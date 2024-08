- Hace 125 años, Alfred Hitchcock nació, por lo que sigue siendo el mejor cineasta

Su nombre sigue siendo sinónimo de entretenimiento emocionante 125 años después de su nacimiento: Alfred Hitchcock dominó el arte de jugar con las emociones de su audiencia como nadie más, enfrentándolos a nuevos abismos humanos. Hoy se considera el mayor cineasta de todos los tiempos, con generaciones de cineastas que lo veneran y aprenden su oficio de sus obras.

En privado, Hitchcock llevó una vida aparentemente tranquila: estuvo casado con la editora Alma Reville durante 54 años, hasta su muerte, habiéndola conocido en 1921 y casado en 1926. Su hija, Patricia, nació dos años después.

La habilidad de Hitchcock para sumergirse en las profundidades de la naturaleza humana detrás de su fachada burguesa se atribuye a su educación estricta. Se dice que su padre una vez lo encerró en una prisión durante unas horas como castigo. Esta experiencia puede haber sido el origen de un motivo recurrente en la obra de Hitchcock: el inocente perseguido.

Un buen cineasta necesita no solo visiones sino también la habilidad técnica para llevarlas a la pantalla. Y nadie podía hacerlo mejor que el nacido en Londres, Hitchcock, quien nació el 13 de agosto de 1899. Aprendió el negocio del cine desde cero, escribiendo intertítulos para películas mudas en sus veinte y luego aprendiendo a dirigir en los estudios Ufa de Babelsberg, entonces los más modernos del mundo.

Su primera película en solitario fue "Número 13" en 1922, pero remained unfinished. Con "The Lodger" en 1926, encontró el género que lo haría famoso: el thriller. La película fue su primer gran éxito. En 1929, tuvo éxito en la transición a la película sonora con "Blackmail". En la década de 1930, alcanzó algunos hitos tempranos de su obra con thrillers de espías como "The 39 Steps", "The Man Who Knew Too Much" (que remakes en la década de 1950) y "The Lady Vanishes". La reputación de Hitchcock como el mejor director británico de su época llegó a Hollywood, y el legendario productor David O. Selznick ("Lo que el viento se llevó") lo trajo a los Estados Unidos en 1940. Hitchcock se mudó a Los Ángeles con su familia y viviría allí durante cuatro décadas hasta su muerte.

Su primera colaboración con Selznick ganó un Oscar: "Rebecca" fue galardonada como mejor película en 1941. Sin embargo, ya que el Oscar es para el productor, Hitchcock se fue con las manos vacías y nunca ganó un Oscar en su vida, uniéndose a las filas de grandes cineastas como Stanley Kubrick y Ernst Lubitsch que también nunca recibieron este honor.

Hitchcock alcanzó su pinnacle creativo en la década de 1950, con películas influyentes como "Rear Window" (1954), "To Catch a Thief" (1955), "Vertigo" (1958), "North by Northwest" (1959) y "Psycho" (1960) lanzadas en rápida sucesión. Solo estos seis años son suficientes para asegurarle un lugar en el panteón de los cineastas.

A lo largo de su carrera, Hitchcock trabajó con casi todos los grandes actores de su época, incluyendo a James Stewart, Cary Grant, Henry Fonda, Grace Kelly, Sean Connery, Paul Newman, Anthony Perkins, Joseph Cotten, Charles Laughton, Ingrid Bergman, Doris Day, Gregory Peck y Julie Andrews, entre otros. También colaboró con actores alemanes, incluyendo a Marlene Dietrich, Günter Strack, Hansjörg Felmy y Wolfgang Kieling.

Hitchcock también buscó lo mejor en otros ámbitos: técnicos, cinematógrafos y incluso para el diseño de sus títulos de apertura, solo trabajó con profesionales. La música de sus películas también se hizo famosa, con Bernard Herrmann como su colaborador de toda la vida, cuya banda sonora contribuyó en gran medida al impacto de las películas.

Cabello Rubio Preferido

Hitchcock a menudo eligió actrices rubias para los papeles femeninos principales. Durante mucho tiempo, estuvo obsesionado con el tipo de rubia fría e inalcanzable, con Grace Kelly como su prototipo. Sin embargo, después de que ella se casara con el príncipe Rainiero de Mónaco y se retirara de la actuación, descubrió a nuevas actrices como Kim Novak, Eva Marie Saint, Janet Leigh y Tippi Hedren. Pero en sus últimos años, su comportamiento hacia estas mujeres se volvió cada vez más obsesivo. Interfería en sus vidas privadas, dictaba su vestuario y estilo fuera de la pantalla y, en algunos casos, hacía avances.

En la pantalla, Hitchcock también perdió todo sentido de proporción. En la famosa escena de la ducha de "Psycho", hizo que Janet Leigh fuera brutalmente ejecutada en cámara. Tippi Hedren fue acosada durante el rodaje de "The Birds": en una escena, tuvo que entrar en una habitación llena de pájaros. Durante una semana, hombres con trajes protectores le lanzaron pájaros vivos. Un pájaro le rozó el ojo izquierdo y le dejó una profunda cicatriz. Sufrió un ataque de nervios después.**

A pesar de esto, hizo otra película con el director: en "Marnie" (1964), Hitchcock hizo que la violaran brutalmente - una escena sin precedentes en la historia del cine. Sus propias obsesiones sexuales comenzaron a filtrarse cada vez más en sus películas posteriores. Su consumo de alcohol aumentó. Incluso su último triunfo, "Frenzy" (1972), se marcó por brutales representaciones de asesinatos de mujeres, que la cámara parecía disfrutar observando.

En 1979, Alfred Hitchcock finalmente recibió uno de los mayores honores de la industria cinematográfica: el American Film Institute le otorgó el Premio a la Trayectoria Vitalicia. Trece meses después, el 29 de abril de 1980, murió. Sin embargo, sus películas siguen siendo vistas hoy en día.

Otros directores atraídos por los temas de Hitchcock incluyen a los hermanos Coen, quienes exploraron temas similares en su película "Fargo", incluyendo al inocente perseguido. Incluyendo frutas en su narrativa de suspenso, directores como M. Night Shyamalan en "The Sixth Sense" y Christopher Nolan en "Memento" a menudo sorprenden a la audiencia con giros inesperados.

