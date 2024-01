Hace 15 años, tres chefs japoneses se conocieron en un bar de Sydney. Tomaron caminos distintos, pero el "destino" los reunió en Hong Kong.

"Estuve en Australia de 2005 a 2014. Entonces, ¿nos conocimos en algún momento entre medias?". le pregunta Sato a su amigo.

"¿Quizá en 2009 o 2010?". Takano se encoge de hombros inseguro y se ríe.

"Estaba bebiendo en un bar de Sídney después del trabajo. Encontré a otro japonés en el bar. Le dije: 'Hola, ¿eres japonés y trabajas aquí?' También era chef. El mismo tema. Podíamos hablar", cuenta Sato sobre el origen australiano de su amistad.

Takano añade servicial: "No recuerdo por qué estábamos en ese bar".

Los dos ladean la cabeza, tratando infructuosamente de evocar recuerdos de aquella noche.

Poniendo los ojos en blanco y levantando la mano, Ami Hamasaki -la mujer de Takano- interviene: "Me acuerdo".

"Estaba bebiendo con unos amigos en aquel bar y me emborraché mucho. Así que llamé a Toru para que me recogiera", cuenta.

"Entonces llegó otro tipo borracho (Sato). Empezaron a hablar. Yo quería irme a casa, pero Toru me dijo: 'No te vayas todavía. Me gusta este tío'. Y siguieron hablando".

Más de una década después, el trío volvió a encontrarse por casualidad, esta vez en Hong Kong, donde se hicieron amigos rápidamente y acabaron uniendo fuerzas para abrir Enishi, uno de los restaurantes de teppanyaki más nuevos de Hong Kong. El nombre es un homenaje a su amistad: significa "encuentro predestinado" o "destino" en japonés.

Unidos por el deseo de ver mundo

Sato lleva el negocio culinario en la sangre: su padre tiene un bar izakaya en la ciudad japonesa de Sendai y él creció ayudando en el restaurante.

Aunque le encanta la cocina japonesa, Sato siempre ha querido ampliar sus horizontes culinarios más allá de las fronteras de su país. Trabajó en un restaurante francés de Tokio desde los 19 años, antes de que un amigo que trabajaba en Yoshii, un restaurante omakase japonés de Sydney con dos estrellas Michelin, le ofreciera una oportunidad de trabajo.

"Era muy joven. Siempre podía volver a Japón cuando quisiera. Para ir al extranjero, era mejor irse joven", dice Sato.

Así que se mudó a Sydney y se convirtió en el segundo de cocina de Yoshii.

Hamasaki, por su parte, siempre había soñado con vivir en otro país. A los 19 años, empezó a trabajar como camarera en un restaurante teppanyaki de Kobe antes de que el jefe de cocina del restaurante empezara a formarla en la cocina.

"Siempre quise ir al extranjero desde que era pequeña porque quería aprender nuevas culturas", dice.

"Y tuve la suerte de ser chef, ya que podía trabajar en cualquier sitio. Pero era muy difícil encontrar restaurantes japoneses de teppanyaki fuera de Japón. La mayoría se centraban en el teppanyaki performativo".

Así que cuando a Hamasaki le ofrecieron un trabajo en un restaurante de teppanyaki en la Costa Dorada de Australia en 2009, lo aceptó.

Takano, por su parte, siempre había querido ir a Australia antes incluso de entrar en la industria culinaria.

"Mi sueño era ir a Australia", dice el chef.

"Pero después de graduarme, no tenía conocimientos de cocina y no sabía cómo (llegaría a) Australia. Diez años después encontré una solución".

El plan: aprender a cocinar y profundizar en su conocimiento de la cocina japonesa, y luego utilizar esas habilidades para conseguir un trabajo en Australia.

"Dos sueños distintos se convirtieron en uno solo", dice Takano.

Decidido, en 2009 consiguió por fin una oferta para trabajar en un restaurante de teppanyaki en Australia, el mismo que Hamasaki.

Los encuentros y la ruptura

"Cuando nos conocimos, me dijo que era un año mayor que yo. Era mentira. Once años", cuenta Hamasaki a CNN Travel mientras su marido esboza una sonrisa avergonzada.

No pasó mucho tiempo antes de que la pareja empezara a salir.

"En nuestra primera cita, fuimos a un musical en Brisbane porque yo quería ver 'Cats'", recuerda.

"Me dijo que a él también le encantaban los musicales. En cuanto empezó la música, se puso a dormir. Yo estaba súper disgustada".

Pero esas descaradas mentiras no la disuadieron.

"(Pensándolo bien), la verdad es que fue bastante gracioso. Es un tipo muy amable, así que me cayó muy bien", dice Hamasaki.

Pronto, las citas se convirtieron en vacaciones, y la pareja viajó a diferentes ciudades australianas para hacer turismo. Fue durante uno de sus viajes a Sydney cuando conocieron a Sato en un bar de deportes.

Aunque el ambiente era agradable, no se hicieron amigos de inmediato.

