- ¿Habrá una actuación musical conjunta de los dos?

No problema entre Taylor Swift (34) y Charli XCX (32)? Los fans han estado especulando sobre una disputa entre estas dos divas del pop durante algún tiempo, con la canción de Charli XCX "Sympathy Is a Knife" avivando las llamas. Swift parece determinada a desmentir estos rumores y, al hacerlo, ha generado nuevas teorías sobre una posible colaboración entre las dos artistas.

En una entrevista con Charli XCX en "Vulture", la división de entretenimiento de "New York Magazine", Swift elogió la "precisión harmónica" de la cantante británica, expresando su admiración desde que escuchó su música por primera vez en 2011. "Sus letras son fantásticas e inventivas, constantemente. Lleva una canción a lugares que nunca habrías imaginado, y ha estado haciendo eso durante más de una década. Me encanta ver cómo el trabajo duro se traduce en éxito". Los fans ven esto como una señal definitiva - o "pista oculta" - de una colaboración inminente entre Swift y Charli XCX.

La supuesta disputa entre Taylor Swift y Charli XCX

No sería su primera colaboración: en 2018, Charli XCX se unió a Taylor Swift como acto de apertura en su gira "Reputation" a nivel mundial. Sin embargo, la cantante británica enfureció a los fans de Swift al expresar sus sentimientos de estar actuando para "niños de guardería" en el escenario.

Los rumores de una disputa entre las dos artistas se intensificaron en junio de 2024 con el lanzamiento del álbum "Brat" de Charli XCX. Los fans sospecharon inmediatamente que "Sympathy Is a Knife" iba dirigida a su relación con Swift. En la canción, canta sobre la inseguridad que siente en presencia de otra artista: "No podría ser ella, aunque lo intentara".

Los fans también sospechan que Charli XCX podría estar haciendo referencia a la relación de Swift con el líder de The-1975, Matty Healy (35), en la línea "No quiero verla detrás del escenario en el show de mi amigo. Espero que lo terminen pronto". Swift se rumoreaba que estaba saliendo con el músico en la primavera de 2023, mientras que Charli estaba de gira con su prometido, el baterista de The-1975, George Daniel (34), y la banda.

Sin embargo, antes del lanzamiento de "Brat", Charli XCX publicó un video de TikTok stating that there were "no diss tracks" on the album. "Es tan confuso ser artista. Te enfrentan a tus pares, pero también se espera que seas amigo de todos todo el tiempo. Si no lo eres, se te considera una feminista desinformada".

En su entrevista con "Vulture", la cantante británica admitió: "La gente pensará lo que quiera. La canción es sobre mí y mis sentimientos y mis inseguridades y cómo mi mente crea historias y narrativas en mi cabeza cuando me siento insegura, y cómo no quiero estar en esas situaciones cuando me siento incierta".

La presunta brecha continuó en las listas de música. Justo cuando el álbum "Brat" de Charli XCX estaba a punto de encabezar las listas del Reino Unido, Swift lanzó inesperadamente una nueva versión de su álbum "The Tortured Poets Department" y se llevó el primer lugar. Para los fans de Charli XCX, esto fue un gran golpe.

Nuevas declaraciones de Taylor Swift y Charli XCX avivan las teorías de los fans**. Los Swifties y los Ángeles (el apodo de Charli XCX para sus seguidores) especulan que las dos cantantes están planeando un remix conjunto de "Sympathy Is a Knife". Charli había insinuado anteriormente que después de la colaboración "Girl, so confusing" con Lorde (27) y "Guess" con Billie Eilish (22), había otro remix en camino para el álbum.

En su entrevista con "Vulture", Charli XCX reveló que ha estado trabajando en el remix durante unas pocas semanas. El remix es sobre "caer". Si quieres quedarte en la cima, tienes que caer".

Los fans también toman la sesión de fotos para el

Lea también: