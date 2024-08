- Habrá un duelo de televisión entre Trump y Harris.

Los dos candidatos presidenciales de EE. UU., Donald Trump y Kamala Harris, se enfrentarán en su primer debate televisivo en septiembre. La cadena de televisión ABC anunció que el republicano y la demócrata han aceptado un debate el 10 de septiembre (hora local/11 de septiembre CEST). Esta fecha se había acordado anteriormente entre Trump y el presidente demócrata de EE. UU., Joe Biden, antes de que Biden se retirara de la carrera y Harris ocupara su lugar.

Sin embargo, Trump había propuesto una fecha alternativa con otra cadena en el ínterin. Ahora, el republicano anunció en una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago en Florida que está dispuesto a participar en un total de tres debates contra Harris. Su equipo ha programado fechas con otras dos cadenas de televisión para el 4 de septiembre (5 de septiembre CEST) y el 25 de septiembre (26 de septiembre CEST).

Harris, en la campaña en el estado de Michigan, le dijo a los periodistas acompañantes que está contenta de que Trump finalmente haya aceptado un debate el 10 de septiembre. Está abierta a discutir otro debate, pero no entró en más detalles.

No solo un debate entre Harris y Trump

Trump también mencionó que se planea un debate entre los dos candidatos a vicepresidente, J.D. Vance y Tim Walz, pero no mencionó una posible fecha.

En los últimos días, Trump y Harris han mantenido una disputa pública sobre la fecha para un debate televisivo, acusándose mutuamente de eludir el debate por miedo al otro.

En su conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump atacó nuevamente a Harris, llamándola incompetente e idiota, y diciendo, entre otras cosas, "No es lo suficientemente inteligente para dar una conferencia de prensa".

Trump asegura una transición pacífica del poder

Al mismo tiempo, aseguró una transición pacífica del poder en la conferencia de prensa. "Habrá una transición pacífica del poder", dijo. "La hubo la última vez y la habrá de nuevo. Solo espero que tengamos elecciones honestas. Eso es todo".

Esto es una referencia a una advertencia del presidente de EE. UU., Biden. Dijo que no está "en absoluto seguro" de que habrá una transición pacífica del poder si Trump pierde las elecciones, en respuesta a una pregunta en una entrevista con la cadena de televisión CBS News.

En marzo, el expresidente dijo en un acto de campaña: "Si no soy elegido, habrá una carnicería". En la entrevista, el presidente de EE. UU. dijo de los comentarios de Trump: "Él dice lo que quiere decir. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio".

