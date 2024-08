Habeck: La crisis económica no puede terminar con un chasquido de dedo

La economía alemana está actualmente en recesión con un pie. La recuperación esperada ha sido repetidamente retrasada. El ministro de Economía Habeck ve varias razones para esto. "China está tambaleándose" y falta inversión. Sin embargo, es optimista de que la iniciativa de crecimiento tendrá efecto.

La debilidad de la economía alemana es más persistente de lo esperado por el gobierno de la coalición de tráfico luminoso, según el Vicecanciller Robert Habeck. A pesar de haber señalado varias veces la luz al final del túnel, el ministro de Economía dijo a los periodistas en Berlín que la recuperación ha sido retrasada repetidamente. Esto se debe en parte a la fuerte dependencia del comercio con China.

"China está falando", dijo el político verde. Además, faltan inversiones necesarias en la infraestructura, y se ha reaccionado tarde a la escasez de trabajadores calificados. "Todo esto ahora está pasando factura y no es algo que se pueda arreglar con un chasquido de dedos".

La economía alemana está actualmente en recesión. El producto interior bruto disminuyó en un 0,1 por ciento en el segundo trimestre, después de haber crecido en un 0,2 por ciento en los primeros tres meses del año. Dos trimestres consecutivos negativos se denominan recesión técnica.

Medidas para fortalecer la ubicación

Habeck dijo que se necesitan más incentivos para las inversiones. Al menos, se pueden esperar tipos de interés más bajos en la segunda mitad del año. Además, las medidas para fortalecer la ubicación - la llamada iniciativa de crecimiento - deben implementarse. "Esas deben llegar ahora también rápidamente". Esperemos que el Bundesrat se una esta vez.

Se prevén 49 medidas individuales para hacer de Alemania un lugar más atractivo para las empresas e inversores, así como para los trabajadores calificados extranjeros. La coalición de tráfico luminoso de SPD, Verdes y FDP confía en que el paquete de medidas llevará a un crecimiento adicional de alrededor de medio punto porcentual el próximo año. Eso serían 26 mil millones de euros en producción económica adicional. Los economistas son escépticos de que se pueda lograr esto.

En el informe mensual del Ministerio de Economía, se indicó que las condiciones para un renacimiento en la segunda mitad del año aún están dadas. Los hogares privados tienen más dinero disponible debido a las caídas de las tasas de inflación y los simultáneos aumentos salariales en la negociación colectiva.

Alemania como freno

También miraban menos pesimistas hacia el futuro. "thus, impulses for the economy could come from private consumption in the second half of the year." El giro en las tasas de interés iniciado por el Banco Central Europeo debería ser cada vez más notorio. Las encuestas recientes del BCE indican un cambio de tendencia en la demanda de crédito en Alemania. Esto señala un renacimiento de las inversiones. Dentro de la zona euro, Alemania es actualmente un freno.

El producto interior bruto aumentó en un 0,3 por ciento en los meses de abril a junio en comparación con el primer trimestre, según informó la oficina estadística europea Eurostat. Al comenzar el año, el aumento también fue del 0,3 por ciento. La economía en Francia

