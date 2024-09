Habeck sugiere que Volkswagen debe abordar la mayoría de sus desafíos de forma independiente.

"Los vehículos eléctricos son el camino a seguir," afirmó el Ministro de Economía Habeck. Sin embargo, parece poco probable que el fabricante de automóviles en dificultades VW reciba asistencia política exclusiva. Según la perspectiva de Habeck, el peso pesado alemán VW debe conservar sus instalaciones.

El Ministro Federal de Economía Robert Habeck ha prometido respaldo político al grupo VW en apuros, pero sin ayuda gubernamental concreta. "La mayor parte de los problemas tendrán que ser abordados por Volkswagen en sí mismo", dijo el político verde durante una visita a la planta de VW en Emden. Sin embargo, la política debe evaluar "si estamos enviando las señales de mercado correctas o si incluso podemos fortalecerlas".

Habeck se refirió a las medidas previamente acordadas para impulsar las ventas de vehicles eléctricos. Estas incluyen incentivos fiscales para los vehículos de empresa operados eléctricamente y términos de depreciación más favorables para los vehículos eléctricos utilizados comercialmente. La implementación es necesaria de inmediato.

En cuanto a los rumores de posibles pérdidas de empleo en VW, Habeck dijo que no podía verificar esas cifras. El ministro instó a Volkswagen a mantener sus sitios de producción en funcionamiento. Sin embargo, enfatizó que no podía interferir en la política específica de la empresa, incluyendo la planificación de empleo.

Habeck también se reunió con representantes del sindicato IG Metall, que estaban protestando en las instalaciones por la seguridad laboral. "Siento la obligación de actuar", dijo el Vicecanciller. Varios empleados expresaron temores sobre las pérdidas de empleo y el futuro de sus familias. Las noticias de la gerencia sobre la necesidad de un estricto curso de austeridad habían sido una "sorpresa completa" para ellos.

Habeck advirtió contra una "montaña rusa" en los vehículos eléctricos. "La movilidad eléctrica es el futuro", afirmó decididamente. Alemania y específicamente VW están entregando "tecnología líder" aquí. "Lo más importante es que la política envíe una señal clara para la movilidad eléctrica", confirmó el director de ventas de VW Martin Sander. Él confirmó que Volkswagen tiene como objetivo continuar expandiendo este sector significativamente en los próximos años. Sin embargo, también solicitó precios de energía competitivos de Habeck.

"Autosummit" próximo

Habeck mostró entusiasmo por los procesos de producción de Emden y los vehículos de los tipos ID.4 e ID.7 durante un recorrido por la planta. "No quería salir más", dijo después de un breve paseo de prueba. Si fuera a comprar un coche privadamente, sería "definitivamente un coche eléctrico".

En el futuro, solo se producirán vehículos eléctricos en el sitio de Emden. No solo la protección del clima justifica el vehículo eléctrico, sino que "la economía también habla por él", dijo Habeck. En cuanto a los precios de compra relativamente altos, dijo que ya habían disminuido y que un coche eléctrico ya sería financieramente beneficioso a lo largo de su vida útil.

La visita de Habeck a Emden, parte de un recorrido por la Baja Sajonia noroccidental, había sido planeada con anticipación. La planta recently celebrated its 60th anniversary. For this Monday, the minister has invited a "Autosummit" with representatives from various car manufacturers and unions.

A pesar del respaldo político y el aliento de Habeck para la producción de vehículos eléctricos, la economía alemana depende en gran medida del éxito de los principales fabricantes de automóviles como VW. El ministerio debe asegurar políticas que promuevan la producción de vehículos eléctricos sostenibles y competitivos, beneficiando tanto al medio ambiente como a la economía.

