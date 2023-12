Habla ahora con tus padres para evitar disgustos posteriores.

En una clase de yoga en el piso de arriba, algunas personas hacen estiramientos y trabajan el equilibrio. De la docena de ancianos presentes en una visita reciente, ninguno ha redactado un testamento vital ni trazado un plan sobre cómo quiere envejecer.

"Evito los planes", dijo Adler, de 80 años, mientras moldeaba una máscara decorativa.

La pandemia de Covid-19 le ha hecho atesorar el presente, dijo, y prefiere vivir la vida "un día a la vez" en lugar de hacer una agenda para el futuro.

Paula Lawrie, que estaba terminando un adorno de terracota adornado con flores y hojas, dijo que estaba contemplando una orden de no resucitar, pero que aún no había firmado el documento.

La estudiante de yoga Jean Doak, que pronto cumplirá 80 años, dijo que había creado un fideicomiso y un testamento tras una charla casual con unos amigos durante un viaje en avión. Pero no se ha planteado hacer un testamento vital, a pesar de que pasa varias horas al día cuidando a una amiga.

"Cuando llegue al punto en que no pueda (estar activa), será malo", dijo Doak.

Adler, Lawrie y Doak dijeron que no habían elaborado un plan sobre cómo les gustaría vivir sus últimos años, incluidos los cuidados, las condiciones de vida y quién tendría el poder de tomar decisiones por ellas. Las tres mujeres esperaban que cualquier decaimiento se produjera rápidamente y sin sufrimiento.

Son como muchos estadounidenses, la mayoría de los cuales no planifican suficientemente cómo quieren envejecer.

Entre casi 800.000 estadounidenses encuestados en 150 estudios, solo el 29% había completado un testamento vital que detallara sus deseos de atención, y solo el 33% había designado un poder notarial para la atención médica, según un estudio de 2017 de la Universidad de Pensilvania.

La pandemia no hizo mucho por cambiar este comportamiento. En mayo de 2020, cuando las personas mayores estaban muriendo de Covid-19 a tasas alarmantes, una encuesta de Gallup encontró que más de la mitad de los estadounidenses encuestados dijeron que no tenían un testamento vital.

Para muchas personas, se reduce a una reticencia natural a hablar de su propia mortalidad, dicen los expertos.

"Cuando no quieren hablar de nada relacionado con la muerte, dicen: 'Ya se ocuparán mis hijos'", explica Barbra Braganza, trabajadora social que trabajó durante ocho años en On Lok, una organización comunitaria de servicios para personas mayores de San Francisco. "Entonces yo digo: 'Oh, ¿lo saben tus hijos? Son diálogos abiertos perfectos".

Braganza recomienda que la gente empiece a plantear las cuestiones a sus padres mayores de forma gradual, presentándoles diversos escenarios y opciones. En última instancia, la persona tendría que firmar documentos legales que reflejen sus deseos sobre a quién contactar en caso de emergencia, quién puede tomar decisiones sobre su salud y en qué circunstancias querría o no que le reanimaran.

Los trabajadores sociales pueden ayudar a las personas a actualizar sus decisiones periódicamente, sobre todo antes de acontecimientos importantes como intervenciones quirúrgicas o si la persona designada para tomar decisiones ya no puede desempeñar ese papel.

Los hijos adultos pueden dudar a la hora de entablar estas conversaciones, pero "puede ocurrir algo en lo que haya que tomar una decisión inmediatamente. Queremos evitarlo", afirma Braganza.

Una conversación continua sobre el envejecimiento

El deterioro de la salud o los accidentes suelen impulsar a los mayores y a sus familias a reconocer y planificar el envejecimiento, afirman gerontólogos y trabajadores sociales, pero estas conversaciones no deben esperar a que las personas sean mayores.

La conversación debe comenzar pronto y continuar a lo largo de toda la vida, afirma Andrew Scharlach, catedrático emérito Kleiner de Envejecimiento en la Escuela de Bienestar Social de la Universidad de California en Berkeley. Y no debe limitarse al envejecimiento, sino extenderse también a la carrera profesional, la planificación financiera y otros aspectos de la vida.

La conversación continua permite a los familiares comprender qué es importante para la persona mayor, "de modo que puedan ayudarle a tener lo que desea", afirma Scharlach. Empezar pronto significa que la persona mayor puede estar menos nerviosa ante la posibilidad de que sus hijos perciban que ya no es capaz y asuman la toma de decisiones sin su consentimiento.

La conversación puede ser más difícil de mantener cuanto más se posponga, como comprobó Cuidonce Corona, supervisora clínica de salud mental que trabaja con personas mayores en Berkeley, cuando intentó orientar a un hombre y a su familia durante una crisis de salud.

"Me senté con un anciano cuando le diagnosticaron Alzheimer, y tenía miedo porque su madre había fallecido de Alzheimer, y vio el deterioro de su hermano", dijo.

Al principio, Corona pensó que su miedo se debía a los signos y síntomas que estaba experimentando, por lo que sugirió a la familia que discutieran las opciones de cuidado o si el hombre debía trasladarse a una residencia asistida.

"Cuando la discusión se intensificó, el hombre se tumbó en el sofá con las manos en la cara", explica Corona. "De repente me di cuenta de que su estrés era en realidad por lo que el diagnóstico significa para él y su familia".

Corona habló con cada miembro de la familia por separado y diseñaron un plan. Algunos miembros organizaron servicios de apoyo a domicilio, mientras que otro aceptó encargarse de las facturas y otros se ofrecieron a ayudar a pagarlas.

Reducir el riesgo de caídas

Una forma de planificar es evaluar el hogar de un ser querido para detectar riesgos de caídas y adaptarlo a elementos como andadores y sillas de ruedas.

La gerontóloga Dra. Machiko Tomita, profesora clínica de ciencias de la rehabilitación en la Universidad de Buffalo (Nueva York), dirigió un equipo que desarrolló una herramienta de evaluación de la seguridad en el hogar.

Su lista de comprobación describe los peligros potenciales de una casa, identifica los elementos que pueden aumentar el riesgo de caídas y sugiere medidas para evitarlas. Según Tomita, uno de cada tres ancianos se cae cada año, y aproximadamente la mitad de ellos vuelve a caerse al año siguiente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., las caídas son la principal causa de lesiones en personas mayores de 65 años.

"Se puede mejorar el equilibrio y entrenar el cuerpo hasta los 74 años, pero a partir de los 75 será muy difícil", afirma Tomita.

Recomienda prestar atención a los signos del envejecimiento antes de cumplir los 65 años. Esto incluye controlar el peso, la ingesta de agua, la nutrición, el ejercicio y la evaluación del entorno residencial.

Otra herramienta útil es la "Regla 40-70", el plan de una empresa de cuidados a domicilio para iniciar estas conversaciones. La regla se basa en una aproximación según la cual, cuando las personas se acercan a los 40 años, sus padres tienen alrededor de 70, lo que constituye un buen momento para mantener una conversación sobre el envejecimiento en la que se traten temas como la vivienda, las finanzas, la salud, la conducción, las citas y el final de la vida.

"Una de las motivaciones de la regla 40-70 es que quizá el desencadenante debería ser una edad concreta, en lugar de esperar a que ocurra un acontecimiento", explica Jake Harwood, profesor de comunicación de la Universidad de Arizona y colaborador de la regla 40-70 de Home Instead. "Si ocurre algo, pueden poner en marcha un plan".

Harwood cree que las personas mayores deben iniciar la conversación, porque las generaciones más jóvenes pueden tener miedo de ofender o avergonzar a sus padres.

"Pueden ser claros al decir: 'Ahora mismo no necesito ayuda, estoy perfectamente bien conduciendo, bien en casa y cocinando yo solo, pero sólo quiero planificar lo que pueda pasar dentro de cinco o diez años'", explica Harwood. "Mientras que, si esperas a tener un accidente de coche, tu hijo sí que te va a quitar las llaves del coche".

Scharlach recomienda que los hijos adultos empiecen a hablar con sus padres hablándoles de otras personas que luchan contra el envejecimiento. "Veo a tu hermano o tu hermana o el tío Joe, ya sabes, donde las cosas están sucediendo con ellos. No quiero que eso te pase a ti".

Los expertos aconsejan empezar con los mismos principios rectores: entender y respetar las prioridades y deseos de una persona sobre cómo quiere envejecer y ayudarle a conseguirlo.

Leqi Zhong es redactora del Programa de Periodismo de Investigación de la Facultad de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley. Realizó este reportaje gracias a una subvención de la Fundación SCAN.

Fuente: edition.cnn.com