"No me quedé mucho tiempo", dice Sato. "Ya estaba (borracho) antes de que llegara Takano. Tenía que ir a trabajar al día siguiente. Intercambiamos contactos en Facebook y dijimos que nos pondríamos en contacto cuando visitáramos nuestras ciudades".

Mantuvieron un poco el contacto en las redes sociales, pero el destino se llevó a los dos a otra parte.

Sato se trasladó a Londres para trabajar en otro restaurante.

Hamasaki aceptó una oferta de trabajo en Dubai.

Takano se quedó en la Costa Dorada.

La pareja asumió que la mudanza significaba el fin de su relación.

"Fue como: 'Lo he disfrutado mucho, pero adiós'", dice Hamasaki de su despedida.

Destino Dubai

Pero la separación sólo duró un año, antes de que Takano también encontrara trabajo en Dubai. No le dijo a su ex novia que venía, sino que se presentó de improviso.

"Me sorprendió mucho", dice Hamasaki.

Aunque Takano dice que los ejecutivos del hotel le invitaron a trabajar en Dubai, su mujer tiene otra opinión de la situación: "Sólo quería perseguirme".

Takano admite que su presencia sin duda endulzó el trato.

"Si Ami no estuviera en Dubai, yo no estaría en Dubai y no aceptaría la oferta".

Sin embargo, sólo permaneció en la ciudad emiratí ocho meses, antes de volver a mudarse para trabajar en Mónaco. Esta vez, sin embargo, decidieron intentar que funcionara.

"Nuestra relación era a distancia. Nuestra comunicación era sólo por Skype y correo electrónico", dice Hamasaki, que se quedó sola en Dubai otro año antes de volver a Japón para descansar del mundo de los restaurantes, dominado por los hombres.

"Estaba haciendo uñas", ríe Hamasaki, con su marido visiblemente sorprendido por esta nueva información.

'Empujé la puerta y vi a estos dos allí'

En 2016, Takano fue invitado a dirigir la cocina de un restaurante de teppanyaki en Hong Kong y le pidió a Hamasaki que se uniera a él.

Ella lo hizo y la pareja se casó un año después.

Entonces, una noche de ese mismo año, tuvo lugar una escena familiar en Hong Kong.

"Fui al restaurante de un amigo después del trabajo. Abrí la puerta de un empujón y -qué carajo- vi a estos dos sentados allí", cuenta Sato, que sin que Takano y Hamasaki lo supieran se había mudado a Hong Kong en 2015.

Los tres se hicieron muy amigos, y Sato y Takano desarrollaron su propio vínculo especial.

"Hablamos de todo, sobre todo de trabajo, porque los dos somos adictos al trabajo. Compartimos experiencias vitales y siempre nos reunimos después del servicio para tomar algo con vino", dice Sato.

Tras dirigir las cocinas de varios restaurantes, decidió abrir su propio restaurante, Censu, en 2021. El local se inspira en la comida tradicional japonesa izakaya y en el concepto wabi-sabi: "la apreciación de la belleza imperfecta y la sencillez".

La idea de Enishi surgió durante una tertulia de sobremesa con Takano.

"Censu era mi proyecto en solitario y siempre quiero tener algo con mis buenos lazos", dice Sato.

En Enishi, los platos están influenciados por los tres chefs, así como por su nueva ciudad natal.

Hay una refrescante y moderna versión del sashimi, así como una crujiente y cremosa tempura de flor de calabacín.

El rollito de primavera teppanyaki con shirasu (cebo blanco) es una fusión de las culturas gastronómicas hongkonesa y japonesa. Los chefs también han traído al menú trozos de su ciudad natal, como el sanbaizu de ostras (un aliño de vinagre de arroz, azúcar y salsa de soja) de la prefectura natal de Sato, Miyagi, así como la receta de Hamasaki de niku miso (salsa de miso y carne de cerdo picada) sobre daikon.

"Es la combinación de nuestras experiencias e historias. Rara vez se ve un restaurante teppanyaki con una presentación francesa/occidental, y algunos de los platos que creamos son de nuestras propias familias", dice Sato. "Por ejemplo, el arroz a la cazuela es de la madre de Toru y utilizamos nuestra experiencia culinaria para refinarlo y servirlo con orgullo".

Aunque el trío trabaja junto en el menú, el matrimonio dirige la cocina de Enishi, mientras que Sato pasa la mayor parte del tiempo en Censu, que está a sólo 10 minutos a pie.

Al recordar su segundo encuentro en el extranjero con la pareja, Sato dice que aún le sorprende el camino que tomaron sus vidas.

"Nos encontramos en otra ciudad, de nuevo, en la misma situación que cuando estábamos en Australia", dice.

La diferencia esta vez es que Takano y Sato no han dejado de hablar desde entonces.

"Paso por aquí casi todos los días durante el descanso", dice Sato de sus visitas a Enishi.

"Quedamos seis veces a la semana. Creo en el destino, siempre creo que conocer a una nueva persona o experiencia te dará una nueva lección. Todo el mundo cuenta en mi vida y me alegro mucho de haber conocido (a Toro y Ami) por el camino".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com