividad de las marcas de surf.

"Estamos haciendo nuestros movimientos y estamos haciendo cosas - honestamente siento que estamos haciendo ... que las compañías de surf más grandes se abran".

Sneed añadió: "Estamos entrando en una nueva era de inclusión para el atletismo femenino en general y, en particular, con el movimiento body positive en el surf. Realmente está haciendo olas, sin sonar a cliché".

"Sé que muchas mujeres piensan que si eres mayor tampoco puedes surfear. Así que estamos intentando derribar esas barreras y mostrar a las mujeres de todo el mundo que ese tipo de cosas son irrelevantes cuando se trata del espacio oceánico, y que son bienvenidas".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com